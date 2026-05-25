SpaceX svänger om – Detta blir nya jättesatsningen inför börsen

I IPO-dokumenten framträder SpaceX inte längre enbart som ett rymdföretag, utan som en teknikaktör med växande fokus på AI-infrastruktur och datadrivna system.

Bolaget beskriver, enligt Yahoo Finance, en total marknad på 28,5 biljoner dollar där merparten av den framtida potentialen kopplas till AI snarare än den traditionella rymdverksamheten som länge definierat företaget.

Det kan ses som ett försök att positionera SpaceX som ett bredare teknikbolag inför noteringen.

Siktar på rekordvärdering – trots miljardförluster

SpaceX eftersträvar nu en värdering på 1,75 biljoner dollar. Går det igenom skulle noteringen vara den största någonsin.

Samtidigt gör bolaget fortfarande miljardförluster och använder en ägarstruktur som låter Elon Musk behålla kontrollen även efter en börsnotering.

Det innebär att investerare får begränsat inflytande över bolagets strategiska beslut.

