Makt, moln och miljoner – veckans mest lästa inom tech

Den gångna veckan bjöd på dramatik i teknikvärlden. Juridiska uppgörelser i miljardklassen, växande politisk oro kring molntjänster, stora dataintrång och ett skifte i hur företagsledare arbetar.

Det är ämnen som engagerat Realtids läsare mest inom IT & Tech. Här är en sammanfattning av veckans mest lästa artiklar – i den ordning ni klickade på dem.

Musk vill ha betalt – och det med ränta

Elon Musk anser att OpenAI inte skulle vara vad det är i dag utan honom. (Foto: Scott Roth/AP/TT)

Elon Musk har återigen placerat sig i centrum av techvärldens största konflikt. Den här gången med ett krav på cirka 1 470 miljarder kronor från OpenAI och Microsoft.

Enligt Musk är det pengar han anser att bolagen tjänat tack vare hans tidiga insatser i OpenAI, som han var med och grundade 2015.

Kärnan i tvisten är att OpenAI gått från ideell satsning till kommersiell verksamhet, något Musk menar strider mot grundidén. OpenAI och Microsoft avfärdar kraven och beskriver dem som försök att störa verksamheten.

Rättegången väntas starta i Kalifornien i vår, och utgången kan få betydelse långt bortom de inblandade bolagen.