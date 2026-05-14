Kineser vänder hem – vill inte jobba för USA:s techbolag

Kapplöpningen mellan USA och Kina inom tech, framför allt AI, målas upp som en av vår tids stora rivaliteter.

Allt fler kinesiska forskare och teknikspecialister väljer nu att lämna USA för att återvända till Kina.

Utvecklingen stärker Kinas ambition att utmana USA inom områden som artificiell intelligens, robotteknik och medicinsk forskning.

Försöker värva från techjättarna

Personer som återvänder efter studier och arbete utomlands kallas i Kina för ”havssköldpaddor”, ett etablerat uttryck för hemvändande akademiker och experter, skriver Wall Street Journal som rapporterar om fenomenet.

Enligt kinesiska rekryteringsplattformar ökade antalet nyutexaminerade kineser som återvände hem för arbete med 12 procent under 2025 jämfört med året innan. Sedan 2018 har siffran mer än fördubblats.

Kinesiska teknikbolag bedriver samtidigt en intensiv jakt på kvalificerad arbetskraft från amerikanska företag som Meta, Google och Amazon.

Rekryterare lockar med löner som i vissa fall motsvarar eller överstiger ersättningen i Silicon Valley, trots att levnadskostnaderna i Kina ofta är betydligt lägre.