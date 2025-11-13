Cybersäkerhetsbolaget Deepwatch säger upp personal – och pekar på AI som förklaring. Men vad döljer sig bakom beslutet?
"Låter som skitsnack" – ilska efter AI-satsning och massuppsägningar
Mest läst i kategorin
Ny kvantdator: Genombrott – eller luftslott?
Teknikjätten IBM presenterade på onsdagen ett nytt experimentellt kvantchip som företaget hävdar visar vägen mot användbara kvantdatorer före decenniets slut. Men samtidigt växer kritiken från akademiker som menar att förväntningarna på tekniken är överdrivna. IBM:s nya experimentella processor Loon demonstrerar enligt företaget att nyckelkomponenter för att bygga felfria kvantdatorer i stor skala nu existerar, rapporterar …
Kravet på OpenAI: Dra tillbaka er videotjänst
Med några enkla ord kan OpenAI:s Sora 2 skapa AI-genererade videor med stor detaljrikedom. Det får nu en organisation att kräva att Sam Altman drar i handbromsen. Debatten om i vilken takt AI-utvecklingen ska ske har pågått i flera år, men den har intensifierats i takt med häpnadsväckande teknologisk genombrott. AI-giganten OpenAI får ny kritik …
Ett namn, en betalning – nu tar EU kampen mot blufföverföringar
EU:s nya VoP-system förändrar betalningsvärlden – men miljoner företag är oförberedda när en ny era av betalningssäkerhet inleds. En förändring har smugit sig in i Europas betalningssystem, men få företag verkar ha märkt det. Från och med den 9 oktober 2025 måste varje betalning i euro genomgå en extra kontroll: mottagarens namn måste stämma exakt …
OpenAI bränner pengar – då börjar konkurrenten göra vinst
Två AI-jättar med radikalt olika vägar mot lönsamhet – Anthropic siktar på break-even 2028 medan OpenAI planerar massiva förluster samma år. De två största AI-startup-bolagen i Silicon Valley visar helt olika strategier för att hantera AI-boomen. Enligt interna dokument som Wall Street Journal tagit del av förväntar sig Anthropic att gå jämnt upp första gången …
EU redo att tvinga bort Huawei – Nokia och Ericsson vinnare
EU-kommissionen arbetar för att göra utfasningen av kinesiska Huawei och ZTE till bindande krav för medlemsländerna. Samtidigt väntar svenska staten på avgörande i den internationella skiljedomstvist där Huawei kräver mångmiljardersättning för att ha portats från det svenska 5G-nätet. EU-kommissionens vice ordförande Henna Virkkunen vill omvandla kommissionens rekommendationer från 2020 om att fasa ut högrisksleverantörer i …
Cybersecurity-bolaget Deepwatch genomförde under onsdagen omfattande uppsägningar och hänvisar till en strategisk omställning mot ökad satsning på artificiell intelligens.
Satsning på AI bakom omstrukturering
Enligt TechCrunch har mellan 60 och 80 personer fått lämna sina tjänster vid Deepwatch, som totalt har omkring 250 anställda.
Bolaget utvecklar en plattform för hotdetektion och incidenthantering baserad på AI, men uppsägningarna motiveras av ledningen som ett steg för att ”accelerera investeringarna i AI och automation”.
Skandalen kostade 100 miljoner kronor – orsak: Mänskligt misstag
Vardagliga misstag och brist på kontroll över nya verktyg har blivit en av de största säkerhetsutmaningarna på kontoret.
I ett mejl till TechCrunch skrev vd:n John DiLullo att företaget nu “anpassar organisationen för att påskynda våra betydande satsningar inom AI och automatisering.”
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Reaktioner inifrån bolaget
En anställd som valt att vara anonym uppger att beslutet väckt frågor internt.
”De gör något med AI och agentisk AI, men det låter som skitsnack,” sa den nuvarande anställde till TechCrunch.
På LinkedIn har flera tidigare medarbetare delat inlägg om att de blivit uppsagda. En av dem, säkerhetsspecialisten Emeka C, skrev att omkring 80 personer berörts och tackade sina tidigare kollegor för samarbetet.
Sheins skräck: Amazon släpper sin egen lågprisapp
Amazon lanserar en ny app som ska locka prisjägare världen över. Frågan är: är detta e-handelsjättens drag för att ta över efter Shein?
Del av en större trend i branschen
Deepwatch är långt ifrån ensamt. Under året har flera cybersäkerhetsbolag minskat sin personalstyrka, trots tillväxt i intäkter och starka resultat.
I maj sade Crowdstrike upp omkring 500 personer, motsvarande fem procent av arbetsstyrkan, trots rekordhöga kassaflöden enligt bolagets egna siffror.
Även företag som Deep Instinct, Otorio, ActiveFence, SkyBox Security och Sophos har genomfört liknande besparingsåtgärder under året.
Branschbedömare menar att uppsägningarna hänger samman med en omställning där allt fler aktörer vill automatisera delar av sitt säkerhetsarbete med hjälp av AI-baserade lösningar.
Samtidigt väcker det oro bland anställda över hur tekniken påverkar framtida arbetstillfällen inom sektorn.
Deepwatch har inte offentliggjort någon detaljerad plan för hur AI-satsningen ska genomföras, men enligt bolaget syftar förändringarna till att stärka konkurrenskraften på en snabbt föränderlig marknad.
Ett namn, en betalning – nu tar EU kampen mot blufföverföringar
EU:s nya VoP-system förändrar betalningsvärlden – men miljoner företag är oförberedda när en ny era av betalningssäkerhet inleds.
Missa inte:
Försäkringen blev en skuldfälla – arbetsskadade krävs på miljoner. News 55
Felaktigt utskick från Pensionsmyndigheten har skapat oro. E55
Svenska spelundret drar in miljarder – men moln tornar upp sig. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]