Elon Musks rymd- och AI-bolag SpaceX meddelade den 12 november att det planerar att investera mer än 74 miljarder dollar, drygt 700 miljarder kronor, i två superdatoranläggningar. Det rapporterade Reuters.

Omkring 50 miljarder dollar ska gå till Cochise County i sydöstra Arizona. Drygt 24 miljarder dollar ska gå till Starbase i Texas, där bolagets raketbas ligger.

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Satsningen passar in i den nya inriktningen som SpaceX tog inför sin rekordstora börsnotering i juni. Enligt Reuters stod AI-verksamheten för mer än hälften av bolagets intäkter under tredje kvartalet.

Men i Arizona har projektet nu stött på patrull.

Vill skjuta upp omröstning

I ett brev den 19 november uppmanar delstatens justitieminister Kris Mayes Cochise Countys plan- och bygglovsnämnd att skjuta upp omröstningen om SpaceX tillståndsansökan, som är planerad till den 9 december. Hon vill att nämnden väntar tills delstatliga och federala myndigheter har granskat projektet.

”Invånarna i Cochise County förtjänar svar innan countyt godkänner ett projekt av den här storleken”, säger Kris Mayes i ett pressmeddelande.

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Om nämnden ändå säger ja vill hon att tillståndet villkoras av att SpaceX får alla nödvändiga godkännanden från delstaten och den federala nivån.

Mayes pekar på oklarheter om elnätet, vattnet, räddningstjänsten, trafiken, djurlivet och den nationella säkerheten. Enligt Fortune tar brevet bland annat upp närheten till militärbasen Fort Huachuca.

Det handlar alltså om en begäran om uppskov och inte om ett stoppat bygge. Beslutet ligger kvar hos countyt. Mayes håller ett öppet möte för invånarna den 3 december.