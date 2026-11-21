Den 16-årige lettländaren Henrijs Dandzbergs har hoppat av gymnasiet för att starta ett försvarsteknikbolag med målet att utveckla billigare och mer avancerade robotar.

Hans startup Polemos Industries har antagits till den amerikanska företagsacceleratorn Y Combinator och fått motsvarande omkring fem miljoner kronor i finansiering.

Dandzbergs är sannolikt den yngsta ensamgrundaren i acceleratorns historia.

Föddes i Lettland

Bolaget utvecklar en ny typ av precisionsstyrd robot som ska kunna tillverkas billigt, avfyras från portabla lavetter och stå emot elektronisk störning.

Enligt bolagets investerarpresentation är ambitionen att pressa ned kostnaden per dödad fiende. Det har fått många att höja på ögonbrynen, men Dandzbergs har inga tveksamheter om saken.

”En patriotisk avsikt att skydda mitt land, europeiska länder och ukrainska och amerikanska soldater, och att förstå framtiden för autonom krigföring – det är min drivkraft”, säger han, enligt Wired.

Intresset för försvarsindustrin väcktes när Ryssland invaderade Ukraina. Dandzbergs, som är född i Lettland, började då intressera sig för hur kriget förändrar framtidens vapenteknik.

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