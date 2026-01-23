23 jan. 2026

Realtid
Dollarn under 9 kronor – tecken på en ny valutafas

Realtid.se
Hållbarhet

Förnybart tar ledningen i EU – i Sverige bromsar omställningen

Per Witalisson
Eolus vd Per Witalisson varnar för att Sverige riskerar att halka efter i energiomställningen när tillståndsprocesser och elnätsbrister bromsar utbyggnaden av ny energi. (Foto: Eolus)
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 23 jan. 2026Publicerad: 23 jan. 2026

EU passerade under 2025 en historisk milstolpe när vind och sol för första gången stod för en större andel av unionens elproduktion än fossila bränslen.

Men samtidigt som Europa accelererar energiomställningen, riskerar Sverige att halka efter.

Det menar Eolus vd, Per Witalisson, som beskriver en snabbt växande frustration bland företag som vill ställa om men inte får tillgång till ny förnybar el.

”Elpriserna är för låga för att stimulera en ny utbyggnad. Industrins efterfrågan och utbyggnadstakten måste gå hand i hand.

Företag vågar inte investera om de inte vet att det finns tillräckligt mycket el”, säger han till Dagens PS.

EU:s energiomställning accelererar – USA varnar för beroendefälla

EU går före – men Sverige står och stampar

Enligt European Electricity Review 2025 genererade vind och sol tillsammans 30 procent av EU:s el under förra året, medan kol, olja och gas föll till 29 procent.

Rapporten beskriver utvecklingen som ett ”avgörande tipping point” för Europas energisystem.

Men den europeiska framgången speglas inte i Sverige.

”Det kommer igenom alldeles för få tillstånd”, säger Witalisson. ”Det stora fokuset på kärnkraft bromsar utvecklingen, och vi skulle gärna se att Sverige tar chansen och steppar upp för billig el framåt.”

Han menar att Sverige riskerar att missa både investeringar och konkurrenskraft om inte utbyggnaden av vind och sol ökar i takt med industrins behov.

Splittrad syn på kärnkraftens roll i energiomställningen

Svenska tillstånd tar upp till tio år

Tillståndsprocesserna är mycket långa i Sverige. Enligt Energimarknadsinspektionen tar det i dag ofta sju till tio år att få tillstånd för nya elnätsinvesteringar, vilket är betydligt längre än att bygga själva elproduktionen.

Myndigheten konstaterar att långa handläggningstider och överklaganden gör att flera projekt fastnar i systemet. Detta riskerar att bromsa både industrietableringar och utbyggnaden av förnybar el.

Energiomställning kan ge 60.000 jobb

Nya beroenden formar Europas energiomställning

Beatrice Petrovich, analytiker vid Ember och huvudförfattare till European Electricity Review 2025, framhåller att utvecklingen sträcker sig långt bortom energisektorn.

Hon menar att Europas beroende av importerade fossila bränslen blivit allt mer riskfyllt i en tid av politisk instabilitet.

Witalisson ser samma mönster och menar att Sverige måste förhålla sig till riskerna när energipolitiken nu omformas.

”Europa måste bestämma var vi vill befinna oss, både säkerhetsmässigt och kostnadsmässigt. Det är aldrig bra att vara beroende av någon, oavsett vem det är”, säger han.

Infrastrukturen kan bli ett hinder

Enligt Embers analytikerteam är nästa stora utmaning inte produktionen utan infrastrukturen.

Europas elnät är inte anpassat för de snabbt växande mängderna variabel förnybar energi. Detta riskerar att bromsa energiomställningen.

Batterilagring växer dock snabbt. Italien kan enligt rapporten vara på väg att följa Kaliforniens modell där batterier täcker en betydande del av kvällstopparna.

Petrovich menar att utvecklingen bör få beslutsfattare att ompröva planerna på nya gaskraftverk, som riskerar att bli dyra och kortlivade investeringar.

Karin Andersen
Karin Andersen

Ekonomijournalist på Realtid med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

