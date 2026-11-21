Tjänstemännen vill stoppa affären

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Redan i oktober rekommenderade SCC:s tjänstemän att affären avslås i sin nuvarande form. Enligt dem har bolagen inte visat att fusionen går att genomföra utan att elförsörjningen till rimliga priser äventyras. Särskilt pekade de på de finansiella riskerna i NextEras oreglerade verksamheter, rapporterade WTVR.

Tjänstemännen skrev samtidigt att de inte skulle motsätta sig affären om bolagen gick med på fler villkor. Bland dem fanns en oberoende styrelse för Dominion Energy Virginia, begränsningar för utdelningar och att antalet anställda i Virginia behålls i tio år.

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Virginias guvernör Abigail Spanberger går ännu längre. Hon vill att hushållens grundavgift för el fryses i sex år och att den månatliga krediteringen på elräkningen tredubblas till 29 dollar. Hon har sagt att hon är ”djupt skeptisk” till affären som den ser ut nu.

Bolagen erbjuder för sin del en kreditering på 10 dollar i månaden i fyra år, 1 000 nya jobb och att behålla personalstyrkan i fem år.

Till skillnad från till exempel Kalifornien och New York kräver Virginias lag inte att bolag som går samman visar att fusionen gynnar kunderna, skriver branschtidningen T&D World. Dominions vd Bob Blue har i sitt skriftliga svar till myndigheten kallat det beviskrav som lagen ställer ”inte en svag börda, utan en rimlig”.

Datacentren driver på

Bakom affären ligger den snabbt växande efterfrågan på el från datacenter. Virginia har blivit världens största nav för datacenter med över 560 anläggningar, har Dagens PS rapporterat. Förra året stod datacentren för ungefär hälften av ökningen i USA:s elförbrukning, har Realtid skrivit. I områden nära datacentren har hushållens elräkningar rusat.

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Affären presenterades i maj. Dominions aktieägare får 0,8138 NextEra-aktier per aktie och kommer att äga 25,5 procent av det nya bolaget. NextEras vd John Ketchum blir ordförande och vd för det sammanslagna bolaget, som får omkring tio miljoner kundkonton i Florida, Virginia, North Carolina och South Carolina.

NextEra har tidigare försökt köpa både Hawaiian Electric och Oncor, men båda affärerna stoppades efter motstånd från myndigheterna, enligt EUCI.

SCC har 180 dagar på sig från ansökan i juli, vilket betyder att beslutet ska komma senast den 11 januari 2027. Bolagen räknar med att slutföra affären under andra halvåret 2027.