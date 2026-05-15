Chattboten ber användare att gå och lägga sig – ingen vet varför

Användare av AI-tjänsten Claude vittnar om ett märkligt återkommande beteende.

Chattboten uppmanar dem nämligen att gå och lägga sig mitt under pågående samtal.

Fenomenet har pågått i flera månader och har nu fått stor uppmärksamhet på nätforum och i sociala medier.

Upprepar det flera gånger

Meddelandena varierar från enkla uppmaningar om att vila till mer personliga och omtänksamma formuleringar.

I vissa fall ska Claude dessutom ha upprepat uppmaningen flera gånger under samma konversation, skriver Fortune.

Flera användare beskriver beteendet som förvirrande eftersom chattboten ofta verkar ha fel uppfattning om tiden på dygnet.

Vissa uppger att de fått rådet att gå och lägga sig tidigt på morgonen eller mitt under arbetsdagen.

