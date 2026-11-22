Hoten mot finanssektorn blir allt vanligare. Det visar nya siffror från Storbritanniens finansinspektion Financial Conduct Authority (FCA).

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I oktober fick myndigheten in 38 rapporter om cyberincidenter från de bolag den har tillsyn över, rapporterar Reuters. Bara en månad de senaste fem åren har legat högre: juni 2023, med 49 rapporter. Då drabbades hundratals företag världen över av en attack via filöverföringstjänsten Moveit.

Ny vägledning från FCA och Bank of England

Samtidigt som siffrorna kom lade FCA och Bank of England fram ett förslag till vägledning. Den handlar om hur finansbolag ska förbereda sig för cyberattacker, upptäcka dem och återhämta sig efter dem.

Förslaget tar upp motståndskraft mot cyberattacker, styrning, incidenthantering, återhämtning och risker i leverantörskedjan. Enligt Reuters kommer inga nya skyldigheter. Förslaget bygger på de regler om operativ motståndskraft som redan finns och gör det tydligare vad myndigheterna förväntar sig. Synpunkter kan lämnas till och med den 26 februari.

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Katharine Braddick är vd för den brittiska banktillsynen Prudential Regulation Authority (PRA) och vice riksbankschef. Hon säger enligt Reuters att cyberattackerna blir vanligare, mer avancerade och gör större skada. Hon betonar också att myndigheterna måste kunna lita på att bolagen har ett starkt skydd och snabbt kan komma igen efter en incident.

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Myndigheterna publicerade också vägledning om cyberrisker som hänger ihop med de mest avancerade AI-modellerna och med framtidens kvantdatorer. I maj gick FCA, Bank of England och det brittiska finansdepartementet ut med ett gemensamt uttalande. Där varnade de för att AI kan göra attackerna snabbare och mer störande.