SpaceX har länge varit synonymt med raketer, satelliter och rymdmissioner. Men i samband med den planerade börsnoteringen vill bolaget bredda sin identitet.
SpaceX svänger om – Detta blir nya jättesatsningen inför börsen
I IPO-dokumenten framträder SpaceX inte längre enbart som ett rymdföretag, utan som en teknikaktör med växande fokus på AI-infrastruktur och datadrivna system.
Bolaget beskriver, enligt Yahoo Finance, en total marknad på 28,5 biljoner dollar där merparten av den framtida potentialen kopplas till AI snarare än den traditionella rymdverksamheten som länge definierat företaget.
Det kan ses som ett försök att positionera SpaceX som ett bredare teknikbolag inför noteringen.
Siktar på rekordvärdering – trots miljardförluster
SpaceX eftersträvar nu en värdering på 1,75 biljoner dollar. Går det igenom skulle noteringen vara den största någonsin.
Samtidigt gör bolaget fortfarande miljardförluster och använder en ägarstruktur som låter Elon Musk behålla kontrollen även efter en börsnotering.
Det innebär att investerare får begränsat inflytande över bolagets strategiska beslut.
Därför accepterar investerare svagt inflytande
SpaceX är ett av få bolag i världen som kombinerar snabb tillväxt, tekniskt försprång och en marknadsposition med få direkta konkurrenter.
För många investerare väger möjligheten att få exponering mot bolaget tyngre än större inflytande. Dessutom är noteringen så omfattande att den i praktiken blir svår att stå utanför.
Visionen bygger på marknader som ännu inte finns
Enligt Reuters bygger en betydande del av SpaceX:s framtidsutsikter på teknologier som ännu inte existerar.
IPO-dokumentet pekar ut allt från Marsmissioner till AI-datacenter i rymden som centrala delar av bolagets långsiktiga strategi.
Det innebär att stora delar av värderingen vilar på framtida möjligheter snarare än dagens intäkter.