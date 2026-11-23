HR-bolaget Remote har gjort en AI-utbildning obligatorisk för hela personalen. Den som struntar i den kan inte få godkänt i prestationsbedömningen, enligt vd:n.
Vd:ns ultimatum till 2 000 anställda: Gå AI-kursen – annars
Det amerikanska HR-bolaget Remote värderas till omkring 3 miljarder dollar, enligt Fortune. Bolaget har gett samtliga anställda fem timmars betald arbetstid för att gå en AI-kurs som tagits fram internt. Kursen är inte frivillig.
”Gör du den inte får du inte omdömet ”uppfyller förväntningarna” i din prestationsbedömning, säger vd:n Job van der Voort till Fortune.
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Han motiverar beslutet kort och gott med att AI kommer att styra världen och att det handlar om att hänga med i tiden.
Från första prompten till egna agenter
Remote har omkring 2 000 anställda runt om i världen. Enligt bolaget byggdes utbildningen för hela personalstyrkan tidigare i år, med synpunkter från bland annat juridik, HR, lön, sälj och utveckling.
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Kursen heter AI for Actual Work och består av fem delar. Den börjar med grunderna i att skriva prompter och val av verktyg, och slutar med att bygga egna AI-agenter och driftsätta dem på riktigt. Sedan juli finns den gratis för allmänheten.
Enligt van der Voort har alla anställda genomfört kursen. Han säger till Fortune att den höjer grundnivån som bolaget kan förvänta sig att alla arbetar på.
”Det är väldigt viktigt att företag tar ansvar. Det är våra medarbetare”, säger han.
Remote-chefen menar att bolag bör utbilda den personal de redan har i stället för att byta ut den mot nyanställda med AI-kompetens, eftersom det senare inte är realistiskt.
Allt fler kopplar AI till lönesamtalet
Remote är inte ensamt om att koppla AI till prestationsbedömningar. Meta har gjort AI-användning till en formell del av medarbetarnas bedömning, rapporterar eWeek. Japanska Yahoo Japan har krävt att alla 11 000 anställda använder generativ AI i jobbet, skrev Dagens PS tidigare.
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Alla har dock inte hållit fast vid linjen. Språkappen Duolingos vd Luis von Ahn meddelade i april 2025 att de anställda skulle bedömas efter hur de använde AI. Knappt ett år senare hade bolaget slopat det kravet, rapporterade Fortune i våras.
Kurser eller kollegor?
Frågan om hur AI-kunskaper bäst sprids i en organisation är inte avgjord. Realtid har tidigare berättat om lastbilstillverkaren International Motors, som drog slutsatsen att traditionell utbildning inte fungerade för majoriteten av personalen. I stället lät bolaget de mest entusiastiska användarna lära kollegorna.
Även Glean-vd:n Arvind Jain har tidigare sagt till Fortune att det inte krävs tio timmars kurs för att komma i gång med AI.
I Sverige har bland annat Danske Bank satt som mål att utbilda all svensk personal inom AI i år.
Van der Voorts eget råd till den som saknar en arbetsgivare som erbjuder utbildning är enkelt: gå kursen ändå, den kan hjälpa till i nästa jobb.
”Det är verkligen enkelt. Fråga bara AI:n hur du gör X, så berättar den det”, säger han till Fortune.