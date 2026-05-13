Den amerikanska inflationen är tillbaka med full kraft. Nya siffror visar att grossistpriserna rusar med 6 procent. Den snabbaste ökningstakten sedan krigsutbrottet i Ukraina.
Värsta siffran sen 2022: Inflationen tar fart i USA
Det amerikanska producentprisindexet hoppade upp till 6 procent i april. Siffran är betydligt högre än de 4,8 procent som analytiker hade förväntat sig och markerar en kraftig acceleration från marssiffran på 4,3 procent.
Läs även:
”Vi förlorar bolag till USA”: Nordisk industriallians lanseras
Den främsta drivkraften bakom prisrusningen är kriget i Iran, som har fått priserna på bränsle och frakt att explodera. Bensinpriserna i USA har stigit med över 50 procent till ett snitt på 4,51 dollar per gallon, medan dieselpriserna närmar sig rekordnivåer, skriver Financial Times.
”Blöder in” i ekonomin
Eftersom nästan allt som konsumeras i USA transporteras med lastbil, slår de höga dieselpriserna direkt mot hela ekonomin. Brett Ryan, ekonom på Deutsche Bank, varnar för att den breda påverkan från energipriserna nu sprider sig till alla sektorer.
”Det ser inte ut att bli en rolig sommar för amerikanska konsumenter”, konstaterar han.
Även kärninflationen, där volatila energi- och livsmedelspriser räknas bort, steg till 4,4 procent i april. EJ Antoni vid den konservativa tankesmedjan Heritage Foundation menar att inflationen visar hur energikostnaderna nu ”blöder in” i andra delar av ekonomin.
Han förutspår att priserna kommer att fortsätta stiga i månader framöver, även om bränslepriserna skulle stabiliseras här,
Trump: ”Tänker inte på amerikaners ekonomi”
Mitt i den ekonomiska turbulensen har president Donald Trump väckt starka reaktioner med sina kommentarer om krisen. Under ett möte med reportrar vid Vita huset i tisdags fick presidenten frågor om huruvida de stigande levnadskostnaderna motiverar honom att söka en snabb fredslösning med Teheran.
Svaret var korthugget: ”Jag tänker inte på amerikaners finansiella situation. Jag tänker inte på någon. Jag tänker på en sak: Vi kan inte låta Iran få kärnvapen. Det är allt”, rapporterar The Guardian.
Uttalandet kommer samtidigt som amerikanska hushåll pressas från flera håll. Utöver de skenande bränslepriserna visar en färsk rapport från Federal Reserve Bank of Dallas att Donald Trumps tullpolitik kostade en genomsnittlig amerikansk familj 1 000 dollar extra under förra året.
Företag har nu i stor utsträckning slutat absorbera tullkostnaderna och vältrar istället över dem direkt på konsumenterna.
En perfekt storm för konsumenterna
För den amerikanska konsumenten innebär situationen en perfekt storm: krigsdriven energiinflation parad med kostnadsökningar från handelspolitiska beslut.
Samtidigt som inflationen nu nått en fyraårig högstanivå, visar undersökningar från University of Michigan att konsumentförtroendet har fallit till bottennoteringar som inte heller setts sedan 2022.
Trots detta insisterar presidenten på att hans ekonomiska politik fungerar ”otroligt” och att en ”gyllene tidsålder” väntar så snart kriget är över.