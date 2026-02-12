13 feb. 2026

Realtid
MISSA INTE:

Sverige river vattenkraft – riskerar el motsvarande ett kärnkraftverk

Realtid.se
IT & tech

Sverige river vattenkraft – riskerar el motsvarande ett kärnkraftverk

Gustaf Hellström, ordförande för Svensk Vattenkraftförening är kritisk till det han ser som en överimplementering av EU:s vattendirektiv. (Foto: Pexels / Svensk Vattenkraftförening)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 12 feb. 2026Publicerad: 12 feb. 2026

Sveriges tolkning av EU:s vattendirektiv riskerar att slå ut en betydande del av landets småskaliga vattenkraft. Hälften av de hittills prövade kraftverken har redan rivits och nu varnar både branschföreträdare och politiker för allvarliga konsekvenser för svensk energiförsörjning.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Moltbook
IT & tech

Fulspelet bakom AI-succén Moltbook

12 feb. 2026
waymo
IT & tech

Waymo släpper ny självkörande bil – klarar alla väder

12 feb. 2026
robot
IT & tech

Kina skickar humanoida robotar till gränsen

12 feb. 2026
Vind-, vatten- och solkraft
IT & tech

Vatten, sol och vindkraft: Så står sig förnybar energi i Sverige

12 feb. 2026
Spela klippet
IT & tech

Svenska företag överskattar sin cybersäkerhet

12 feb. 2026

“Det är den svenska överimplementeringen som är problemet. Vi har kontakt med våra motsvarigheter i andra EU-länder och det är bara Sverige som driver det här till utrivning”, säger Gustaf Hellström, ordförande för Svensk Vattenkraftförening till Realtid.

Sverige är EU:s största vattenkraftsproducent och vattenkraften utgör ryggraden i landets elförsörjning. Men nu ska samtliga av landets cirka 2 000 vattenkraftverk omprövas enligt EU:s vattendirektiv, en process som inleddes 2022 och beräknas pågå i 20 år.

Missa inte: Vattenkraften tvingas dra ner: ”Nivåer vi inte sett i det här årtiondet”. Realtid

Resultatet hittills är alarmerande. Av de 40 kraftverk som fått sina domar har hälften valt att riva kraftverken. 

Orsaken är miljökrav som enligt branschen saknar motsvarighet i andra EU-länder.

”Ska återställas till före medeltiden”

Gustaf Hellström menar att svenska myndigheter tolkar direktivets krav på ”god ekologisk status” extremt bokstavligt.

“Myndigheterna kräver att vattendragen i princip ska återställas till hur det var innan människan överhuvudtaget gjorde något. Tillbaka till före medeltiden”, säger han och fortsätter

ANNONS

“Vi är inte emot att göra miljöåtgärder. Men enligt EU-direktivet ska miljönyttan vägas mot andra samhällsnyttor och åtgärderna ska vara ekonomiskt rimliga. Det är där Sverige har gått fel”.

Läs även: Iskylan slår mot plånboken: Elen rusar i hela Sverige. Dagens PS

Som kontrast lyfter han Norge, som trots att landet inte är EU-medlem följer samma vattendirektiv.

“Norge bygger just nu i storleksordningen 170 nya småskaliga kraftverk. Sverige river”.

ANNONS

Storskalig vattenkraft hotas i Klarälven

Hittills har främst småskaliga kraftverk drabbats, men nu sprider sig oron till den storskaliga vattenkraften. 

rekordlågt
Sverige är bäst i Europa på vattenkraft. Men den kan minska. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

I en debattartikel i Svenska Dagbladet slår lokalpolitiker i Värmland larm om utvecklingen i Klarälven, där nio vattenkraftverk finns i huvudfåran.

ANNONS

Länsstyrelsens förslag till bevarandeplaner för Natura 2000-områdena innehåller så långtgående krav att kraftbolaget Fortum aviserar att det blir omöjligt att fortsätta driva det stora kraftverket i Höljes i norra Värmland.

Missa inte: ”Vindkraften är inte lönsam”: Han varnar för systemkollaps. Realtid

Sammantaget riskerar produktionsbortfallet i Klarälven att uppgå till över 0,7 TWh per år, motsvarande el till tiotusentals hushåll och nästan hälften av det totala bortfall på 1,5 TWh som regeringen satt som riktvärde för hela omprövningen.

”Om motsvarande krav ställs i samband med prövningen av andra kraftverk runt om i Sverige, riskerar detta att bli den dödsstöt mot vattenkraften som regeringen försökt undvika”, skriver politikerna.

Ett kärnkraftverk i farozonen

För Sveriges energiförsörjning är det som står på spel betydande. 

Enbart den småskaliga vattenkraften producerar el motsvarande ett stort kärnkraftverk och merparten i södra Sverige där elbehoven är störst.

Till skillnad från vindkraft är vattenkraften dessutom planerbar och fungerar som en regulator för hela elsystemet. 

ANNONS

Läs även: Inte bara dyrt – elförbrukningen rusar i kylan. E55

När det blåser kan vattenkraftverken dra ner produktionen och spara vatten i magasinen, för att sedan öka när vinden mojnar.

“De som säger att det bara är att bygga ett vindkraftverk har inte tänkt på skillnaden mellan planerbar el och väderberoende el. En dag som idag när det är kallt så är vinden noll och intet”, säger Hellström.

Skenande kostnader och ohållbar tidplan

När omprövningen beslutades skapades en fond på 10 miljarder kronor för att täcka 85 procent av kraftverksägarnas kostnader. 

Men enligt Hellström beräknas kostnaderna nu landa på 30–50 miljarder kronor, och med administrativa kostnader för kraftverksägare, länsstyrelser och domstolar inräknade, över 100 miljarder.

Missa inte: Vindkraftsbranschen: ”Tekniken funkar – politiken gör inte det”. Realtid

Även tidplanen har spruckit. Med nuvarande takt, 40 domar på fyra år och 2 000 kraftverk kvar,  kommer processen ta över 100 år, inte 20 som planerat.

ANNONS

“Man skjuter projektet i sänk genom att ha orimliga krav. Använder man de här 10 miljarderna smart kan man göra jättebra miljönytta. Nu bränner vi dem i domstol istället”, säger Hellström.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ElEnergienergibranschenvattenkraftVattenkraftverk
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS