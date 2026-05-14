Drönare av papp och trä förändrar kriget i grunden – även i Sverige

Svärmar och list

En central taktik är att skicka drönare i stora svärmar där inte alla bär sprängladdning, och där vissa medvetet täcks med aluminiumfolie för att se ut som större och viktigare mål på radar.

”Du skickar in 20 drönare och räknar kallt med att 15 skjuts ner. Men fem kommer igenom”, förklarar Malmgren.

Se även: Svensk AI-expert: Vi glider in i en farlig bekvämlighetskultur. Realtid

Kombinationen av låg radarprofil, hög volym och elektronisk krigföring gör att traditionella luftvärnssystem inte räcker till. Malmgren lyfter fram USA:s erfarenheter från Iran-konflikten som ett varnande exempel.

”På två veckor brände USA av lika många Patriotmissiler som Ukraina gjort av med under tre år. Det är mer än två årsproduktioner på två veckor”, säger han.

ANNONS

Sveriges utmaning

Malmgren är kritisk till att Sverige och andra västländer hittills anpassat sig för långsamt till den nya verkligheten, men ser tecken på förändring. Under övningen Aurora 26, som avslutades förra veckan, tilläts för första gången enskilda plutoner att experimentera med drönare på eget initiativ, utan central styrning från Högkvarteret eller FMV.

Läs även: Nu är Sveriges första militära satellit i rymden. Dagens PS

En strukturell bromskloss kvarstår dock: svenska drönare måste CE-märkas i Holland vid varje designförändring, vilket kan ta flera månader, en cykel som är helt oförenlig med frontrealiteterna i Ukraina där en modell kan vara föråldrad på sex månader.

”Drönaren som fanns för sex månader sedan och det frekvensband du styrde den med, den stör de ut idag. Du måste i praktiken göra en ny modell varannan månad, säger Malmgren.

Saknar motorer

Till det kommer brister i den inhemska produktionsförmågan. Sverige saknar i dag storskalig tillverkning av drönarmotorer, en av de mest kritiska komponenterna. Papp och trä är inga problem.

Sprängämnesgjutning har visserligen återupptagits efter lång tids uppehåll, men Malmgren beskriver det som ett lapptäcke snarare än en sammanhängande industriell kapacitet.

ANNONS

Missa inte: AI kan gömma svenska militären i framtiden. Realtid

Prisbilden försvårar också situationen. Svenska bolag kan i dag köpa samma typ av drönare som finns tillgängliga i Europa för en femtedel eller tiondel av priset i Ukraina, ett konkurrensläge som gör det svårt att motivera inhemsk produktion, men som samtidigt skapar ett strategiskt sårbarhetsproblem om tillgången till ukrainska leverantörer skulle skäras av.

Behövs både lager och produktionskapacitet

Malmgren betonar att Sverige behöver både ett grundlager av drönare och inhemsk produktionskapacitet, inte endera.

”Vi kan inte förlita oss på att NATO eller USA ska hjälpa oss i en krissituation. Och vi får inte heller vara rädda för att använda drönare i övningar, så att vi faktiskt övar med dem på riktigt.

Frontventures arbetar på båda fronter. Bolaget samarbetar med ett ukrainskt företag för att tillverka interceptordrönare i Sverige, och gick så sent som för två veckor sedan in som investerare i ett svenskt försvarsbolag inom drönarsektorn.

”Volym slår perfektion”

Det viktigaste lärdomen från Ukraina är enligt Malmgren att snabbhet och volym trumfar teknisk fulländning, något som också utmanar tilltron till de AI-system som västerländska bolag tagit fram.

ANNONS

”Många av de västerländska AI-systemen fungerar inte vid fronten. Det har visat sig att bygga i volym med lagom komplexitet och därigenom få ner kostnaden är viktigare än att försöka bygga en optimal drönare som i teorin skulle vara väldigt bra”, säger Jonas Malmgren.