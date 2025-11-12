Siffrorna målar upp en fortsatt gynnsam bild av det svenska spelundret. Samtidigt har året varit tungt – och nästa års rapport kan bli betydligt dystrare.
Svenska spelundret drar in miljarder – men moln tornar upp sig
Den svenska spelindustrin fortsätter att växa och sätter nytt rekord.
Enligt branschorganisationen Dataspelsbranschens rapport Spelutvecklarindex omsatte svenska spelbolag totalt 73 miljarder kronor under 2024, inklusive dotterbolag utomlands.
Det innebär att dataspelsföretagen nu står för omkring tre procent av Sveriges totala tjänsteexport, skriver Dagens Industri.
Flera stora succéer
Tillväxten drevs av flera internationella framgångar. Svenska spel fortsätter att dominera topplistor globalt, med storsäljare som Battlefield 6 från Battlefield Studios och Arc Raiders från Embark Studios.
Även mindre aktörer bidrog till rekordet, bland dem Nugget Entertainment med spelet RV There Yet och Hazelight Studios med Split Fiction, vilket Di tidigare rapporterat om.
Under året startades 105 nya spelbolag i Sverige, vilket ökade det totala antalet till 1 101.
Sysselsätter tiotusentals
Sysselsättningen steg till 9 130 personer i Sverige, och ytterligare drygt 11 000 arbetar i svenska bolags internationella dotterföretag.
Samtidigt syns tecken på avmattning. Inga nya svenska spelbolag noterades på börsen under 2024, och branschen har under 2025 drabbats av uppsägningar och neddragningar som väntas påverka nästa års siffror.
Tillgången till kapital lyfts fram som en av de största utmaningarna framöver. Investeringarna minskade under fjolåret, och fler svenska aktörer var på sälj- än på köparsidan.
”Hot mot spelundret”
Branschen oroas även av EU:s konsumentmyndigheters förslag om att reglera affärstransaktioner i spel, något som enligt Dataspelsbranschen riskerar att hämma både innovation och spelupplevelse.
”Förslaget från EU:s konsumentmyndigheter skulle tvinga spelutvecklarna att försämra spelupplevelsen. Det tror vi är dåligt för både spelare, bransch och i förekommande fall föräldrar. Myndigheterna borde jobba med branschen, nu blir de ett hot mot spelundret i stället”, säger Per Strömbäck, vd för Dataspelsbranschen, till Di.
Sedan Dataspelsbranschens statistik började samlas in 2005 har omsättningen vuxit från 500 miljoner till dagens nivå.
Både stora och små
Tio svenska bolag redovisade över en miljard kronor i omsättning under 2024, medan 46 företag passerade 100 miljoner.
King och Mojang utmärker sig som de största aktörerna och stod tillsammans för mer än 11 miljarder kronor.
Men 93 procent av bolagen har färre än tio anställda, och de små studiorna bidrog med över sex miljarder kronor i omsättning.
