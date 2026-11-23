SpaceX vill bygga två AI-anläggningar för över 74 miljarder dollar. Nu kräver Arizonas justitieminister att ett avgörande beslut skjuts upp. Det större projektet kan behöva sex gigawatt el.
Musks AI-bygge kan sluka en femtedel av Arizonas el
Elon Musks rymd- och AI-bolag SpaceX meddelade den 12 november att det planerar att investera mer än 74 miljarder dollar, drygt 700 miljarder kronor, i två superdatoranläggningar. Det rapporterade Reuters.
Omkring 50 miljarder dollar ska gå till Cochise County i sydöstra Arizona. Drygt 24 miljarder dollar ska gå till Starbase i Texas, där bolagets raketbas ligger.
Läs även: Tyskland planerar att bygga dubbelt så många datacenter – trots protesterna. Realtid
Satsningen passar in i den nya inriktningen som SpaceX tog inför sin rekordstora börsnotering i juni. Enligt Reuters stod AI-verksamheten för mer än hälften av bolagets intäkter under tredje kvartalet.
Men i Arizona har projektet nu stött på patrull.
Vill skjuta upp omröstning
I ett brev den 19 november uppmanar delstatens justitieminister Kris Mayes Cochise Countys plan- och bygglovsnämnd att skjuta upp omröstningen om SpaceX tillståndsansökan, som är planerad till den 9 december. Hon vill att nämnden väntar tills delstatliga och federala myndigheter har granskat projektet.
”Invånarna i Cochise County förtjänar svar innan countyt godkänner ett projekt av den här storleken”, säger Kris Mayes i ett pressmeddelande.
Missa inte: Nödrop från öbor – datacenter tömmer kranarna på allt vatten. Dagens PS
Om nämnden ändå säger ja vill hon att tillståndet villkoras av att SpaceX får alla nödvändiga godkännanden från delstaten och den federala nivån.
Mayes pekar på oklarheter om elnätet, vattnet, räddningstjänsten, trafiken, djurlivet och den nationella säkerheten. Enligt Fortune tar brevet bland annat upp närheten till militärbasen Fort Huachuca.
Det handlar alltså om en begäran om uppskov och inte om ett stoppat bygge. Beslutet ligger kvar hos countyt. Mayes håller ett öppet möte för invånarna den 3 december.
Sex gigawatt
Fullt utbyggd kan anläggningen i Arizona dra upp till sex gigawatt el. Enligt justitieministerns kontor motsvarar det nästan 20 procent av delstatens nuvarande produktionskapacitet. Det är nästan dubbelt så mycket som Forsmarks tre reaktorer tillsammans.
Läs även: Blackrock-vd:n: Om vi slutar bygga datacenter blir det recession. Realtid
Enligt Fortune motsvarar elbehovet nära två tredjedelar av den högsta efterfrågan som elbolaget Arizona Public Service någonsin har haft. Det närliggande kraftverket Apache Generating Station skulle behöva växa från omkring en till mer än sex gigawatt.
Vem betalar?
SpaceX hävdar att båda anläggningarna ska bära sina egna kostnader. I Texas ska bolaget bygga ett eget gaskraftverk med 35 turbiner och en effekt på 750 megawatt. I Arizona samarbetar bolaget med lokala elkooperativ och lovar att medlemmarnas elräkningar kan sjunka med upp till 20 procent. Anläggningen ska kylas med torrkylning utan planerat industriellt grundvattenuttag.
Kritikerna vill se bevis. Experter som Arizona Daily Star har talat med bedömer att vattnet som går åt till att producera elen kan öka anläggningens totala vattenförbrukning med 60 till 90 procent, uppger Fortune. Samtidigt begär Arizona Public Service att få höja hushållens elpriser med 14 till 16 procent.
En namninsamling med 2 400 underskrifter kräver att tillståndet i Arizona avslås.
Växande motstånd
Protesterna mot datacenter har växt i hela USA. Enligt Fortune röstade väljarna nej till datacenter i 37 av 38 lokala folkomröstningar med färdigräknade resultat i november.
Samtidigt fortsätter SpaceX att växla upp. Bolaget vill låna omkring 40 miljarder dollar för att köpa Nvidia-chip till sin AI-infrastruktur.