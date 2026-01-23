Förnybart tar ledningen i EU – i Sverige bromsar omställningen

Men samtidigt som Europa accelererar energiomställningen, riskerar Sverige att halka efter.

Det menar Eolus vd, Per Witalisson, som beskriver en snabbt växande frustration bland företag som vill ställa om men inte får tillgång till ny förnybar el.

”Elpriserna är för låga för att stimulera en ny utbyggnad. Industrins efterfrågan och utbyggnadstakten måste gå hand i hand.

Företag vågar inte investera om de inte vet att det finns tillräckligt mycket el”, säger han till Dagens PS.

Läs mer:

EU:s energiomställning accelererar – USA varnar för beroendefälla

EU går före – men Sverige står och stampar

Enligt European Electricity Review 2025 genererade vind och sol tillsammans 30 procent av EU:s el under förra året, medan kol, olja och gas föll till 29 procent.

Rapporten beskriver utvecklingen som ett ”avgörande tipping point” för Europas energisystem.

ANNONS

Men den europeiska framgången speglas inte i Sverige.

”Det kommer igenom alldeles för få tillstånd”, säger Witalisson. ”Det stora fokuset på kärnkraft bromsar utvecklingen, och vi skulle gärna se att Sverige tar chansen och steppar upp för billig el framåt.”

Han menar att Sverige riskerar att missa både investeringar och konkurrenskraft om inte utbyggnaden av vind och sol ökar i takt med industrins behov.

Läs mer:

Splittrad syn på kärnkraftens roll i energiomställningen