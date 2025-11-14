Realtid
Programmerarnas nya valuta: 24 karat motivation

En flaska skumpa, en biobiljett eller high five kan man vänta sig men guld? (Foto: ChatGPT AI och Insta 360)
En flaska skumpa, en biobiljett eller high five kan man vänta sig men guld? (Foto: ChatGPT AI och Insta 360)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Få bonusen att glimma! Insta360 firar sina toppanställda med tangentkapslar i rent guld värda en halv miljon kronor.

Insta360 har tagit det här med belöningar till en helt ny nivå. I stället för ett hedersomnämnande eller en extra semesterdag får företagets bästa medarbetare något som bokstavligen glimmar på skrivbordet – guldtangentkapslar värda runt 500 000 kronor styck.  

Guldfebern på kontoret  

Det hela började för några år sedan, och har nu blivit en sorts intern högtid på det kinesiska kameraföretaget i Shenzhen, skriver Toms hardware.

På “Programmerarnas dag” i år delades 21 tangentkapslar i massivt guld ut till utvalda medarbetare. Sedan traditionen startade 2019 har över femtio sådana priser hittat hem till lyckliga fingrar.  

Tidigare år har Insta360 även gett bort guldtackor, mynt och – för de mer blygsamma – klistermärken i guld till sina praktikanter.

Med tanke på att guldpriset stigit stadigt har varje firande också blivit en allt dyrare affär.  

En “guldgruva” i dubbel bemärkelse  

Lokalt kallas företaget numera skämtsamt för “guld­fabriken”. Det är en titel som balanserar mellan beundran och förundran.

Grundaren Liu Jingkang menar dock att symboliken är genomtänkt, inte prålig. Varje guldtangent ska påminna om att varje tangenttryckning förvandlar “sten till guld” – en poetisk liknelse för kreativitet och innovationskraft.  

Och visst, det låter fint. Men när en anställd skämtar om att vilja fylla hela sitt tangentbord med guld, börjar man ana att det kanske inte bara handlar om symbolik längre.

Guld som företagsfilosofi  

För Insta360 handlar guldet inte bara om bling. Liu beskriver metallen som en symbol för pålitlighet och stabilitet – egenskaper han vill se både i sina produkter och sina anställda.

På sitt sätt har han lyckats skapa en företagskultur där uppskattning väger tungt, bokstavligen.  

Men kritiker menar att det börjar gå lite väl långt. För medan konkurrenterna satsar på AI, nya bildsensorer och hållbarhetsmål, riskerar Insta360:s glänsande image att överskugga det verkliga arbetet bakom kulisserna – deras tekniska innovation.  

När guldet skiner starkare än kameran  

Ironiskt nog är företaget mest känt för sina kameror – inte sina gåvor.

Insta360 Link, deras populära AI-styrda webbkamera, har hyllats som en av marknadens bästa för kreatörer och distansarbetare. Företaget fortsätter dessutom att uppdatera sina produkter med smarta funktioner och förbättrad bildkvalitet.  

Ändå verkar det som att världen just nu är mer intresserad av deras gyllene tangentbord än av deras teknik.

Och vem kan klandra dem?

En kamera är ju trots allt bara en kamera – men en tangent som kostar en halv miljon kronor, den väcker minst sagt uppmärksamhet.  

Kanske är det just det Insta360 vill uppnå: att förvandla även marknadsföringens tangentslag till guld.  

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

