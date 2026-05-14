Under många år har Kinas bäst utbildade techtalanger ofta hamnat hos amerikanska bolag. Men nu håller det på att förändras.
Kineser vänder hem – vill inte jobba för USA:s techbolag
Kapplöpningen mellan USA och Kina inom tech, framför allt AI, målas upp som en av vår tids stora rivaliteter.
Allt fler kinesiska forskare och teknikspecialister väljer nu att lämna USA för att återvända till Kina.
Utvecklingen stärker Kinas ambition att utmana USA inom områden som artificiell intelligens, robotteknik och medicinsk forskning.
Försöker värva från techjättarna
Personer som återvänder efter studier och arbete utomlands kallas i Kina för ”havssköldpaddor”, ett etablerat uttryck för hemvändande akademiker och experter, skriver Wall Street Journal som rapporterar om fenomenet.
Enligt kinesiska rekryteringsplattformar ökade antalet nyutexaminerade kineser som återvände hem för arbete med 12 procent under 2025 jämfört med året innan. Sedan 2018 har siffran mer än fördubblats.
Kinesiska teknikbolag bedriver samtidigt en intensiv jakt på kvalificerad arbetskraft från amerikanska företag som Meta, Google och Amazon.
Rekryterare lockar med löner som i vissa fall motsvarar eller överstiger ersättningen i Silicon Valley, trots att levnadskostnaderna i Kina ofta är betydligt lägre.
Flera högprofilerade övergångar
Bland de mest uppmärksammade rekryteringarna finns tidigare Google-chefen Wu Yonghui, som numera leder forskningsarbetet på ByteDance.
Det går också att nämna tidigare Open AI-forskaren Yao Shunyu som blivit chefsforskare inom artificiell intelligens hos Tencent.
Kinas statliga och lokala myndigheter erbjuder dessutom ekonomiska förmåner för att locka hem högutbildade personer.
Flera hemvändare beskriver samtidigt att de upplevt försämrade möjligheter i USA. Ökade spänningar mellan Kina och USA, skärpta visumregler och oro för diskriminering nämns som viktiga orsaker bakom besluten att återvända.
Gäller flera sektorer
Forskaren Zhang Kai lämnade nyligen ett professorsuppdrag vid Yale för ett statligt universitet i Kina. Han menar att det blivit svårare för kinesiska forskare att leda stora projekt i USA.
Även personer inom tekniksektorn beskriver att karriärvägarna i USA ibland upplevts begränsade.
Jeff Li, som tidigare arbetade för Microsoft i Seattle, återvände till Peking 2021 och arbetar nu med utveckling av AI-tjänster i ett kinesiskt bolag.
”Min hemmaplan”
Han upplever att han har större frihet i arbetslivet i Kina trots längre arbetsdagar och högre arbetstempo.
”Även om USA har många större fördelar, så är Kina min hemmaplan som kines”, sa han till WSJ.
Det ska dock sägas att många kinesiska forskare och ingenjörer också väljer att stanna i USA. Amerikanska företag erbjuder generellt högre löner och bättre balans mellan arbete och privatliv.
