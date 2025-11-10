Realtid
Apple laddar stort för rymdrevolutionen

Jorden räcker inte till för Apple, nu siktar man på rymden.
Jorden räcker inte till för Apple, nu siktar man på rymden. (Foto: Keming Tan on Unsplash och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 09 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Apple siktar mot rymden – bokstavligen. Nästa iPhone kan bli din länk till världen, även där ingen mast når fram.

Apple förbereder en teknisk attack mot en av vardagens största irritationsmoment: dålig täckning. I kommande iPhone 17 ska satellittekniken lyfta till helt nya nivåer.

Målet?

Att göra uppkoppling möjlig var som helst på jorden – från havets mitt till bergstopparna.

Företaget har i flera år arbetat i det tysta med en rad nya satellitfunktioner som nu börjar ta form. Det handlar inte längre bara om nödsamtal, skriver Bloomberg.

Apple vill skapa en ny standard för mobil kommunikation – bortom mobilmaster och traditionella nät.

Från nödsignal till vardagskontakt

Det började försiktigt 2022, när iPhone 14 fick funktionen “Emergency SOS via Satellite”. Då handlade det om livräddande kontakt i nödsituationer utan signal. Men det var bara startskottet.

Sedan dess har Apple utökat funktionen till att omfatta väghjälp och vanliga textmeddelanden via satellit.

Nästa steg blir att göra tekniken lika självklar som Wi-Fi – ett verktyg för vardaglig kommunikation var man än befinner sig.

Nya funktioner som tänjer gränser

Bland Apples hemliga projekt finns flera spännande nyheter. Ett av dem är att öppna satellitanslutning för andra appar, så att till exempel kartor och navigering kan fungera helt utan nät.

Apple arbetar också på att ge Maps satellitstöd – så att du kan hitta rätt även mitt i vildmarken. Dessutom testas möjligheten att skicka bilder via satellit, inte bara text.

En annan milstolpe handlar om bekvämlighet. I dag måste användaren rikta telefonen mot himlen för att få kontakt, men Apple vill att nästa iPhone ska kunna prata med satelliter även i fickan eller bilen.

Den visionen kallas “natural usage” – och den kan göra tekniken lika smidig som vanlig surf.

Globalstar i dag – SpaceX i morgon?

Bakom kulisserna samarbetar Apple med den mindre aktören Globalstar, vars satelliter just nu driver tjänsten. Men framtiden kan ta en oväntad vändning.

Elon Musks SpaceX, med sitt Starlink-nätverk, har visat intresse för att köpa Globalstar – något som skulle kunna förändra spelplanen totalt.

Ett sådant förvärv skulle kunna ge Apple tillgång till världens mest avancerade satellitinfrastruktur. Samtidigt skulle det tvinga företaget att omvärdera sin strategi – från att vara oberoende till att samarbeta med Musk.

Rymden som nästa stora marknad

Apple har alltid haft en förkärlek för kontroll. Genom att utveckla sina egna satellitprotokoll och hålla allt inom ekosystemet kan bolaget garantera säkerhet och integritet – även i rymden.

Det är också en positionering inför framtiden. Satellitkommunikation väntas bli nästa stora teknikskifte, och Apple vill stå i centrum när marken bokstavligen inte längre räcker till.

När iPhone blir din rymdradio

Apples rymdsatsning är mer än bara en teknisk uppgradering. Det är ett steg mot något som länge känts science fiction: en iPhone som kommunicerar direkt med satelliter.

Snart kan du stå mitt i ingenstans – utan täckning, utan Wi-Fi – och ändå vara uppkopplad. För Apple handlar det inte längre om att nå fler användare. Det handlar om att nå längre än någon annan.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

