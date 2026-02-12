Sverige river vattenkraft – riskerar el motsvarande ett kärnkraftverk

“Det är den svenska överimplementeringen som är problemet. Vi har kontakt med våra motsvarigheter i andra EU-länder och det är bara Sverige som driver det här till utrivning”, säger Gustaf Hellström, ordförande för Svensk Vattenkraftförening till Realtid.

Sverige är EU:s största vattenkraftsproducent och vattenkraften utgör ryggraden i landets elförsörjning. Men nu ska samtliga av landets cirka 2 000 vattenkraftverk omprövas enligt EU:s vattendirektiv, en process som inleddes 2022 och beräknas pågå i 20 år.

Resultatet hittills är alarmerande. Av de 40 kraftverk som fått sina domar har hälften valt att riva kraftverken.

Orsaken är miljökrav som enligt branschen saknar motsvarighet i andra EU-länder.

”Ska återställas till före medeltiden”

Gustaf Hellström menar att svenska myndigheter tolkar direktivets krav på ”god ekologisk status” extremt bokstavligt.

“Myndigheterna kräver att vattendragen i princip ska återställas till hur det var innan människan överhuvudtaget gjorde något. Tillbaka till före medeltiden”, säger han och fortsätter

“Vi är inte emot att göra miljöåtgärder. Men enligt EU-direktivet ska miljönyttan vägas mot andra samhällsnyttor och åtgärderna ska vara ekonomiskt rimliga. Det är där Sverige har gått fel”.

Som kontrast lyfter han Norge, som trots att landet inte är EU-medlem följer samma vattendirektiv.

“Norge bygger just nu i storleksordningen 170 nya småskaliga kraftverk. Sverige river”.