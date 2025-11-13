Hollywood kämpade mot AI – nu lånar flera stjärnor ut sina röster till tekniken de en gång protesterade mot.
Efter strejkerna: Hollywood säljer sina röster till AI
AI-företaget ElevenLabs har tecknat avtal med flera stora Hollywoodnamn – däribland Michael Caine och Matthew McConaughey – för att skapa digitala versioner av deras röster.
Det meddelade bolaget i veckan.
Kändisröster på beställning
Efter flera år av osäkerhet kring hur AI ska användas inom filmbranschen verkar vinden ha vänt. Tidigare var just användningen av AI en av de stora orsakerna till de omfattande strejkerna i Hollywood, men nu börjar flera profiler att omfamna tekniken.
Meta visade vägen redan förra året när företaget lanserade röstassistenter som lät som skådespelarna Kristen Bell och Judi Dench.
Nu följer ElevenLabs efter med liknande projekt – men i ännu större skala.
McConaughey, som dessutom är investerare i bolaget, låter ElevenLabs skapa en AI-version av sin röst för att översätta hans nyhetsbrev till spanska.
Samtidigt kliver Caine in i projektet tillsammans med andra välkända namn som Liza Minelli och Dr. Maya Angelou.
En marknadsplats för röster
Förutom kändissamarbetena lanserar ElevenLabs en ny marknadsplats där företag kan licensiera AI-genererade röster som är godkända av de medverkande kändisarna.
På så sätt vill företaget skapa en mer kontrollerad och etisk användning av tekniken, samtidigt som artister kan tjäna pengar på sina digitala kopior.
Bolaget, som redan räknas till en av de mest uppmärksammade AI-unicorns, har tunga investerare i ryggen – bland andra riskkapitalbolagen a16z och ICONIQ.
Frågan är nu om fler Hollywoodstjärnor kommer att följa efter – eller om detta markerar början på en helt ny typ av stjärnkultur, där rösten lever vidare långt efter att artisten själv klivit av scenen.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
