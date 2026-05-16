Hoppade av OpenAI för att starta rival – nu tappar hon anställda

Det snabbväxande AI-bolaget Thinking Machines Lab tappar flera nyckelpersoner i den hårdnande kampen om tekniktalanger inom artificiell intelligens.

Nästan en tredjedel av bolagets ursprungliga team har lämnat företaget sedan starten för drygt ett år sedan, enligt uppgifter från Business Insider.

Bolaget leds av tidigare Open AI-chefen Mira Murati och har snabbt blivit ett av de mest uppmärksammade företagen inom AI-sektorn.

Hård konkurrens om de bästa medarbetarna

Företaget har lockat stora investeringar och byggt upp ett tekniskt lag bestående av flera tidigare ledande utvecklare bakom tidiga versioner av chattboten ChatGPT.

Trots det har 13 av de 42 personer som ingick i grundteamet lämnat verksamheten. Bland dem finns tre av sex medgrundare.

En viktig förklaring är den intensiva konkurrensen om erfarna AI-utvecklare.

Teknikjättar som Meta, Open AI och xAI erbjuder mycket höga ersättningar för att locka över specialister med erfarenhet av avancerade språkmodeller och AI-system.

ANNONS

Enligt uppgifter ska vissa erbjudanden ha uppgått till flera miljarder kronor i kontanter och aktier fördelade över flera år.

Läs mer: Två miljarder dollar – men första produkten väcker frågor. Realtid