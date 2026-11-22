Brittiska finansinspektionen FCA fick 38 rapporter om cyberincidenter i oktober. Det är den näst högsta månadssiffran på fem år. Nu vill tillsynsmyndigheterna att banker och finansbolag ska bli bättre på att förbereda sig för angrepp och komma igen efter dem.
Cyberattackerna mot banker rusar – näst flest på fem år
Hoten mot finanssektorn blir allt vanligare. Det visar nya siffror från Storbritanniens finansinspektion Financial Conduct Authority (FCA).
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I oktober fick myndigheten in 38 rapporter om cyberincidenter från de bolag den har tillsyn över, rapporterar Reuters. Bara en månad de senaste fem åren har legat högre: juni 2023, med 49 rapporter. Då drabbades hundratals företag världen över av en attack via filöverföringstjänsten Moveit.
Ny vägledning från FCA och Bank of England
Samtidigt som siffrorna kom lade FCA och Bank of England fram ett förslag till vägledning. Den handlar om hur finansbolag ska förbereda sig för cyberattacker, upptäcka dem och återhämta sig efter dem.
Förslaget tar upp motståndskraft mot cyberattacker, styrning, incidenthantering, återhämtning och risker i leverantörskedjan. Enligt Reuters kommer inga nya skyldigheter. Förslaget bygger på de regler om operativ motståndskraft som redan finns och gör det tydligare vad myndigheterna förväntar sig. Synpunkter kan lämnas till och med den 26 februari.
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Katharine Braddick är vd för den brittiska banktillsynen Prudential Regulation Authority (PRA) och vice riksbankschef. Hon säger enligt Reuters att cyberattackerna blir vanligare, mer avancerade och gör större skada. Hon betonar också att myndigheterna måste kunna lita på att bolagen har ett starkt skydd och snabbt kan komma igen efter en incident.
Myndigheterna publicerade också vägledning om cyberrisker som hänger ihop med de mest avancerade AI-modellerna och med framtidens kvantdatorer. I maj gick FCA, Bank of England och det brittiska finansdepartementet ut med ett gemensamt uttalande. Där varnade de för att AI kan göra attackerna snabbare och mer störande.
Rekordstölder under hösten
Den brittiska statistiken kommer efter en höst med flera stora angrepp mot finansbolag i Europa och kryptovärlden.
I början av november bekräftade den franska bankgruppen Crédit Mutuel Arkéa att den utsatts för en cyberattack. Enligt banken stals omkring 100 miljoner euro, ungefär 1,1 miljarder kronor. Pengarna togs från ett konto som tillhör banken själv, inte från kundernas konton. Angriparna tog sig in via en av bankens leverantörer, skriver GovInfoSecurity. Blockkedjeutredaren ZachXBT, som var först med att peka ut banken, har uppskattat beloppet till över 133 miljoner dollar.
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Realtid har tidigare rapporterat om attacken mot den franska banken.
Ännu större var stölden från kryptobörsen Binance i slutet av oktober. Hackare tömde då börsens så kallade heta plånböcker på omkring 6,3 miljarder dollar. Det är den största kryptostölden som någonsin rapporterats, enligt Al Jazeera.
Analysföretaget TRM Labs pekar ut Nordkorea som ansvarigt. Den tidigare rekordstölden var på 1,5 miljarder dollar och drabbade kryptobörsen Bybit i februari 2025.
Svensk finanssektor också utsatt
Även i Sverige har tillsynen börjat titta närmare på bankernas skydd. Finansinspektionen ska granska svenska bankers cybersäkerhet med fokus på hot från AI.
Riksbanken har också varnat för att upprepade attacker mot banker och betalningssystem på sikt kan skada ekonomin.