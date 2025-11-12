Microsofts chock: Dina AI-samtal är aldrig privata

Det låter som science fiction, men är ren verklighet. Microsoft har upptäckt ett nytt angrepp som kan avslöja vad människor diskuterar med stora språkmodeller som ChatGPT – trots att trafiken är krypterad.

Attacken har fått det passande namnet Whisper Leak, eftersom den ”viskar” ut hemligheter som egentligen borde vara skyddade.

Det handlar inte om att hacka sig in eller knäcka lösenord. Istället analyserar angriparen mönster i nätverkstrafiken – hur stora datapaketen är, och hur ofta de skickas.

Genom att studera dessa små variationer kan de gissa vad en användare pratar om med sin AI-assistent.

En digital skugga som avslöjar samtal

Microsofts forskare beskriver attacken som en typ av sidokanalsattack. Det betyder att angriparen inte bryter sig in i själva krypteringen, utan hittar ledtrådar i hur kommunikationen beter sig.

Eftersom AI-modeller skickar svar stegvis – ett ord i taget – uppstår ett distinkt mönster i trafiken. Efterhand går det att se att vissa ord, eller hela ämnen, ger unika ”fingeravtryck”.

I praktiken innebär det att en myndighet, en internetleverantör eller någon som delar ditt wifi kan lista ut vilka ämnen du diskuterar med en AI. Pratar du om politik, sjukdomar eller känsliga ämnen – kan det alltså synas, även utan att någon någonsin ser själva texten.