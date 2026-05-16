När Mira Murati drog igång en egen startup var förväntningarna skyhöga. Men på sistone har en hel del medarbetare hoppat av för att gå till större bolag.
Hoppade av OpenAI för att starta rival – nu tappar hon anställda
Det snabbväxande AI-bolaget Thinking Machines Lab tappar flera nyckelpersoner i den hårdnande kampen om tekniktalanger inom artificiell intelligens.
Nästan en tredjedel av bolagets ursprungliga team har lämnat företaget sedan starten för drygt ett år sedan, enligt uppgifter från Business Insider.
Bolaget leds av tidigare Open AI-chefen Mira Murati och har snabbt blivit ett av de mest uppmärksammade företagen inom AI-sektorn.
Hård konkurrens om de bästa medarbetarna
Företaget har lockat stora investeringar och byggt upp ett tekniskt lag bestående av flera tidigare ledande utvecklare bakom tidiga versioner av chattboten ChatGPT.
Trots det har 13 av de 42 personer som ingick i grundteamet lämnat verksamheten. Bland dem finns tre av sex medgrundare.
En viktig förklaring är den intensiva konkurrensen om erfarna AI-utvecklare.
Teknikjättar som Meta, Open AI och xAI erbjuder mycket höga ersättningar för att locka över specialister med erfarenhet av avancerade språkmodeller och AI-system.
Enligt uppgifter ska vissa erbjudanden ha uppgått till flera miljarder kronor i kontanter och aktier fördelade över flera år.
Läs mer: Två miljarder dollar – men första produkten väcker frågor. Realtid
Meta har norpat flera
Meta beskrivs som den mest aggressiva rekryteraren och ska ha värvat sju personer från Thinking Machines Lab samt ytterligare en framstående AI-forskare.
Även Open AI och Elon Musks xAI har rekryterat tidigare medarbetare från bolaget.
Samtidigt har företaget vuxit snabbt. Personalen har ökat från drygt 40 personer till över 150 anställda på ett år.
Flera av avhoppen sammanfaller med att många tidiga anställda nu passerat den så kallade ettårsgränsen för aktieprogram.
Erbjuder ofta högre löner
Inom tekniksektorn är det vanligt att anställda får rätt till sina första aktier efter tolv månader. Därefter blir det lättare att byta arbetsgivare utan att förlora hela ersättningen.
Branschbedömare menar att modellen blivit ett problem för många AI-startbolag eftersom konkurrensen om kompetensen är så hård.
Företag med stora ekonomiska resurser kan erbjuda betydligt högre löner och aktiepaket än mindre aktörer.
Trots personalförlusterna fortsätter Thinking Machines Lab att locka välkända namn inom AI-forskningen. Bland annat har skaparen bakom det öppna AI-projektet Pytorch lämnat Meta för att ansluta till bolaget.
Läs mer: Smarta glasögon säljer som smör – men kritiken växer. Dagens PS