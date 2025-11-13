"Låter som skitsnack" – ilska efter AI-satsning och massuppsägningar

Reaktioner inifrån bolaget

En anställd som valt att vara anonym uppger att beslutet väckt frågor internt.

”De gör något med AI och agentisk AI, men det låter som skitsnack,” sa den nuvarande anställde till TechCrunch.

På LinkedIn har flera tidigare medarbetare delat inlägg om att de blivit uppsagda. En av dem, säkerhetsspecialisten Emeka C, skrev att omkring 80 personer berörts och tackade sina tidigare kollegor för samarbetet.

Del av en större trend i branschen

Deepwatch är långt ifrån ensamt. Under året har flera cybersäkerhetsbolag minskat sin personalstyrka, trots tillväxt i intäkter och starka resultat.

I maj sade Crowdstrike upp omkring 500 personer, motsvarande fem procent av arbetsstyrkan, trots rekordhöga kassaflöden enligt bolagets egna siffror.

Även företag som Deep Instinct, Otorio, ActiveFence, SkyBox Security och Sophos har genomfört liknande besparingsåtgärder under året.

Branschbedömare menar att uppsägningarna hänger samman med en omställning där allt fler aktörer vill automatisera delar av sitt säkerhetsarbete med hjälp av AI-baserade lösningar.

Samtidigt väcker det oro bland anställda över hur tekniken påverkar framtida arbetstillfällen inom sektorn.

Deepwatch har inte offentliggjort någon detaljerad plan för hur AI-satsningen ska genomföras, men enligt bolaget syftar förändringarna till att stärka konkurrenskraften på en snabbt föränderlig marknad.

