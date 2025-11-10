FBI slår till mot sajt som lurar nyhetsjättarna – vill veta vem som styr

Den amerikanska federala polisen FBI har beordrat domänföretaget Tucows att avslöja vem som egentligen ligger bakom den omtalade webbplatsen Archive.is, även känd som Archive.today.

Sajten sparar kopior av webbsidor – och används ofta för att läsa artiklar som annars ligger bakom betalvägg.

En hemlig kallelse, en så kallad subpoena, skickades den 30 oktober. I dokumentet krävde FBI att Tucows lämnar ut fullständig information om “kunden bakom archive.today” inom en månad.

Men hemligheten sprack direkt.

Samma dag publicerade Archive.is själva kallelsen på sitt konto på X – tillsammans med ett enda ord: “canary”.

FBI vill veta allt – ner till IP-adresser

FBI:s krav går långt bortom ett enkelt namn. De vill ha adress, betalningsuppgifter, telefonhistorik, IP-adresser och all information om hur sajten används.

Någon förklaring till exakt vad brottsutredningen handlar om ges inte, men spekulationerna är många.

Eftersom Archive.is gör det möjligt att spara och läsa upphovsrättsskyddat material utan att betala, pekar mycket på att upphovsrättsbrott kan vara FBI:s fokus.

Företaget som pressas – och försvarar sig

Tucows, som har sitt huvudkontor i Toronto men även är registrerat i Pennsylvania, säger att man stödjer yttrandefriheten men alltid följer lagen.

”När vi får en giltig begäran måste vi som alla företag följa den,” säger bolaget i ett uttalande.

Några kommentarer om själva utredningen vill de däremot inte ge.

FBI har heller inte velat svara på frågor från medier, med hänvisning till att myndigheten just nu har begränsad verksamhet under den amerikanska regeringsnedstängningen.

Den gåtfulle skaparen

Vem som faktiskt driver Archive.is är fortfarande okänt. Sajten startade 2012 och uppges använda datacenter i Europa.

En person vid namn Denis Petrov har nämnts, men det tros vara ett alias. Mycket tyder på att skaparen kan komma från Ryssland.

Till skillnad från välkända Internet Archive, som automatiskt samlar in webbsidor och följer regler för upphovsrätt, är Archive.is mer anonymt och låter användarna själva spara material.

Det finns heller ingen tydlig process för att ta bort innehåll som bryter mot upphovsrätten.

En ny front i kriget om nyheterna

För amerikanska mediehus är Archive.is en huvudvärk. Sajten gör det möjligt att läsa artiklar utan att betala – och därmed kringgå den affärsmodell som ska hålla journalistiken vid liv.

Tidigare i år lyckades branschorganisationen News/Media Alliance stänga ner en liknande sajt, 12ft.io, som också användes för att ta sig förbi betalväggar.

Nu riktas strålkastarljuset mot Archive.is – men frågan är om FBI lyckas ta reda på vem som egentligen gömmer sig bakom nätets mest envisa minnesbank.

