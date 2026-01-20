AI driver just nu den största förändringen av vd‑rollen på 25 år. Det säger Mohamed Kande, global ordförande för PwC. Han menar att 2025 blev ett år då tekniken pressade företagsledare att tänka om helt.
PwC: AI förändrar vd‑rollen i rekordfart
Mohamed Kande beskriver för Fortune hur AI gör ledarskapet mer komplext än tidigare. Enligt honom måste dagens vd driva den befintliga affären, samtidigt som verksamheten förändras i realtid och nya affärsmodeller byggs upp vid sidan av.
Trots pressen uppmanar han ledare att inte vara rädda för förändringen. Historien visar, menar han, att perioder av osäkerhet ofta leder till utveckling.
Han jämför dagens situation med industrialiseringen och internets tidiga år, där stora språng kom ur just turbulenta perioder.
AI förändrar hur medarbetare lär sig jobbet
AI påverkar också hur människor lär sig jobbet. Tekniken tar över många enkla uppgifter som tidigare gav juniora medarbetare en naturlig väg in i yrket.
Den klassiska lärlingsmodellen håller därför på att försvinna. Företag behöver i stället lära ut systemtänkande och helhetsförståelse tidigt, eftersom det är där människans värde kommer att ligga när AI tar hand om grundarbetet.
Investeringarna kan skapa en ny innovationsvåg
Trots osäkerheten är Kande optimist. Han tror att dagens investeringar kan leda till en ny innovationsvåg, liknande järnvägens och internets genombrott.
PwC:s vd‑undersökning beskriver kommande år som en period av innovation och omställning, och företag som redan nu får mer av sina intäkter från nya sektorer visar både högre marginaler och större framtidstro.
Kande menar att rädslan för AI ofta handlar om okunskap. Han säger att ledare behöver förstå förändringen för att kunna leda den. Själv reser han mycket för att se hur tekniken används i olika delar av världen.
”Det är därför jag inte är rädd för AI”, säger han. ”Jag har sett förändring. Du måste omfamna den.”
Många företag får ännu inga resultat av AI
Samtidigt visar PwC:s undersökning att många företag fortfarande inte får ut det de hoppats på. Bara en mindre andel ser tydliga effekter på intäkter eller kostnader, medan mer än hälften inte får ut något alls av sina AI‑satsningar.
Kande menar att problemet inte är tekniken, utan att många företag saknar grunderna: ren data, tydliga processer och bra styrning. De organisationer som lyckas har byggt dessa fundament.
”Det handlar om exekvering”, säger han.
