Amazon lanserar en ny app som ska locka prisjägare världen över. Frågan är: är detta e-handelsjättens drag för att ta över efter Shein?
Sheins skräck: Amazon släpper sin egen lågprisapp
Amazon har tagit ett stort steg in på lågprismarknaden med lanseringen av sin nya app, Amazon Bazaar.
Appen, som nu finns tillgänglig i 14 länder i Asien, Afrika och Latinamerika, erbjuder varor till priser som får Shein och Temu att höja på ögonbrynen.
Här kostar det mesta under 10 dollar – motsvarande cirka 110 kronor – och vissa produkter så lite som 20 kronor.
Men varför en helt ny app?
Amazon Bazaar är frikopplad från företagets huvudplattform och riktar sig direkt till användare som vill ha billigt, snabbt och enkelt. En typisk Bazaar-användare lockas inte av Prime-leveranser eller premiumprodukter, utan av fynd och nöjet i att leta efter guldkorn.
Det är en tydlig markering: Amazon vill ha en bit av Sheins och Temus kaka – och de gör det på sitt eget sätt.
Ett globalt lågprisnätverk
Bazaar finns nu tillgänglig i bland annat Hongkong, Filippinerna, Nigeria, Argentina och Peru – marknader där e-handel växer snabbt men där konsumenterna är prismedvetna. Ytterligare länder ska följa under de kommande månaderna.
Amazon erbjuder gratis frakt för ordrar som når den lokala miniminivån, och gratis retur inom 15 dagar.
Leveranstiden?
Upp till två veckor. Det låter kanske långsamt med västerländska mått, men i dessa marknader är det en fullt acceptabel balans mellan pris och bekvämlighet.
Appen har stöd för sex språk – bland annat engelska, spanska och kinesiska – och kunder kan använda sina vanliga Amazon-konton, med betalning via Visa, Mastercard eller American Express.
Inspirationen kommer från öst
Det är ingen hemlighet att Amazon sneglar på framgångarna hos Shein, Temu och TikTok Shop. Dessa kinesiska plattformar har förändrat hur människor handlar billiga varor online, med en mix av social shopping, tävlingar och rabatter.
Amazon Bazaar följer samma spår. Appen erbjuder spelifierade funktioner som lucky draws och kampanjer där användare kan vinna rabatter.
Den här typen av interaktiva inslag är populära bland yngre användare – de som hellre shoppar på mobilen än i ett varuhus.
Skillnaden?
Amazon lutar sig mot sitt varumärkes trovärdighet och logistiknätverk. Där Shein ofta kritiseras för bristande transparens och miljöfrågor, framhåller Amazon att produkterna på Bazaar följer företagets egna kvalitets- och säkerhetsstandarder.
Ett drag för framtiden?
Lanseringen av Bazaar kan mycket väl vara Amazons försök att positionera sig inför en möjlig framtid där kinesiska aktörer begränsas av regleringar.
Rykten om att Shein kan förbjudas i flera länder på grund av dataskydd och importregler ger Amazon en chans att fylla tomrummet.
För konsumenterna innebär det fler alternativ och ännu mer prispress. För Amazon är det en chans att bygga lojalitet i marknader där företaget tidigare haft svårt att få fotfäste.
Men det finns också en symbolisk dimension. Genom att skapa en marknadsplats i marknaden återvänder Amazon till något som nästan känns gammaldags: bazaaren som idé. En plats där handel handlar lika mycket om upptäckarglädje som om behov.
Så medan Shein slåss mot myndigheter och kritik, kan Amazon ha hittat ett sätt att ta över lågpristronen – med ett leende och en app som doftar digital basar.
