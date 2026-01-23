Dataintrång kan ha drabbat 72 miljoner användare

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Det kom utan förvarning. Ett kort meddelande i inkorgen, skickat till människor i hela världen. Innehållet var lika enkelt som obehagligt: dina uppgifter kan ha hamnat i orätta händer.

För 72 miljoner mottagare blev det startskottet på en digital mardröm – och på en av de största dataskandalerna som drabbat ett globalt konsumentvarumärke på senare tid.

Ett intrång som växte i skuggorna

Redan i november ska cyberkriminella ha tagit sig in i Under Armours system. En ransomwaregrupp hävdade då att de stulit hundratals gigabyte data och krävde betalning.

Företaget kommenterade knappt. Månaderna gick. Sedan dök materialet upp öppet på ett känt hackerforum.

Det var först när säkerhetssajten Have I Been Pwned fick tillgång till databasen som omfattningen blev tydlig.

Namn, mejladresser, födelsedatum, kön, ungefärlig bostadsort och köphistorik fanns med. I materialet fanns även interna mejladresser till Under Armour-anställda, vilket spädde på allvaret.