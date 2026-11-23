Det amerikanska HR-bolaget Remote värderas till omkring 3 miljarder dollar, enligt Fortune. Bolaget har gett samtliga anställda fem timmars betald arbetstid för att gå en AI-kurs som tagits fram internt. Kursen är inte frivillig.

”Gör du den inte får du inte omdömet ”uppfyller förväntningarna” i din prestationsbedömning, säger vd:n Job van der Voort till Fortune.

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Han motiverar beslutet kort och gott med att AI kommer att styra världen och att det handlar om att hänga med i tiden.

Från första prompten till egna agenter

Remote har omkring 2 000 anställda runt om i världen. Enligt bolaget byggdes utbildningen för hela personalstyrkan tidigare i år, med synpunkter från bland annat juridik, HR, lön, sälj och utveckling.

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Kursen heter AI for Actual Work och består av fem delar. Den börjar med grunderna i att skriva prompter och val av verktyg, och slutar med att bygga egna AI-agenter och driftsätta dem på riktigt. Sedan juli finns den gratis för allmänheten.

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Enligt van der Voort har alla anställda genomfört kursen. Han säger till Fortune att den höjer grundnivån som bolaget kan förvänta sig att alla arbetar på.

”Det är väldigt viktigt att företag tar ansvar. Det är våra medarbetare”, säger han.

Remote-chefen menar att bolag bör utbilda den personal de redan har i stället för att byta ut den mot nyanställda med AI-kompetens, eftersom det senare inte är realistiskt.