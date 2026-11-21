Vanliga 16-åringar brukar vara i full färd med att börja gymnasiet. Men lettländaren Henrijs Dandzbergs har redan hoppat av skolan för att ge sig in i AI-branschen istället.
16-åring hoppade av gymnasiet för AI-startup – vill pressa kostnaden per dödad fiende
Den 16-årige lettländaren Henrijs Dandzbergs har hoppat av gymnasiet för att starta ett försvarsteknikbolag med målet att utveckla billigare och mer avancerade robotar.
Hans startup Polemos Industries har antagits till den amerikanska företagsacceleratorn Y Combinator och fått motsvarande omkring fem miljoner kronor i finansiering.
Dandzbergs är sannolikt den yngsta ensamgrundaren i acceleratorns historia.
Föddes i Lettland
Bolaget utvecklar en ny typ av precisionsstyrd robot som ska kunna tillverkas billigt, avfyras från portabla lavetter och stå emot elektronisk störning.
Enligt bolagets investerarpresentation är ambitionen att pressa ned kostnaden per dödad fiende. Det har fått många att höja på ögonbrynen, men Dandzbergs har inga tveksamheter om saken.
”En patriotisk avsikt att skydda mitt land, europeiska länder och ukrainska och amerikanska soldater, och att förstå framtiden för autonom krigföring – det är min drivkraft”, säger han, enligt Wired.
Intresset för försvarsindustrin väcktes när Ryssland invaderade Ukraina. Dandzbergs, som är född i Lettland, började då intressera sig för hur kriget förändrar framtidens vapenteknik.
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Vann tävling med AI-system
Han har tidigare byggt bland annat drönare och olika tekniska prototyper.
I april deltog han i en tekniktävling i London där hans lag utvecklade ett AI-system som kan konstruera kretskort utifrån instruktioner på vanligt språk.
Laget vann tävlingen och fick därefter möjlighet att presentera sin idé för Y Combinator.
Efter att ha lämnat samarbetet med sina ursprungliga medgrundare valde Dandzbergs att satsa på försvarssektorn. Han sökte på nytt till acceleratorn och antogs till höstens program.
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Vill producera billigare vapen
Konkurrensen är dock hård. Företag som Anduril, CoAspire och Leidos arbetar också med att utveckla billigare robotar som kan massproduceras.
En central utmaning är att kombinera låga tillverkningskostnader med hög precision, tillförlitlighet och räckvidd.
Polemos Industries uppger att bolaget hittills har utvecklat mjukvaran för robotarnas styrsystem och arbetar vidare med hårdvaran. Målet är att visa upp en prototyp före Y Combinators programavslut i december.
Satsningen väcker samtidigt etiska frågor om autonoma vapensystem och ansvaret när tekniken används för att döda människor.
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