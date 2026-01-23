Risk för kaos i Sverige – om Trump trycker på knappen

Sveriges och EU:s omfattande beroende av amerikanska teknikbolag väcker växande oro bland politiker och experter.

I takt med att relationen till USA blivit mer oförutsägbar under Donald Trumps presidentskap har frågan om digital suveränitet seglat upp som en strategisk säkerhetsfråga för Europa.

Molntjänster från aktörer som Microsoft, Amazon och Google utgör i dag ryggraden i både offentlig sektor och näringsliv i stora delar av EU.

Skulle slå hårt mot myndigheter

Den senaste tidens spänningar mellan USA och Europa, bland annat kring handel och säkerhetspolitik, har tydliggjort hur sårbar den europeiska ekonomin är när centrala digitala funktioner kontrolleras av amerikanska bolag.

Flera bedömare menar att denna dominans i praktiken ger USA ett påtryckningsmedel, rapporterar Dagens Industri.

I ett skärpt politiskt läge skulle tillgången till centrala it-tjänster kunna begränsas, vilket snabbt skulle få konsekvenser för samhällskritiska funktioner.

En kortvarig nedstängning av molntjänster skulle kunna slå hårt mot myndigheter, kommuner och företag, där beroendet ofta är både djupt och dåligt kartlagt.