Gå och sov nu. Det är vad chattboten Claude har sagt till ett stort antal användare. Anthropic har inte kommit med någon förklaring till det.
Chattboten ber användare att gå och lägga sig – ingen vet varför
Användare av AI-tjänsten Claude vittnar om ett märkligt återkommande beteende.
Chattboten uppmanar dem nämligen att gå och lägga sig mitt under pågående samtal.
Fenomenet har pågått i flera månader och har nu fått stor uppmärksamhet på nätforum och i sociala medier.
Upprepar det flera gånger
Meddelandena varierar från enkla uppmaningar om att vila till mer personliga och omtänksamma formuleringar.
I vissa fall ska Claude dessutom ha upprepat uppmaningen flera gånger under samma konversation, skriver Fortune.
Flera användare beskriver beteendet som förvirrande eftersom chattboten ofta verkar ha fel uppfattning om tiden på dygnet.
Vissa uppger att de fått rådet att gå och lägga sig tidigt på morgonen eller mitt under arbetsdagen.
Har inte lämnat någon förklaring
Bakgrunden till beteendet är fortfarande oklar. Företaget bakom Claude, amerikanska AI-bolaget Anthropic, har ännu inte lämnat någon fullständig förklaring.
En anställd vid bolaget har dock beskrivit det som en slags återkommande egenhet i modellen och uppgett att problemet förhoppningsvis ska rättas i framtida versioner.
På nätet har flera teorier spridits om varför Claude ger användarna sömnråd. Vissa har spekulerat i att det handlar om en medveten funktion för att främja användarnas välmående.
Finns flera teorier
Andra har misstänkt att bolaget försöker minska belastningen på sina datorsystem genom att få användare att avsluta långa samtal.
Experter som intervjuats om fenomenet bedömer dock att förklaringen sannolikt är betydligt enklare.
Enligt forskare inom artificiell intelligens kan modellen ha lärt sig att koppla sena samtal och längre interaktioner till uttryck som handlar om vila och sömn, baserat på det stora textmaterial som använts vid träningen av systemet.
Tuff konkurrens
Andra bedömare pekar på att beteendet kan vara kopplat till interna instruktioner som styr hur modellen ska uppträda i olika situationer.
Det kan också handla om att modellen försöker avsluta långa samtal när mängden information i konversationen börjar bli för omfattande.
Utvecklingen inom AI går snabbt och konkurrensen mellan bolagen har hårdnat ytterligare under det senaste året, med allt fler avancerade modeller och tätare lanseringar.
