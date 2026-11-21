Ny chef bakom utredningen

Generaldirektören tog initiativ till utredningen i augusti. Enligt Skatteverket ville han få en bättre bild av de komplexa rättsliga förutsättningarna för att använda molntjänster.

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Generaldirektör sedan den 18 maj är Fredrik Rosengren, som regeringen utsåg i mars. Han var tidigare rikskronofogde och chef för Kronofogden. Det är just den myndighet som tidigare hamnat i konflikt med Skatteverket om Microsoftplanerna.

Rosengren efterträdde Katrin Westling Palm, som lämnade posten i förtid medan hon utreddes för brott mot tystnadsplikten.

Mejlplanen stoppades

Skatteverket beslutade i fjol att införa en samarbetsplattform byggd på Microsoft 365 och Azure. Känslig data och de mest skyddsvärda systemen skulle dock fortsatt hanteras i egen regi.

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Sedan dess har det gått trögt. I september stoppade Skatteverket planen att flytta sin e-post till Exchange Online efter kritik från Polisen, vilket Ekot var först att rapportera. Enligt Polisen hade myndigheterna skickat över 100 000 mejl till varandra bara under årets första fem månader. De flesta gällde brottsbekämpning. Polisen menade att krypteringen i en kommersiell molntjänst inte når upp till säkerhetskraven i myndigheternas gemensamma system.

Fler myndigheter är skeptiska. I en granskning från Ekot och P4 Dalarna sa Kronofogden att molntjänster skulle innebära ett ”otillåtet röjande”. Försvarsmakten, Polisen och Bolagsverket beskrev sig också som restriktiva.

Frågan är extra känslig eftersom Skatteverket inte bara beslutar för egen del. Enligt en förordning från 2024 ska myndigheten sköta it-driften åt andra myndigheter, och Kronofogden får sina it-tjänster därifrån.

Nederländerna backar

Regeringens molnpolicy från i maj ska minska beroenden och öka kontrollen över data, men den förbjuder inte amerikanska tjänster.

Utomlands går en del åt andra hållet. Den nederländska skatte- och tullmyndigheten backar från en planerad flytt till Microsoft 365, rapporterade TechRepublic i oktober. Där hade en intern it-granskning pekat på risker med kontrollen över känsliga uppgifter.

Skatteverkets besked kommer också bara några dagar efter att Microsoft 365 drabbades av ett omfattande avbrott.