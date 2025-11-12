Ett namn, en betalning – nu tar EU kampen mot blufföverföringar

En förändring har smugit sig in i Europas betalningssystem, men få företag verkar ha märkt det.

Från och med den 9 oktober 2025 måste varje betalning i euro genomgå en extra kontroll: mottagarens namn måste stämma exakt överens med kontonumret (IBAN) innan pengarna lämnar kontot.

Det här kallas Verification of Payee – eller VoP – och kan vid första anblick låta som en liten detalj.

Men i själva verket är det ett av EU:s mest kraftfulla vapen hittills mot den snabbast växande typen av ekonomisk brottslighet: så kallade authorized push payment-bedrägerier, där bedragare lyckas lura privatpersoner eller ekonomiavdelningar att själva skicka pengar till falska konton.

Bluffar för miljarder – EU agerar

Enligt färska siffror kostade den här typen av bedrägerier europeiska företag över 2,4 miljarder euro, motsvarande omkring 28 miljarder kronor, under 2024.

Frankrike, Tyskland och Nederländerna såg tvåsiffriga ökningar jämfört med året innan.

I Storbritannien, där ett liknande system – Confirmation of Payee – infördes redan 2020, har resultaten varit tydliga. Bedrägerierna minskade snabbt när betalningar började kontrolleras mot mottagarens namn.

Skillnaden nu?

I EU är systemet obligatoriskt från dag ett. Cirka 3 000 banker, betaltjänstleverantörer och fintechbolag inom eurozonen måste redan följa reglerna.