Energislukande datacenter har blivit en stridsfråga i många länder, även i Tyskland. Men regeringen ångar ändå på med en rejäl utbyggnad av kapaciteten.
Tyskland planerar att bygga dubbelt så många datacenter – trots protesterna
Datorkraft har blivit en viktig del av den moderna ekonomin. Nu planerar Tyskland att fördubbla landets kapacitet för datacenter till 2030.
Det beskedet kommer samtidigt som regeringen vill lätta på reglerna för att locka fler investeringar från globala teknikbolag.
AI har därmed ritat om kartan för vart pengarna strömmar i landet.
Flera stora anläggningar planeras
Frankfurtregionen är redan Europas viktigaste centrum för datacenter och står för mer än en tredjedel av Tysklands totala kapacitet, skriver Deutsche Welle.
Närheten till Frankfurts internetknutpunkt DE-CIX och regionens omfattande el- och fiberinfrastruktur har gjort området attraktivt för internationella moln- och teknikbolag.
I Dietzenbach, en stad med omkring 35 000 invånare söder om Frankfurt, planeras flera stora anläggningar. Google bygger där ett så kallat hyperscale-datacenter inom ramen för en investering på 5,5 miljarder euro som presenterades förra året.
Även EdgeConnex och Maincubes har planer på anläggningar i staden.
Expansionen möter samtidigt växande motstånd bland lokalbefolkningen. Datacenter kräver stora mängder elektricitet för att hålla tusentals servrar igång dygnet runt.
Kylningen kräver dessutom betydande mängder vatten och anläggningarna genererar stora mängder överskottsvärme.
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Räknar med 100 nya jobb
Kritiker ifrågasätter därför om kommunerna får tillräckligt stora ekonomiska och andra fördelar i förhållande till belastningen på den lokala infrastrukturen.
Dietzenbachs kommun räknar med omkring 100 kvalificerade arbetstillfällen från Googles anläggning samt ökade skatteintäkter.
Samtidigt är det oklart hur stora skatteintäkterna faktiskt blir eftersom internationella teknikbolag kan redovisa vinster i andra jurisdiktioner.
Tyskland lanserade i augusti ett nationellt register över datacenter, med uppgifter om bland annat energi- och vattenförbrukning.
Registret omfattar dock endast omkring 300 anläggningar, medan regeringen uppskattar att det finns cirka 2 000 datacenter i landet.
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Har väckt kritik
Det saknas också en fullständig offentlig överblick över vilka nya anläggningar som planeras.
Regeringen vill nu ändra den tyska lagen om energieffektivitet. Förslaget innebär bland annat att tidsfrister för användning av förnybar energi skjuts fram och att kraven på återanvändning av överskottsvärme lättas.
Förslaget har väckt kritik från miljöorganisationer och andra aktörer som varnar för sämre insyn.
Om lagändringen godkänns av förbundsdagen hoppas regeringen att de nya reglerna ska träda i kraft i januari.
Samtidigt har flera lokala projekt mött protester. I Groß-Gerau röstade kommunfullmäktige tidigare i år nej till ett planerat datacenter värt 2,5 miljarder euro efter omfattande lokala protester.
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