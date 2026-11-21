Skatteverket bedömer att Microsofts avtalsvillkor går ihop med sekretesslagstiftningen. Det framgår av den fördjupade rättsliga utredning av Microsoft 365 som myndigheten inledde i augusti. Vilka uppgifter som får hanteras i molnet är dock fortfarande oklart.
Skatteverket öppnar för Microsoft – men inte för allt
Skatteverkets utredning av molntjänsterna i Microsoft 365 är inte klar. Men myndigheten redovisar nu ändå en första slutsats. De allmänna avtalsvillkoren med Microsoft gör det möjligt att använda M365 inom ramen för gällande sekretesslagstiftning.
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Enligt Skatteverket behandlar och lagrar Microsoft myndighetens information bara för Skatteverkets räkning. Leverantören använder inte uppgifterna för egna syften.
Den punkten är central. I flera år har myndigheternas molndebatt kretsat kring om en amerikansk leverantör kan komma åt uppgifterna, och om det i så fall räknas som ett röjande enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Varje produkt granskas
Det gröna ljuset har villkor. Nu granskar utredningen avtalsvillkoren för varje enskild produkt i M365 för att se att samma begränsningar gäller även där.
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Utredningen ska också avgöra vilka kategorier av information som får hanteras i respektive produkt. Bedömningen görs mot regler om informationssäkerhet, cybersäkerhet, dataskydd, allmänna handlingar, gallring och arkivering samt myndighetens egna styrdokument.
När utredningen ska vara klar framgår inte.
Ny chef bakom utredningen
Generaldirektören tog initiativ till utredningen i augusti. Enligt Skatteverket ville han få en bättre bild av de komplexa rättsliga förutsättningarna för att använda molntjänster.
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Generaldirektör sedan den 18 maj är Fredrik Rosengren, som regeringen utsåg i mars. Han var tidigare rikskronofogde och chef för Kronofogden. Det är just den myndighet som tidigare hamnat i konflikt med Skatteverket om Microsoftplanerna.
Rosengren efterträdde Katrin Westling Palm, som lämnade posten i förtid medan hon utreddes för brott mot tystnadsplikten.
Mejlplanen stoppades
Skatteverket beslutade i fjol att införa en samarbetsplattform byggd på Microsoft 365 och Azure. Känslig data och de mest skyddsvärda systemen skulle dock fortsatt hanteras i egen regi.
Sedan dess har det gått trögt. I september stoppade Skatteverket planen att flytta sin e-post till Exchange Online efter kritik från Polisen, vilket Ekot var först att rapportera. Enligt Polisen hade myndigheterna skickat över 100 000 mejl till varandra bara under årets första fem månader. De flesta gällde brottsbekämpning. Polisen menade att krypteringen i en kommersiell molntjänst inte når upp till säkerhetskraven i myndigheternas gemensamma system.
Fler myndigheter är skeptiska. I en granskning från Ekot och P4 Dalarna sa Kronofogden att molntjänster skulle innebära ett ”otillåtet röjande”. Försvarsmakten, Polisen och Bolagsverket beskrev sig också som restriktiva.
Frågan är extra känslig eftersom Skatteverket inte bara beslutar för egen del. Enligt en förordning från 2024 ska myndigheten sköta it-driften åt andra myndigheter, och Kronofogden får sina it-tjänster därifrån.
Nederländerna backar
Regeringens molnpolicy från i maj ska minska beroenden och öka kontrollen över data, men den förbjuder inte amerikanska tjänster.
Utomlands går en del åt andra hållet. Den nederländska skatte- och tullmyndigheten backar från en planerad flytt till Microsoft 365, rapporterade TechRepublic i oktober. Där hade en intern it-granskning pekat på risker med kontrollen över känsliga uppgifter.
Skatteverkets besked kommer också bara några dagar efter att Microsoft 365 drabbades av ett omfattande avbrott.