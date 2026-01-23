EU passerade under 2025 en historisk milstolpe när vind och sol för första gången stod för en större andel av unionens elproduktion än fossila bränslen.
Förnybart tar ledningen i EU – i Sverige bromsar omställningen
Vind- och solkraft stod för första gången för en större andel av EU:s elproduktion än fossila bränslen under 2025. Det visar årsrapporten European Electricity Review 2025 som beskrivs som ett 'avgörande tipping point' för Europas energisystem och den pågående energiomställningen. Enligt analysen genererade vind- och solkraft tillsammans 30 procent av unionens el, medan kol, olja
Världen har lämnat vattenkrisens tid bakom sig och befinner sig nu i ett tillstånd av global vattenkonkurs med irreversibla konsekvenser. Det enligt en ny FN-rapport. Rapportens författare, Kaveh Madani, som är chef för FN:s universitets institut för vatten, miljö och hälsa, menar att termer som "vattenkris" inte längre fångar situationens allvar.
Forskare håller på att utveckla återanvändningsbar och miljövänlig elektronik för sjukvård, konsumenter och tillverkning genom att byta ut sällsynta material med cirkulära alternativ för att bygga en hållbar framtid. Europas hunger efter elektronik fortsätter att växa – liksom mängden avfall. Från smartphones och bärbara datorer till medicintekniska sensorer – fler enheter innebär att mängderna av kasserad
Statliga AP7 förvaltar 1 300 miljarder pensionskronor. Nu ska 130 miljarder investeras för att bekämpa klimatförändringarna – genom att satsa på cement- och oljeindustrin. Sjunde AP-fonden inför ett nytt ramverk för så kallad riskbaserad exkludering. Samtidigt skapas en omställningsportfölj som ska investera i sektorer med enorma klimatutsläpp.
Förnybar energi är inte längre ett komplement till fossila kraftslag, den håller på att rita om hela det globala energisystemet. Nya siffror och analyser visar att sol- och vindkraft både pressar priserna och snabbt tar marknadsandelar, samtidigt som ekonomin för kol-, gas- och kärnkraftverk urholkas. Kostnaderna för förnybar el fallit så kraftigt att den nu
Men samtidigt som Europa accelererar energiomställningen, riskerar Sverige att halka efter.
Det menar Eolus vd, Per Witalisson, som beskriver en snabbt växande frustration bland företag som vill ställa om men inte får tillgång till ny förnybar el.
”Elpriserna är för låga för att stimulera en ny utbyggnad. Industrins efterfrågan och utbyggnadstakten måste gå hand i hand.
Företag vågar inte investera om de inte vet att det finns tillräckligt mycket el”, säger han till Dagens PS.
EU går före – men Sverige står och stampar
Enligt European Electricity Review 2025 genererade vind och sol tillsammans 30 procent av EU:s el under förra året, medan kol, olja och gas föll till 29 procent.
Rapporten beskriver utvecklingen som ett ”avgörande tipping point” för Europas energisystem.
Men den europeiska framgången speglas inte i Sverige.
”Det kommer igenom alldeles för få tillstånd”, säger Witalisson. ”Det stora fokuset på kärnkraft bromsar utvecklingen, och vi skulle gärna se att Sverige tar chansen och steppar upp för billig el framåt.”
Han menar att Sverige riskerar att missa både investeringar och konkurrenskraft om inte utbyggnaden av vind och sol ökar i takt med industrins behov.
Svenska tillstånd tar upp till tio år
Tillståndsprocesserna är mycket långa i Sverige. Enligt Energimarknadsinspektionen tar det i dag ofta sju till tio år att få tillstånd för nya elnätsinvesteringar, vilket är betydligt längre än att bygga själva elproduktionen.
Myndigheten konstaterar att långa handläggningstider och överklaganden gör att flera projekt fastnar i systemet. Detta riskerar att bromsa både industrietableringar och utbyggnaden av förnybar el.
Nya beroenden formar Europas energiomställning
Beatrice Petrovich, analytiker vid Ember och huvudförfattare till European Electricity Review 2025, framhåller att utvecklingen sträcker sig långt bortom energisektorn.
Hon menar att Europas beroende av importerade fossila bränslen blivit allt mer riskfyllt i en tid av politisk instabilitet.
Witalisson ser samma mönster och menar att Sverige måste förhålla sig till riskerna när energipolitiken nu omformas.
”Europa måste bestämma var vi vill befinna oss, både säkerhetsmässigt och kostnadsmässigt. Det är aldrig bra att vara beroende av någon, oavsett vem det är”, säger han.
Infrastrukturen kan bli ett hinder
Enligt Embers analytikerteam är nästa stora utmaning inte produktionen utan infrastrukturen.
Europas elnät är inte anpassat för de snabbt växande mängderna variabel förnybar energi. Detta riskerar att bromsa energiomställningen.
Batterilagring växer dock snabbt. Italien kan enligt rapporten vara på väg att följa Kaliforniens modell där batterier täcker en betydande del av kvällstopparna.
Petrovich menar att utvecklingen bör få beslutsfattare att ompröva planerna på nya gaskraftverk, som riskerar att bli dyra och kortlivade investeringar.