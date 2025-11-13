Realtid
"Låter som skitsnack" – ilska efter AI-satsning och massuppsägningar

Massuppsägningar för AI gör anställda upprörda. (Foto: Getty Images For Unsplash+ och Canva)
Massuppsägningar för AI gör anställda upprörda. (Foto: Getty Images For Unsplash+ och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Cybersäkerhetsbolaget Deepwatch säger upp personal – och pekar på AI som förklaring. Men vad döljer sig bakom beslutet?

Cybersecurity-bolaget Deepwatch genomförde under onsdagen omfattande uppsägningar och hänvisar till en strategisk omställning mot ökad satsning på artificiell intelligens.  

Satsning på AI bakom omstrukturering  

Enligt TechCrunch har mellan 60 och 80 personer fått lämna sina tjänster vid Deepwatch, som totalt har omkring 250 anställda.

Bolaget utvecklar en plattform för hotdetektion och incidenthantering baserad på AI, men uppsägningarna motiveras av ledningen som ett steg för att ”accelerera investeringarna i AI och automation”.  

Skandalen kostade 100 miljoner kronor – orsak: Mänskligt misstag

Vardagliga misstag och brist på kontroll över nya verktyg har blivit en av de största säkerhetsutmaningarna på kontoret.

I ett mejl till TechCrunch skrev vd:n John DiLullo att företaget nu “anpassar organisationen för att påskynda våra betydande satsningar inom AI och automatisering.”  

Senaste nytt

Reaktioner inifrån bolaget  

En anställd som valt att vara anonym uppger att beslutet väckt frågor internt.

”De gör något med AI och agentisk AI, men det låter som skitsnack,” sa den nuvarande anställde till TechCrunch.

På LinkedIn har flera tidigare medarbetare delat inlägg om att de blivit uppsagda. En av dem, säkerhetsspecialisten Emeka C, skrev att omkring 80 personer berörts och tackade sina tidigare kollegor för samarbetet.  

Sheins skräck: Amazon släpper sin egen lågprisapp

Amazon lanserar en ny app som ska locka prisjägare världen över. Frågan är: är detta e-handelsjättens drag för att ta över efter Shein?

Del av en större trend i branschen  

Deepwatch är långt ifrån ensamt. Under året har flera cybersäkerhetsbolag minskat sin personalstyrka, trots tillväxt i intäkter och starka resultat.

I maj sade Crowdstrike upp omkring 500 personer, motsvarande fem procent av arbetsstyrkan, trots rekordhöga kassaflöden enligt bolagets egna siffror.  

Även företag som Deep Instinct, Otorio, ActiveFence, SkyBox Security och Sophos har genomfört liknande besparingsåtgärder under året.  

Branschbedömare menar att uppsägningarna hänger samman med en omställning där allt fler aktörer vill automatisera delar av sitt säkerhetsarbete med hjälp av AI-baserade lösningar.

Samtidigt väcker det oro bland anställda över hur tekniken påverkar framtida arbetstillfällen inom sektorn.  

Deepwatch har inte offentliggjort någon detaljerad plan för hur AI-satsningen ska genomföras, men enligt bolaget syftar förändringarna till att stärka konkurrenskraften på en snabbt föränderlig marknad.  

Ett namn, en betalning – nu tar EU kampen mot blufföverföringar

EU:s nya VoP-system förändrar betalningsvärlden – men miljoner företag är oförberedda när en ny era av betalningssäkerhet inleds.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

