AI-jobben exploderar: Upp 1 587 procent på ett år

De är födda med skärm i handen, uppväxta med appar och algoritmer – ändå är det de yngsta som oroar sig mest. En ny rapport från Randstad visar att Generation Z är den grupp som fruktar att artificiell intelligens ska ta deras jobb.

Samtidigt känner sig de äldre arbetstagarna lugnare än på länge. En oväntad rollfördelning i ett arbetsliv som förändras i rekordfart.

Fyra av fem anställda tror att AI kommer påverka deras arbetsdag på något sätt. Det handlar inte om science fiction längre, utan om vardag: mejl, analyser, kundtjänst och planering.

Trots det menar nästan hälften, 47 procent, att vinsterna hamnar hos arbetsgivarna snarare än hos de anställda.

De unga är rädda – de äldre är trygga

Det mest intressanta är klyftan mellan generationerna. Gen Z, som använder AI mest, är också de som känner sig mest utbytbara. Boomers däremot, som ofta beskrivs som mindre tekniska, upplever sig ha lättare att anpassa sig till nya trender.

Kanske är det erfarenheten som talar – eller tryggheten i roller som byggts upp under decennier.

En av fem arbetstagare tror fortfarande att deras jobb är immunt mot AI. Det är en farlig tanke, enligt rapporten, som tydligt pekar på behovet av att ställa om.

Två tredjedelar, 65 procent, anser att de måste vidareutbilda sig för att inte halka efter. Mer än hälften gör det redan på egen hand.