Skandalen kostade 100 miljoner kronor – orsak: Mänskligt misstag

Insiderrisker – hot som uppstår inifrån organisationen – har seglat upp som en av de mest brännande frågorna inom cybersäkerhet. Och det är inte längre illvilliga insiders som står för majoriteten av problemen, utan vanliga medarbetare som gör misstag.

En ny global rapport från Fortinet och Cybersecurity Insiders visar att 77 procent av företagen drabbats av insiderrelaterade dataförluster under de senaste 18 månaderna.

Nästan hälften av dessa incidenter orsakades av slarv, oaktsamhet eller rena misstag.

Vardagliga misstag med högt pris

Det handlar sällan om avancerade intrång, utan snarare om vardagliga situationer: en anställd som skickar ett kundregister till fel mottagare, laddar upp filer till privat molnlagring eller testar ett otillåtet AI-verktyg som ChatGPT.

När känsliga uppgifter matas in i publika AI-tjänster kan företagets affärshemligheter lämna huset utan att någon märker det.

Hur mycket ska man ha koll på sin personal för att känna sig säker?

För ett innovationsdrivet bolag kan ett enda felsteg betyda att en ritning eller kodsnutt hamnar i fel händer – med långvariga konsekvenser.

Rapporten visar att den ekonomiska smällen ofta är stor. 41 procent av organisationerna uppger att deras mest kostsamma incident ledde till förluster mellan 1 och 10 miljoner dollar – motsvarande mellan cirka 11 och 114 miljoner kronor.

Ytterligare 9 procent rapporterar ännu högre förluster.