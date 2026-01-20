PwC: AI förändrar vd‑rollen i rekordfart

Mohamed Kande beskriver för Fortune hur AI gör ledarskapet mer komplext än tidigare. Enligt honom måste dagens vd driva den befintliga affären, samtidigt som verksamheten förändras i realtid och nya affärsmodeller byggs upp vid sidan av.

Trots pressen uppmanar han ledare att inte vara rädda för förändringen. Historien visar, menar han, att perioder av osäkerhet ofta leder till utveckling.

Han jämför dagens situation med industrialiseringen och internets tidiga år, där stora språng kom ur just turbulenta perioder.

AI förändrar hur medarbetare lär sig jobbet

AI påverkar också hur människor lär sig jobbet. Tekniken tar över många enkla uppgifter som tidigare gav juniora medarbetare en naturlig väg in i yrket.

Den klassiska lärlingsmodellen håller därför på att försvinna. Företag behöver i stället lära ut systemtänkande och helhetsförståelse tidigt, eftersom det är där människans värde kommer att ligga när AI tar hand om grundarbetet.