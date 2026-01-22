Unga arbetstagare ser AI som ett hot mot jobbet, medan äldre lutar sig tillbaka. Nu växer klyftan i arbetslivet – snabbt.
AI-jobben exploderar: Upp 1 587 procent på ett år
Mest läst i kategorin
Chefer särskilt utsatta i ny våg av digitala angrepp
En ny våg av bedrägerier riktas mot chefer via LinkedIn. Metoden är tekniskt avancerad och utnyttjar förtroende i affärsnätverk. Många chefer ser LinkedIn som en självklar del av arbetsdagen – ett ställe för affärskontakter, rekrytering och omvärldsbevakning. Nu utnyttjas just det förtroendet i en ny, riktad phishingkampanj mot företagsledare och IT-ansvariga, skriver Cybernews. Säkerhetsbolaget ReliaQuest …
”Som att sälja kärnvapen” – Amodeis ord skakar AI-industrin
I Davos briserade ett oväntat angrepp: AI-chefen Dario Amodei jämför USA:s chipbeslut med kärnvapenhandel. Kritiken skakar branschen. Världsekonomiskt forum i Davos brukar handla om artiga paneler och välpolerade formuleringar. Men i år sprack fasaden. Anthropic-vd:n Dario Amodei klev upp på scenen och levererade en sågning som fick hela AI-världen att tappa andan – riktad mot …
Flera slags AI ökar företags lönsamhet – generativ AI räcker inte
Det är först när företag använder flera slags AI som det verkligen påverkar lönsamheten, det räcker inte bara med det ibland opålitliga generativ AI. Höjer vi blicken är det centralt att få till rätt styrmodell för att få ut så mycket värde som möjligt. Det skriver Dan Sommer, ansvarig för omvärldsbevakning på dataanalysföretaget Qlik. Svag …
Nu slipper du skämmas för ditt kontorsheadset
Jabra lanserar en ny headsetserie för arbetslivet där fokus ligger på samtalskvalitet, AI-stöd och mer diskret design. Jabra presenterar Evolve3-serien, en ny generation professionella headset som ersätter tidigare Evolve- och Evolve2-modeller. Lanseringen sker i en tid då många yrkesverksamma växlar mellan kontor, hem och resor, vilket ställer nya krav på både ljudkvalitet och användarvänlighet. En …
AI riskerar att bli nästa kostnadsfälla för svenska företag
Svenska företag satsar just nu stora belopp på AI. Men bakom hypen tornar en kostnadsfälla upp sig. När AI hanteras som ett IT-projekt i stället för en omställning av affärsmodellen riskerar investeringarna att rinna ut i sanden och företagen att gå miste om verkligt affärsvärde. Det skriver Johan Torstensson, vd Solita Sverige. Det här är …
De är födda med skärm i handen, uppväxta med appar och algoritmer – ändå är det de yngsta som oroar sig mest. En ny rapport från Randstad visar att Generation Z är den grupp som fruktar att artificiell intelligens ska ta deras jobb.
Samtidigt känner sig de äldre arbetstagarna lugnare än på länge. En oväntad rollfördelning i ett arbetsliv som förändras i rekordfart.
Fyra av fem anställda tror att AI kommer påverka deras arbetsdag på något sätt. Det handlar inte om science fiction längre, utan om vardag: mejl, analyser, kundtjänst och planering.
Trots det menar nästan hälften, 47 procent, att vinsterna hamnar hos arbetsgivarna snarare än hos de anställda.
Miljarddrama i Hollywood – Netflix plockar fram plånboken
Bakom kulisserna i medievärlden pågår ett lågmält men dyrt drama, där framtiden för några välkända namn står och väger.
De unga är rädda – de äldre är trygga
Det mest intressanta är klyftan mellan generationerna. Gen Z, som använder AI mest, är också de som känner sig mest utbytbara. Boomers däremot, som ofta beskrivs som mindre tekniska, upplever sig ha lättare att anpassa sig till nya trender.
Kanske är det erfarenheten som talar – eller tryggheten i roller som byggts upp under decennier.
En av fem arbetstagare tror fortfarande att deras jobb är immunt mot AI. Det är en farlig tanke, enligt rapporten, som tydligt pekar på behovet av att ställa om.
Två tredjedelar, 65 procent, anser att de måste vidareutbilda sig för att inte halka efter. Mer än hälften gör det redan på egen hand.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Framtiden kräver mer än kod
Samtidigt exploderar efterfrågan på nya roller. Jobbannonser som kräver kunskap om AI-agenter har ökat med 1 587 procent. Prompt engineers och AI-tränare blir nya yrken i en gammal arbetsmarknad som knakar i fogarna.
Men mitt i allt detta finns något som algoritmerna inte rår på: mänskliga relationer. Rapporten slår fast att mänskliga möten fortfarande är avgörande på jobbet. Kanske är det där framtidens trygghet finns – i det som alltid fungerat förr.
När AI tar makten säger svenskarna: ”Vänta lite”
AI smyger in i svenskarnas vardag och förändrar hur vi söker, väljer och jämför – men allt är inte lika självklart som det verkar.
Missa inte:
Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55
Batterichocken: Slut på daglig laddning? Realtid
Harvard-läkaren sågar trendiga kostråd – här är svaret på ett längre liv. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!