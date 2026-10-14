Blackrock-vd:n: Om vi slutar bygga datacenter blir det recession

Blackrocks vd Larry Fink varnar för att ett stopp för byggandet av datacenter i USA kan utlösa en recession.

Uttalandet kommer samtidigt som motståndet mot nya anläggningar växer inför mellanårsvalet i november.

Fink framförde varningen i en intervju med CNBC på onsdagen, efter att Blackrock presenterat ett kvartalsresultat som överträffade marknadens förväntningar.

Snabb tillväxt i branschen

Enligt Fink har en stor del av den amerikanska ekonomin blivit beroende av investeringarna i infrastruktur för artificiell intelligens, AI.

Ett byggstopp skulle därför kunna få omfattande konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen.

”Så mycket av vår ekonomi bygger på dessa kapitalutgifter”, säger Fink om de enorma satsningarna.

Investeringarna i AI-infrastruktur växer snabbt.

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Wall Street-analytiker räknar med att de samlade kapitalutgifterna för AI kan överstiga 1 000 miljarder dollar under 2027 och uppgå till mer än 5 000 miljarder dollar fram till 2030.

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