Så riktas Nordkoreas attacker mot finanssektorn

Den största kända enskilda attacken var stölden av 1,46 miljarder dollar från kryptobörsen Bybit.

Enligt FBI tog angriparna sig in genom att kompromettera en mjukvaruutvecklares laptop hos en tredjepartsleverantör och därefter stjäla inloggningsuppgifter.

De stulna miljarderna tros ha tvättats och används för att finansiera Nordkoreas militära och kärnvapenprogram. Samtidigt pekar nya data på att Nordkorea nu breddar sina mål.

CrowdStrike: ”Finanssektorn blir nästa stora mål”

CrowdStrikes nya rapport visar, enligt Fortune, att nordkoreanska aktörer har blivit den mest aktiva statliga intrusionshotet mot banker, fintechbolag och andra finansiella tjänster.

Intrång där angripare har kunnat ta sig in fysiskt i företagens nätverk ökade med 43 procent i Nordamerika de senaste två åren.

Finanssektorn har gått från att vara den sjätte mest attackerade branschen i början av 2025 till den fjärde mest utsatta i början av 2026.