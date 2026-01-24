AI-bråk, molnoro, dataläckor och nya vd-roller. Här är IT-veckans mest lästa artiklar – och varför de fångade läsarnas intresse.
Makt, moln och miljoner – veckans mest lästa inom tech
Risk för kaos i Sverige – om Trump trycker på knappen
Att använda amerikanska molntjänster är extremt vanligt både bland myndigheter och företag i Sverige. Det har nu fått fler att inse riskerna. Sveriges och EU:s omfattande beroende av amerikanska teknikbolag väcker växande oro bland politiker och experter. I takt med att relationen till USA blivit mer oförutsägbar under Donald Trumps presidentskap har frågan om digital …
När Bezos tröttnade på marken tog han rymden
Ett nytt satellitnät planeras högt ovanför jorden. Det riktar sig inte till alla – utan till dem som kräver absolut kontroll. Medan satellitinternet blivit vardag för många, tar Blue Origin nu ett kliv åt ett helt annat håll. Jeff Bezos rymdbolag presenterar TeraWave, ett nät byggt för företag och myndigheter som inte har råd med …
Dataintrång kan ha drabbat 72 miljoner användare
Ett mejl spreds över världen och skapade oro. Miljoner Under Armour-kunder fick veta att deras personliga uppgifter kan vara på drift. Det kom utan förvarning. Ett kort meddelande i inkorgen, skickat till människor i hela världen. Innehållet var lika enkelt som obehagligt: dina uppgifter kan ha hamnat i orätta händer. För 72 miljoner mottagare blev …
AI-jobben exploderar: Upp 1 587 procent på ett år
Unga arbetstagare ser AI som ett hot mot jobbet, medan äldre lutar sig tillbaka. Nu växer klyftan i arbetslivet – snabbt. De är födda med skärm i handen, uppväxta med appar och algoritmer – ändå är det de yngsta som oroar sig mest. En ny rapport från Randstad visar att Generation Z är den grupp …
Chefer särskilt utsatta i ny våg av digitala angrepp
En ny våg av bedrägerier riktas mot chefer via LinkedIn. Metoden är tekniskt avancerad och utnyttjar förtroende i affärsnätverk. Många chefer ser LinkedIn som en självklar del av arbetsdagen – ett ställe för affärskontakter, rekrytering och omvärldsbevakning. Nu utnyttjas just det förtroendet i en ny, riktad phishingkampanj mot företagsledare och IT-ansvariga, skriver Cybernews. Säkerhetsbolaget ReliaQuest …
Den gångna veckan bjöd på dramatik i teknikvärlden. Juridiska uppgörelser i miljardklassen, växande politisk oro kring molntjänster, stora dataintrång och ett skifte i hur företagsledare arbetar.
Det är ämnen som engagerat Realtids läsare mest inom IT & Tech. Här är en sammanfattning av veckans mest lästa artiklar – i den ordning ni klickade på dem.
Musk vill ha betalt – och det med ränta
Elon Musk har återigen placerat sig i centrum av techvärldens största konflikt. Den här gången med ett krav på cirka 1 470 miljarder kronor från OpenAI och Microsoft.
Enligt Musk är det pengar han anser att bolagen tjänat tack vare hans tidiga insatser i OpenAI, som han var med och grundade 2015.
Kärnan i tvisten är att OpenAI gått från ideell satsning till kommersiell verksamhet, något Musk menar strider mot grundidén. OpenAI och Microsoft avfärdar kraven och beskriver dem som försök att störa verksamheten.
Rättegången väntas starta i Kalifornien i vår, och utgången kan få betydelse långt bortom de inblandade bolagen.
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Molnberoendet som gör Sverige sårbart
Sveriges omfattande användning av amerikanska molntjänster har blivit en säkerhetsfråga. Nästan alla kommuner och många myndigheter använder Microsofts lösningar, ofta utan full insyn i hur beroendet ser ut. I ett läge där relationen till USA blivit mer oförutsägbar väcker det oro.
Experter varnar för att tillgången till samhällskritiska it-system i teorin kan begränsas vid politiska konflikter. Samtidigt ger amerikansk lagstiftning myndigheter rätt att begära ut data, även när den lagras i Europa.
EU arbetar nu med nya lagförslag för att stärka den digitala självständigheten, men förändringen väntas ta tid.
72 miljoner användare kan ha drabbats
Ett mejl räckte för att skapa global oro. Under Armour meddelade att kunduppgifter kan ha läckt efter ett misstänkt dataintrång. Totalt kan upp till 72 miljoner användare vara berörda.
En ransomwaregrupp ska ha tagit sig in i systemen redan i höstas och senare publicerat materialet öppet.
Den läckta informationen ska innehålla namn, mejladresser, födelsedata och köphistorik – men inte lösenord eller betalkort, enligt företaget. Kritiken handlar snarare om tystnaden.
Många kunder upplever att informationen är knapphändig, vilket skapat osäkerhet i en tid där data är en fråga om förtroende.
Vd-rollen stöps om av AI
AI förändrar ledarskapet snabbare än på flera decennier, enligt PwC:s globala ordförande Mohamed Kande. Dagens vd förväntas både driva befintlig affär och samtidigt bygga helt nya verksamheter parallellt, ofta med hjälp av AI.
Samtidigt förändras hur medarbetare lär sig jobbet när tekniken tar över enkla uppgifter. Den klassiska lärlingsmodellen försvinner, och fokus flyttas till helhetsförståelse och systemtänkande. Trots stora investeringar är det dock få företag som ser tydliga resultat ännu.
Problemet, menar Kande, är sällan tekniken – utan brist på ordning i grunden.
Det har varit en intensiv och händelserik vecka i teknikvärlden, med frågor som visar hur tätt IT, politik, affärer och makt numera hänger ihop.
AI-jobben exploderar: Upp 1 587 procent på ett år
Unga arbetstagare ser AI som ett hot mot jobbet, medan äldre lutar sig tillbaka. Nu växer klyftan i arbetslivet – snabbt.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
