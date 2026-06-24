Protesterna mot datacenter växer – kan försena AI-utvecklingen

Motståndet mot AI-datacenter växer snabbt i USA, och det har börjat oroa förespråkare av artificiell intelligens.

Enligt dem riskerar detta att bromsa den investeringsvåg som väntas ligga bakom landets fortsatta dominans inom artificiell intelligens.

Men det finns också oro över fler sociala konflikter eftersom teknikjättarna planerar investeringar på många miljarder dollar i ny infrastruktur framöver.

Satsar enorma summor

Bolag som Amazon, Google, Meta, Microsoft och Oracle satsar tillsammans hundratals miljarder dollar på nya datacenter.

Enligt bedömningar kan de globala investeringarna i AI-relaterade datacenter uppgå till omkring 3 000 miljarder dollar mellan 2026 och 2030, skriver The Economist.

En stor del av projekten är koncentrerade till USA, där kapaciteten väntas mångdubblas före decenniets slut.

Men expansionen möter växande motstånd från lokalbefolkningar runt om i landet. Invånare protesterar mot stora byggnader, buller, kraftledningar och ökad energiförbrukning.

ANNONS

Läs mer: Svensk AI-expert: Vi glider in i en farlig bekvämlighetskultur. Realtid