Tyskland planerar att bygga dubbelt så många datacenter – trots protesterna

Datorkraft har blivit en viktig del av den moderna ekonomin. Nu planerar Tyskland att fördubbla landets kapacitet för datacenter till 2030.

Det beskedet kommer samtidigt som regeringen vill lätta på reglerna för att locka fler investeringar från globala teknikbolag.

AI har därmed ritat om kartan för vart pengarna strömmar i landet.

Flera stora anläggningar planeras

Frankfurtregionen är redan Europas viktigaste centrum för datacenter och står för mer än en tredjedel av Tysklands totala kapacitet, skriver Deutsche Welle.

Närheten till Frankfurts internetknutpunkt DE-CIX och regionens omfattande el- och fiberinfrastruktur har gjort området attraktivt för internationella moln- och teknikbolag.

I Dietzenbach, en stad med omkring 35 000 invånare söder om Frankfurt, planeras flera stora anläggningar. Google bygger där ett så kallat hyperscale-datacenter inom ramen för en investering på 5,5 miljarder euro som presenterades förra året.

Även EdgeConnex och Maincubes har planer på anläggningar i staden.

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Expansionen möter samtidigt växande motstånd bland lokalbefolkningen. Datacenter kräver stora mängder elektricitet för att hålla tusentals servrar igång dygnet runt.

Kylningen kräver dessutom betydande mängder vatten och anläggningarna genererar stora mängder överskottsvärme.

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