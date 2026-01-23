Att använda amerikanska molntjänster är extremt vanligt både bland myndigheter och företag i Sverige. Det har nu fått fler att inse riskerna.
Risk för kaos i Sverige – om Trump trycker på knappen
Sveriges och EU:s omfattande beroende av amerikanska teknikbolag väcker växande oro bland politiker och experter.
I takt med att relationen till USA blivit mer oförutsägbar under Donald Trumps presidentskap har frågan om digital suveränitet seglat upp som en strategisk säkerhetsfråga för Europa.
Molntjänster från aktörer som Microsoft, Amazon och Google utgör i dag ryggraden i både offentlig sektor och näringsliv i stora delar av EU.
Skulle slå hårt mot myndigheter
Den senaste tidens spänningar mellan USA och Europa, bland annat kring handel och säkerhetspolitik, har tydliggjort hur sårbar den europeiska ekonomin är när centrala digitala funktioner kontrolleras av amerikanska bolag.
Flera bedömare menar att denna dominans i praktiken ger USA ett påtryckningsmedel, rapporterar Dagens Industri.
I ett skärpt politiskt läge skulle tillgången till centrala it-tjänster kunna begränsas, vilket snabbt skulle få konsekvenser för samhällskritiska funktioner.
En kortvarig nedstängning av molntjänster skulle kunna slå hårt mot myndigheter, kommuner och företag, där beroendet ofta är både djupt och dåligt kartlagt.
Använder Microsofts moln
I Sverige använder nästan samtliga kommuner Microsofts molnbaserade lösningar, samtidigt som många saknar full överblick över licenser, avtalsvillkor och underleverantörer.
Liknande mönster återfinns även inom statliga myndigheter och privata företag.
Komplexa leverantörskedjor innebär dessutom att data kan omfattas av flera olika jurisdiktioner, vilket försvårar kontrollen ytterligare.
Politiskt sårbara
Vissa länder och delstater, som i Tyskland, har försökt göra sig av med beroendet, vilket Realtid tidigare skrivit om. Men det ses ändå som en marginell rörelse i sammanhanget.
En särskild risk pekas ut i amerikansk lagstiftning som ger USA:s myndigheter rätt att begära ut data från amerikanska molnleverantörer, även när informationen lagras utanför landets gränser.
Även om avtal finns som reglerar hanteringen av europeiska personuppgifter bedöms dessa vara politiskt sårbara och möjliga att omförhandla eller riva upp vid ett maktskifte i Washington.
Nytt lagförslag i år
Mot denna bakgrund pågår nu ett intensivt arbete inom EU för att stärka den digitala självständigheten.
Nya lagförslag om AI och molntjänster väntas presenteras i början av 2026, med syftet att skapa bättre förutsättningar för europeiska leverantörer, skriver Euractiv.
