Sheins skräck: Amazon släpper sin egen lågprisapp

Amazon har tagit ett stort steg in på lågprismarknaden med lanseringen av sin nya app, Amazon Bazaar.

Appen, som nu finns tillgänglig i 14 länder i Asien, Afrika och Latinamerika, erbjuder varor till priser som får Shein och Temu att höja på ögonbrynen.

Här kostar det mesta under 10 dollar – motsvarande cirka 110 kronor – och vissa produkter så lite som 20 kronor.

Men varför en helt ny app?

Amazon Bazaar är frikopplad från företagets huvudplattform och riktar sig direkt till användare som vill ha billigt, snabbt och enkelt. En typisk Bazaar-användare lockas inte av Prime-leveranser eller premiumprodukter, utan av fynd och nöjet i att leta efter guldkorn.

Det är en tydlig markering: Amazon vill ha en bit av Sheins och Temus kaka – och de gör det på sitt eget sätt.

Med egen app och låga priser hoppas de kunna bygga större kunddatabaser. (Foto: Amazon)

Ett globalt lågprisnätverk

Bazaar finns nu tillgänglig i bland annat Hongkong, Filippinerna, Nigeria, Argentina och Peru – marknader där e-handel växer snabbt men där konsumenterna är prismedvetna. Ytterligare länder ska följa under de kommande månaderna.

Amazon erbjuder gratis frakt för ordrar som når den lokala miniminivån, och gratis retur inom 15 dagar.

Leveranstiden?

Upp till två veckor. Det låter kanske långsamt med västerländska mått, men i dessa marknader är det en fullt acceptabel balans mellan pris och bekvämlighet.

Appen har stöd för sex språk – bland annat engelska, spanska och kinesiska – och kunder kan använda sina vanliga Amazon-konton, med betalning via Visa, Mastercard eller American Express.