Apple laddar stort för rymdrevolutionen

Apple förbereder en teknisk attack mot en av vardagens största irritationsmoment: dålig täckning. I kommande iPhone 17 ska satellittekniken lyfta till helt nya nivåer.

Målet?

Att göra uppkoppling möjlig var som helst på jorden – från havets mitt till bergstopparna.

Företaget har i flera år arbetat i det tysta med en rad nya satellitfunktioner som nu börjar ta form. Det handlar inte längre bara om nödsamtal, skriver Bloomberg.

Apple vill skapa en ny standard för mobil kommunikation – bortom mobilmaster och traditionella nät.

Från nödsignal till vardagskontakt

Det började försiktigt 2022, när iPhone 14 fick funktionen “Emergency SOS via Satellite”. Då handlade det om livräddande kontakt i nödsituationer utan signal. Men det var bara startskottet.

Sedan dess har Apple utökat funktionen till att omfatta väghjälp och vanliga textmeddelanden via satellit.

Nästa steg blir att göra tekniken lika självklar som Wi-Fi – ett verktyg för vardaglig kommunikation var man än befinner sig.