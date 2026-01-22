22 jan. 2026

AI-jobben exploderar: Upp 1 587 procent på ett år

AI tar snabbt plats på arbetsmarknaden. På ett år har jobbannonser med AI-krav ökat med 1 587 procent. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
AI tar snabbt plats på arbetsmarknaden. På ett år har jobbannonser med AI-krav ökat med 1 587 procent. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Unga arbetstagare ser AI som ett hot mot jobbet, medan äldre lutar sig tillbaka. Nu växer klyftan i arbetslivet – snabbt.

De är födda med skärm i handen, uppväxta med appar och algoritmer – ändå är det de yngsta som oroar sig mest. En ny rapport från Randstad visar att Generation Z är den grupp som fruktar att artificiell intelligens ska ta deras jobb.

Samtidigt känner sig de äldre arbetstagarna lugnare än på länge. En oväntad rollfördelning i ett arbetsliv som förändras i rekordfart.

Fyra av fem anställda tror att AI kommer påverka deras arbetsdag på något sätt. Det handlar inte om science fiction längre, utan om vardag: mejl, analyser, kundtjänst och planering.

Trots det menar nästan hälften, 47 procent, att vinsterna hamnar hos arbetsgivarna snarare än hos de anställda.

Miljarddrama i Hollywood – Netflix plockar fram plånboken

Bakom kulisserna i medievärlden pågår ett lågmält men dyrt drama, där framtiden för några välkända namn står och väger.

De unga är rädda – de äldre är trygga

Det mest intressanta är klyftan mellan generationerna. Gen Z, som använder AI mest, är också de som känner sig mest utbytbara. Boomers däremot, som ofta beskrivs som mindre tekniska, upplever sig ha lättare att anpassa sig till nya trender.

Kanske är det erfarenheten som talar – eller tryggheten i roller som byggts upp under decennier.

En av fem arbetstagare tror fortfarande att deras jobb är immunt mot AI. Det är en farlig tanke, enligt rapporten, som tydligt pekar på behovet av att ställa om.

Två tredjedelar, 65 procent, anser att de måste vidareutbilda sig för att inte halka efter. Mer än hälften gör det redan på egen hand.

Framtiden kräver mer än kod

Samtidigt exploderar efterfrågan på nya roller. Jobbannonser som kräver kunskap om AI-agenter har ökat med 1 587 procent. Prompt engineers och AI-tränare blir nya yrken i en gammal arbetsmarknad som knakar i fogarna.

Men mitt i allt detta finns något som algoritmerna inte rår på: mänskliga relationer. Rapporten slår fast att mänskliga möten fortfarande är avgörande på jobbet. Kanske är det där framtidens trygghet finns – i det som alltid fungerat förr.

När AI tar makten säger svenskarna: ”Vänta lite”

AI smyger in i svenskarnas vardag och förändrar hur vi söker, väljer och jämför – men allt är inte lika självklart som det verkar.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

