Nya datacenter behöver byggas i snabb takt för att stötta utvecklingen av AI, enligt branschen. Men det är inte populärt hos alla.
Protesterna mot datacenter växer – kan försena AI-utvecklingen
Motståndet mot AI-datacenter växer snabbt i USA, och det har börjat oroa förespråkare av artificiell intelligens.
Enligt dem riskerar detta att bromsa den investeringsvåg som väntas ligga bakom landets fortsatta dominans inom artificiell intelligens.
Men det finns också oro över fler sociala konflikter eftersom teknikjättarna planerar investeringar på många miljarder dollar i ny infrastruktur framöver.
Satsar enorma summor
Bolag som Amazon, Google, Meta, Microsoft och Oracle satsar tillsammans hundratals miljarder dollar på nya datacenter.
Enligt bedömningar kan de globala investeringarna i AI-relaterade datacenter uppgå till omkring 3 000 miljarder dollar mellan 2026 och 2030, skriver The Economist.
En stor del av projekten är koncentrerade till USA, där kapaciteten väntas mångdubblas före decenniets slut.
Men expansionen möter växande motstånd från lokalbefolkningar runt om i landet. Invånare protesterar mot stora byggnader, buller, kraftledningar och ökad energiförbrukning.
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Politiskt känslig fråga
Under årets första kvartal stoppades datacenterprojekt värda omkring 42 miljarder dollar efter lokala protester. Totalt har projekt värda cirka 85 miljarder dollar lagts ned under de senaste tre åren.
Missnöjet är inte längre begränsat till områden där anläggningarna byggs. Opinionsundersökningar visar att motståndet är utbrett även bland amerikaner som inte bor i närheten av datacenter.
Frågan har blivit politiskt känslig och diskuteras allt oftare i delstatsval och lokala kampanjer.
För AI-branschen är utvecklingen oroande. Efterfrågan på beräkningskapacitet har ökat kraftigt under 2026, vilket redan lett till begränsningar hos flera ledande AI-bolag.
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Kommer behöva ännu mer el
Samtidigt blir de mest avancerade modellerna allt mer resurskrävande att träna. Analytiker bedömer att ett enda framtida AI-system kan kräva flera gigawatt elkapacitet, motsvarande flera kärnkraftsreaktorer.
Utbyggnaden innebär också stora krav på det amerikanska elsystemet. Energidepartementet uppskattar att ytterligare 50 gigawatt elproduktion kan behövas fram till 2030 enbart för att försörja AI-sektorn.
Därutöver väntas industrins ökade elbehov kräva lika mycket ny kapacitet.
Teknikföretagen försöker möta kritiken genom att investera i egen elproduktion och garantera att lokala elkunder inte ska belastas av kostnaderna. Trots det fortsätter opinionen att hårdna.
För USA:s regering handlar frågan om mer än lokala byggprojekt. Datacentren ses som en avgörande del av kapplöpningen med Kina om ledarskapet inom artificiell intelligens.
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