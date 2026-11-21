Amerikanska NextEra Energy och Dominion Energy vill skapa världens största reglerade elbolag. Men när förhandlingarna hos Virginias tillsynsmyndighet nu har börjat står det klart att bolagen sagt nej till både frysta elpriser och en tioårig garanti för de anställda.
Världens största elbolag på väg – men inga frysta elpriser
I tisdags började förhandlingarna i Richmond hos Virginias tillsynsmyndighet State Corporation Commission (SCC). Det gäller den planerade sammanslagningen mellan Floridabaserade NextEra Energy och Dominion Energy, som har sitt huvudkontor i Richmond. Affären är värd omkring 67 miljarder dollar och skulle skapa världens största reglerade elbolag, skriver Axios.
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Myndigheten ska avgöra om bolagen kan gå samman utan att äventyra en säker elförsörjning eller tvinga Virginias elkunder att betala orimliga priser.
Sa ja till 101 villkor – men inte till de tyngsta
Myndighetens tjänstemän och konsumentskyddsenheten vid delstatens justitieministerium har tagit fram 117 villkor för att fusionen ska kunna godkännas. Bolagen har gått med på 101 av dem utan ändringar och på ytterligare 13 med ändringar, enligt Virginia Mercury.
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Flera av de mest kännbara kraven har bolagen däremot sagt nej till. Ett av dem är att elpriserna ska frysas i tre år. Ett annat är att Dominion ska behålla sin personalstyrka i Virginia i tio år, alltså dubbelt så länge som de fem år som bolagen själva har lovat. Bolagen har också avvisat delar av den så kallade ring-fencingen, som ska skilja Dominions reglerade verksamhet ekonomiskt från resten av koncernen.
Tjänstemännen vill stoppa affären
Redan i oktober rekommenderade SCC:s tjänstemän att affären avslås i sin nuvarande form. Enligt dem har bolagen inte visat att fusionen går att genomföra utan att elförsörjningen till rimliga priser äventyras. Särskilt pekade de på de finansiella riskerna i NextEras oreglerade verksamheter, rapporterade WTVR.
Tjänstemännen skrev samtidigt att de inte skulle motsätta sig affären om bolagen gick med på fler villkor. Bland dem fanns en oberoende styrelse för Dominion Energy Virginia, begränsningar för utdelningar och att antalet anställda i Virginia behålls i tio år.
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Virginias guvernör Abigail Spanberger går ännu längre. Hon vill att hushållens grundavgift för el fryses i sex år och att den månatliga krediteringen på elräkningen tredubblas till 29 dollar. Hon har sagt att hon är ”djupt skeptisk” till affären som den ser ut nu.
Bolagen erbjuder för sin del en kreditering på 10 dollar i månaden i fyra år, 1 000 nya jobb och att behålla personalstyrkan i fem år.
Till skillnad från till exempel Kalifornien och New York kräver Virginias lag inte att bolag som går samman visar att fusionen gynnar kunderna, skriver branschtidningen T&D World. Dominions vd Bob Blue har i sitt skriftliga svar till myndigheten kallat det beviskrav som lagen ställer ”inte en svag börda, utan en rimlig”.
Datacentren driver på
Bakom affären ligger den snabbt växande efterfrågan på el från datacenter. Virginia har blivit världens största nav för datacenter med över 560 anläggningar, har Dagens PS rapporterat. Förra året stod datacentren för ungefär hälften av ökningen i USA:s elförbrukning, har Realtid skrivit. I områden nära datacentren har hushållens elräkningar rusat.
Affären presenterades i maj. Dominions aktieägare får 0,8138 NextEra-aktier per aktie och kommer att äga 25,5 procent av det nya bolaget. NextEras vd John Ketchum blir ordförande och vd för det sammanslagna bolaget, som får omkring tio miljoner kundkonton i Florida, Virginia, North Carolina och South Carolina.
NextEra har tidigare försökt köpa både Hawaiian Electric och Oncor, men båda affärerna stoppades efter motstånd från myndigheterna, enligt EUCI.
SCC har 180 dagar på sig från ansökan i juli, vilket betyder att beslutet ska komma senast den 11 januari 2027. Bolagen räknar med att slutföra affären under andra halvåret 2027.