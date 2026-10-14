En stor del av USA:s tillväxt kommer nu från AI-investeringar, inte minst i datacenter. Det gör landets ekonomi beroende av att byggandet fortsätter, enligt en tung röst.
Blackrock-vd:n: Om vi slutar bygga datacenter blir det recession
Blackrocks vd Larry Fink varnar för att ett stopp för byggandet av datacenter i USA kan utlösa en recession.
Uttalandet kommer samtidigt som motståndet mot nya anläggningar växer inför mellanårsvalet i november.
Fink framförde varningen i en intervju med CNBC på onsdagen, efter att Blackrock presenterat ett kvartalsresultat som överträffade marknadens förväntningar.
Snabb tillväxt i branschen
Enligt Fink har en stor del av den amerikanska ekonomin blivit beroende av investeringarna i infrastruktur för artificiell intelligens, AI.
Ett byggstopp skulle därför kunna få omfattande konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen.
”Så mycket av vår ekonomi bygger på dessa kapitalutgifter”, säger Fink om de enorma satsningarna.
Investeringarna i AI-infrastruktur växer snabbt.
Wall Street-analytiker räknar med att de samlade kapitalutgifterna för AI kan överstiga 1 000 miljarder dollar under 2027 och uppgå till mer än 5 000 miljarder dollar fram till 2030.
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Känslig fråga politiskt
Samtidigt har utbyggnaden av datacenter blivit en politiskt känslig fråga i USA. Lokala protester har vuxit i takt med att samhällen oroar sig för stigande elkostnader, hög vattenförbrukning och miljöpåverkan.
Det finns också frågor om hur transparenta investeringarna är.
Motståndet väntas bli en viktig fråga inför mellanårsvalet den 3 november, då väljarna ska utse nya ledamöter till kongressen.
Fink medger att det finns farhågor kring utbyggnaden, men anser att mycket av kritiken bygger på felaktig information.
Han framhåller att datacenter inte enbart innebär stora investeringar utan också skapar arbetstillfällen. Efterfrågan ökar bland annat på byggnadsarbetare, datorkomponenter och annan digital infrastruktur.
Dessutom kräver anläggningarna omfattande investeringar i energiförsörjning och elnät för att säkra tillgången till elektricitet.
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