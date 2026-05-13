Värsta siffran sen 2022: Inflationen tar fart i USA

Det amerikanska producentprisindexet hoppade upp till 6 procent i april. Siffran är betydligt högre än de 4,8 procent som analytiker hade förväntat sig och markerar en kraftig acceleration från marssiffran på 4,3 procent.

Den främsta drivkraften bakom prisrusningen är kriget i Iran, som har fått priserna på bränsle och frakt att explodera. Bensinpriserna i USA har stigit med över 50 procent till ett snitt på 4,51 dollar per gallon, medan dieselpriserna närmar sig rekordnivåer, skriver Financial Times.

”Blöder in” i ekonomin

Eftersom nästan allt som konsumeras i USA transporteras med lastbil, slår de höga dieselpriserna direkt mot hela ekonomin. Brett Ryan, ekonom på Deutsche Bank, varnar för att den breda påverkan från energipriserna nu sprider sig till alla sektorer.

”Det ser inte ut att bli en rolig sommar för amerikanska konsumenter”, konstaterar han.

Även kärninflationen, där volatila energi- och livsmedelspriser räknas bort, steg till 4,4 procent i april. EJ Antoni vid den konservativa tankesmedjan Heritage Foundation menar att inflationen visar hur energikostnaderna nu ”blöder in” i andra delar av ekonomin.

Han förutspår att priserna kommer att fortsätta stiga i månader framöver, även om bränslepriserna skulle stabiliseras här,