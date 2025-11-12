EU:s nya VoP-system förändrar betalningsvärlden – men miljoner företag är oförberedda när en ny era av betalningssäkerhet inleds.
Ett namn, en betalning – nu tar EU kampen mot blufföverföringar
En förändring har smugit sig in i Europas betalningssystem, men få företag verkar ha märkt det.
Från och med den 9 oktober 2025 måste varje betalning i euro genomgå en extra kontroll: mottagarens namn måste stämma exakt överens med kontonumret (IBAN) innan pengarna lämnar kontot.
Det här kallas Verification of Payee – eller VoP – och kan vid första anblick låta som en liten detalj.
Men i själva verket är det ett av EU:s mest kraftfulla vapen hittills mot den snabbast växande typen av ekonomisk brottslighet: så kallade authorized push payment-bedrägerier, där bedragare lyckas lura privatpersoner eller ekonomiavdelningar att själva skicka pengar till falska konton.
Bluffar för miljarder – EU agerar
Enligt färska siffror kostade den här typen av bedrägerier europeiska företag över 2,4 miljarder euro, motsvarande omkring 28 miljarder kronor, under 2024.
Frankrike, Tyskland och Nederländerna såg tvåsiffriga ökningar jämfört med året innan.
I Storbritannien, där ett liknande system – Confirmation of Payee – infördes redan 2020, har resultaten varit tydliga. Bedrägerierna minskade snabbt när betalningar började kontrolleras mot mottagarens namn.
Skillnaden nu?
I EU är systemet obligatoriskt från dag ett. Cirka 3 000 banker, betaltjänstleverantörer och fintechbolag inom eurozonen måste redan följa reglerna.
Skandalen kostade 100 miljoner kronor – orsak: Mänskligt misstag
Vardagliga misstag och brist på kontroll över nya verktyg har blivit en av de största säkerhetsutmaningarna på kontoret.
Betalningssystemet får en ny “dörrvakt”
VoP fungerar ungefär som en dörrvakt för dina pengar. Varje leverantörsbetalning, löneutbetalning eller överföring kan stoppas om namnet inte stämmer exakt.
Ett felaktigt accenttecken, en förkortning eller ett missat “Ltd” kan räcka för att flagga en betalning.
Tanken är enkel: att stoppa bluffakturor och felaktiga överföringar innan pengarna hunnit lämna kontot.
Det innebär samtidigt att företag måste se över sina kund- och leverantörsregister – små skillnader i stavning kan annars skapa onödiga stopp i flödet.
För små och medelstora företag kan VoP bli en livlina. Ett enda misstag eller en skicklig bedragare kan annars sätta likviditeten ur spel i veckor.
Låg kännedom, stora risker
Trots att reformen gäller hela EU har VoP införts utan större buller och bång. Många banker har fokuserat på att få tekniken att fungera snarare än att informera sina kunder.
Resultatet är att tusentals företag nu riskerar att bli tagna på sängen.
Särskilt företag utanför eurozonen – till exempel brittiska bolag som gör eurobetalningar via SEPA – kan drabbas. Även de omfattas av reglerna, trots att de redan använder det brittiska CoP-systemet.
Det finns ingen frivillig övergångsperiod. Alla betalningar måste passera VoP-kontrollen direkt.
Lite friktion som kan spara miljarder
VoP blockerar inte betalningar automatiskt, men inför en viktig pausknapp. När ett namn inte stämmer måste någon fatta ett beslut: ska betalningen verifieras, försenas eller stoppas?
För banker och betaltjänster handlar utmaningen om att göra kontrollerna i realtid utan att bromsa användarupplevelsen.
För företag handlar det om beteende – att lära sig känna igen skillnaden mellan en oskyldig förkortning och ett tecken på bedrägeri.
Det är alltså inte bara tekniken som förändras, utan även hur vi hanterar betalningar i vardagen.
Framtidens betalningar kräver tillit
Med VoP har EU byggt in ett nytt säkerhetslager i varje transaktion – ett slags brandvägg mot bluffar.
I en tid där digitala bedrägerier ökar snabbare än någonsin är lite extra friktion kanske precis vad som behövs för att skydda både företag och kunder.
Frågan är bara: är ditt företag redo att möta dörrvakten?
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
