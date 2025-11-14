Programmerarnas nya valuta: 24 karat motivation

En “guldgruva” i dubbel bemärkelse

Lokalt kallas företaget numera skämtsamt för “guld­fabriken”. Det är en titel som balanserar mellan beundran och förundran.

Grundaren Liu Jingkang menar dock att symboliken är genomtänkt, inte prålig. Varje guldtangent ska påminna om att varje tangenttryckning förvandlar “sten till guld” – en poetisk liknelse för kreativitet och innovationskraft.

Och visst, det låter fint. Men när en anställd skämtar om att vilja fylla hela sitt tangentbord med guld, börjar man ana att det kanske inte bara handlar om symbolik längre.

För Insta360 handlar guldet inte bara om bling. Liu beskriver metallen som en symbol för pålitlighet och stabilitet – egenskaper han vill se både i sina produkter och sina anställda.

På sitt sätt har han lyckats skapa en företagskultur där uppskattning väger tungt, bokstavligen.

Men kritiker menar att det börjar gå lite väl långt. För medan konkurrenterna satsar på AI, nya bildsensorer och hållbarhetsmål, riskerar Insta360:s glänsande image att överskugga det verkliga arbetet bakom kulisserna – deras tekniska innovation.

När guldet skiner starkare än kameran

Ironiskt nog är företaget mest känt för sina kameror – inte sina gåvor.

Insta360 Link, deras populära AI-styrda webbkamera, har hyllats som en av marknadens bästa för kreatörer och distansarbetare. Företaget fortsätter dessutom att uppdatera sina produkter med smarta funktioner och förbättrad bildkvalitet.

Ändå verkar det som att världen just nu är mer intresserad av deras gyllene tangentbord än av deras teknik.

Och vem kan klandra dem?

En kamera är ju trots allt bara en kamera – men en tangent som kostar en halv miljon kronor, den väcker minst sagt uppmärksamhet.

Kanske är det just det Insta360 vill uppnå: att förvandla även marknadsföringens tangentslag till guld.

