Efter strejkerna: Hollywood säljer sina röster till AI

AI-företaget ElevenLabs har tecknat avtal med flera stora Hollywoodnamn – däribland Michael Caine och Matthew McConaughey – för att skapa digitala versioner av deras röster.

Det meddelade bolaget i veckan.

Kändisröster på beställning

Efter flera år av osäkerhet kring hur AI ska användas inom filmbranschen verkar vinden ha vänt. Tidigare var just användningen av AI en av de stora orsakerna till de omfattande strejkerna i Hollywood, men nu börjar flera profiler att omfamna tekniken.

Meta visade vägen redan förra året när företaget lanserade röstassistenter som lät som skådespelarna Kristen Bell och Judi Dench.

Nu följer ElevenLabs efter med liknande projekt – men i ännu större skala.

McConaughey, som dessutom är investerare i bolaget, låter ElevenLabs skapa en AI-version av sin röst för att översätta hans nyhetsbrev till spanska.

Samtidigt kliver Caine in i projektet tillsammans med andra välkända namn som Liza Minelli och Dr. Maya Angelou.