24 jan. 2026

Realtid
MISSA INTE:

Gröna ekonomin fortsätter att växa

Realtid.se
IT & tech

Makt, moln och miljoner – veckans mest lästa inom tech

Vilka artiklar inom IT & Tech har lästs mest? Det vet vi, här dem sammanfattade för din skull. (Foto: Canva och Realtid)
Vilka artiklar inom IT & Tech har lästs mest? Det vet vi, här dem sammanfattade för din skull. (Foto: Canva och Realtid)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 24 jan. 2026Publicerad: 24 jan. 2026

AI-bråk, molnoro, dataläckor och nya vd-roller. Här är IT-veckans mest lästa artiklar – och varför de fångade läsarnas intresse.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Den gångna veckan bjöd på dramatik i teknikvärlden. Juridiska uppgörelser i miljardklassen, växande politisk oro kring molntjänster, stora dataintrång och ett skifte i hur företagsledare arbetar.

Det är ämnen som engagerat Realtids läsare mest inom IT & Tech. Här är en sammanfattning av veckans mest lästa artiklar – i den ordning ni klickade på dem.

Musk vill ha betalt – och det med ränta

Elon Musk anser att OpenAI inte skulle vara vad det är i dag utan honom. (Foto: Scott Roth/AP/TT)
Elon Musk anser att OpenAI inte skulle vara vad det är i dag utan honom. (Foto: Scott Roth/AP/TT)

Elon Musk har återigen placerat sig i centrum av techvärldens största konflikt. Den här gången med ett krav på cirka 1 470 miljarder kronor från OpenAI och Microsoft.

Enligt Musk är det pengar han anser att bolagen tjänat tack vare hans tidiga insatser i OpenAI, som han var med och grundade 2015.

Kärnan i tvisten är att OpenAI gått från ideell satsning till kommersiell verksamhet, något Musk menar strider mot grundidén. OpenAI och Microsoft avfärdar kraven och beskriver dem som försök att störa verksamheten.

Rättegången väntas starta i Kalifornien i vår, och utgången kan få betydelse långt bortom de inblandade bolagen.

ANNONS
ANNONS

Molnberoendet som gör Sverige sårbart

microsoft
Satya Nadella är Microsoft-vd:n vars produkter har vunnit användare över hela världen. (Foto: Elaine Thompson/AP/TT).

Sveriges omfattande användning av amerikanska molntjänster har blivit en säkerhetsfråga. Nästan alla kommuner och många myndigheter använder Microsofts lösningar, ofta utan full insyn i hur beroendet ser ut. I ett läge där relationen till USA blivit mer oförutsägbar väcker det oro.

Experter varnar för att tillgången till samhällskritiska it-system i teorin kan begränsas vid politiska konflikter. Samtidigt ger amerikansk lagstiftning myndigheter rätt att begära ut data, även när den lagras i Europa.

EU arbetar nu med nya lagförslag för att stärka den digitala självständigheten, men förändringen väntas ta tid.

72 miljoner användare kan ha drabbats

Under Armour utreder ett intrång efter att information om 72 miljoner användare kan ha läckt. (Foto: Canva)
Under Armour utreder ett intrång efter att information om 72 miljoner användare kan ha läckt. (Foto: Canva)

Ett mejl räckte för att skapa global oro. Under Armour meddelade att kunduppgifter kan ha läckt efter ett misstänkt dataintrång. Totalt kan upp till 72 miljoner användare vara berörda.

ANNONS

En ransomwaregrupp ska ha tagit sig in i systemen redan i höstas och senare publicerat materialet öppet.

Den läckta informationen ska innehålla namn, mejladresser, födelsedata och köphistorik – men inte lösenord eller betalkort, enligt företaget. Kritiken handlar snarare om tystnaden.

Många kunder upplever att informationen är knapphändig, vilket skapat osäkerhet i en tid där data är en fråga om förtroende.

Vd-rollen stöps om av AI

En AI-hand och en människohand möts. Porträtt av Kande.
PwC:s Mohamed Kande menar att AI‑omställningen förändrar vd‑rollen i grunden och kräver helt nya affärsmodeller. (Foto: Bilobaba Vladimir/PwC

AI förändrar ledarskapet snabbare än på flera decennier, enligt PwC:s globala ordförande Mohamed Kande. Dagens vd förväntas både driva befintlig affär och samtidigt bygga helt nya verksamheter parallellt, ofta med hjälp av AI.

Samtidigt förändras hur medarbetare lär sig jobbet när tekniken tar över enkla uppgifter. Den klassiska lärlingsmodellen försvinner, och fokus flyttas till helhetsförståelse och systemtänkande. Trots stora investeringar är det dock få företag som ser tydliga resultat ännu.

Problemet, menar Kande, är sällan tekniken – utan brist på ordning i grunden.

ANNONS

Det har varit en intensiv och händelserik vecka i teknikvärlden, med frågor som visar hur tätt IT, politik, affärer och makt numera hänger ihop.

AI-jobben exploderar: Upp 1 587 procent på ett år

Unga arbetstagare ser AI som ett hot mot jobbet, medan äldre lutar sig tillbaka. Nu växer klyftan i arbetslivet – snabbt.

Missa inte:

Experterna om valet 2026: Jämnt, osäkert och öppet in i det sista. News 55

AI-jobben exploderar: Upp 1 587 procent på ett år. Realtid

Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Elon MuskMicrosoftOpen AIOpenAIPwC
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS