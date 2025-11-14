Få bonusen att glimma! Insta360 firar sina toppanställda med tangentkapslar i rent guld värda en halv miljon kronor.
Programmerarnas nya valuta: 24 karat motivation
Mest läst i kategorin
Europol spränger cyberimperier – hackerkungar faller i global razzia
Tre globala hackernätverk har slagits ut i en samordnad Europol-insats – men nätkriget fortsätter i full kraft. Tre internationella hackeroperationer har slagits ut i en samordnad polisinsats som beskrivs som en av de största i sitt slag. Men kampen mot nätbrotten fortsätter i ett rasande tempo. I början av november genomfördes en omfattande aktion mot …
Tesla förbereder sig för sitt tuffaste år
Elon Musk vill satsa allt på att ligga i framkant av AI-utvecklingen. Det har fått Tesla-ledningen att ge ett barskt besked till sina anställda. Tesla förbereder sig för sitt mest krävande år hittills. Enligt uppgifter till Business Insider ställde sig företagets AI-chef Ashok Elluswamy upp och höll ett brandtal inför nästa år. I det ska …
Nordea läckte tusentals personuppgifter: "Mänskligt fel"
Banken skickade ut namn, personnummer och telefonnummer till 1 400 kunder efter ett ”allvarligt mänskligt fel”. Myndigheter har blivit informerade. Nordea i Norge har drabbats av ett allvarligt ”dataintrång” efter att banken av misstag skickade ut känslig kundinformation i samband med en inbjudan till ett investeringsseminarium. På torsdagsmorgonen fick 1 400 premiumkunder i den norska …
Efter strejkerna: Hollywood säljer sina röster till AI
Hollywood kämpade mot AI – nu lånar flera stjärnor ut sina röster till tekniken de en gång protesterade mot. AI-företaget ElevenLabs har tecknat avtal med flera stora Hollywoodnamn – däribland Michael Caine och Matthew McConaughey – för att skapa digitala versioner av deras röster. Det meddelade bolaget i veckan. Kändisröster på beställning Efter flera …
"Låter som skitsnack" – ilska efter AI-satsning och massuppsägningar
Cybersäkerhetsbolaget Deepwatch säger upp personal – och pekar på AI som förklaring. Men vad döljer sig bakom beslutet? Cybersecurity-bolaget Deepwatch genomförde under onsdagen omfattande uppsägningar och hänvisar till en strategisk omställning mot ökad satsning på artificiell intelligens. Satsning på AI bakom omstrukturering Enligt TechCrunch har mellan 60 och 80 personer fått lämna sina …
Insta360 har tagit det här med belöningar till en helt ny nivå. I stället för ett hedersomnämnande eller en extra semesterdag får företagets bästa medarbetare något som bokstavligen glimmar på skrivbordet – guldtangentkapslar värda runt 500 000 kronor styck.
Guldfebern på kontoret
Det hela började för några år sedan, och har nu blivit en sorts intern högtid på det kinesiska kameraföretaget i Shenzhen, skriver Toms hardware.
På “Programmerarnas dag” i år delades 21 tangentkapslar i massivt guld ut till utvalda medarbetare. Sedan traditionen startade 2019 har över femtio sådana priser hittat hem till lyckliga fingrar.
Tidigare år har Insta360 även gett bort guldtackor, mynt och – för de mer blygsamma – klistermärken i guld till sina praktikanter.
Med tanke på att guldpriset stigit stadigt har varje firande också blivit en allt dyrare affär.
Ett namn, en betalning – nu tar EU kampen mot blufföverföringar
EU:s nya VoP-system förändrar betalningsvärlden – men miljoner företag är oförberedda när en ny era av betalningssäkerhet inleds.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
En “guldgruva” i dubbel bemärkelse
Lokalt kallas företaget numera skämtsamt för “guldfabriken”. Det är en titel som balanserar mellan beundran och förundran.
Grundaren Liu Jingkang menar dock att symboliken är genomtänkt, inte prålig. Varje guldtangent ska påminna om att varje tangenttryckning förvandlar “sten till guld” – en poetisk liknelse för kreativitet och innovationskraft.
Och visst, det låter fint. Men när en anställd skämtar om att vilja fylla hela sitt tangentbord med guld, börjar man ana att det kanske inte bara handlar om symbolik längre.
”Låter som skitsnack” – ilska efter AI-satsning och massuppsägningar
Cybersäkerhetsbolaget Deepwatch säger upp personal – och pekar på AI som förklaring. Men vad döljer sig bakom beslutet?
Guld som företagsfilosofi
För Insta360 handlar guldet inte bara om bling. Liu beskriver metallen som en symbol för pålitlighet och stabilitet – egenskaper han vill se både i sina produkter och sina anställda.
På sitt sätt har han lyckats skapa en företagskultur där uppskattning väger tungt, bokstavligen.
Men kritiker menar att det börjar gå lite väl långt. För medan konkurrenterna satsar på AI, nya bildsensorer och hållbarhetsmål, riskerar Insta360:s glänsande image att överskugga det verkliga arbetet bakom kulisserna – deras tekniska innovation.
När guldet skiner starkare än kameran
Ironiskt nog är företaget mest känt för sina kameror – inte sina gåvor.
Insta360 Link, deras populära AI-styrda webbkamera, har hyllats som en av marknadens bästa för kreatörer och distansarbetare. Företaget fortsätter dessutom att uppdatera sina produkter med smarta funktioner och förbättrad bildkvalitet.
Ändå verkar det som att världen just nu är mer intresserad av deras gyllene tangentbord än av deras teknik.
Och vem kan klandra dem?
En kamera är ju trots allt bara en kamera – men en tangent som kostar en halv miljon kronor, den väcker minst sagt uppmärksamhet.
Kanske är det just det Insta360 vill uppnå: att förvandla även marknadsföringens tangentslag till guld.
Efter strejkerna: Hollywood säljer sina röster till AI
Hollywood kämpade mot AI – nu lånar flera stjärnor ut sina röster till tekniken de en gång protesterade mot.
Missa inte:
Försäkringen blev en skuldfälla – arbetsskadade krävs på miljoner. News 55
Felaktigt utskick från Pensionsmyndigheten har skapat oro. E55
Svenska spelundret drar in miljarder – men moln tornar upp sig. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]