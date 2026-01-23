23 jan. 2026

Dataintrång kan ha drabbat 72 miljoner användare

Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 23 jan. 2026Publicerad: 23 jan. 2026

Ett mejl spreds över världen och skapade oro. Miljoner Under Armour-kunder fick veta att deras personliga uppgifter kan vara på drift.

Det kom utan förvarning. Ett kort meddelande i inkorgen, skickat till människor i hela världen. Innehållet var lika enkelt som obehagligt: dina uppgifter kan ha hamnat i orätta händer.

För 72 miljoner mottagare blev det startskottet på en digital mardröm – och på en av de största dataskandalerna som drabbat ett globalt konsumentvarumärke på senare tid.

Ett intrång som växte i skuggorna

Redan i november ska cyberkriminella ha tagit sig in i Under Armours system. En ransomwaregrupp hävdade då att de stulit hundratals gigabyte data och krävde betalning.

Företaget kommenterade knappt. Månaderna gick. Sedan dök materialet upp öppet på ett känt hackerforum.

Det var först när säkerhetssajten Have I Been Pwned fick tillgång till databasen som omfattningen blev tydlig.

Namn, mejladresser, födelsedatum, kön, ungefärlig bostadsort och köphistorik fanns med. I materialet fanns även interna mejladresser till Under Armour-anställda, vilket spädde på allvaret.

Företagets svar: lugnande, men oklart

Under Armour bekräftar att man utreder händelsen tillsammans med externa säkerhetsexperter. Enligt företaget finns inga tecken på att betalkort eller lösenord påverkats.

Samtidigt vill man inte säga hur många kunder som faktiskt drabbats – eller vilken information som räknas som känslig.

Och kanske mest anmärkningsvärt: inga besked om att kunder kommer att kontaktas direkt.

När tystnad blir ett problem

I en tid där data är lika värdefull som pengar är förtroende hårdvaluta. När miljoner människor får veta att deras uppgifter cirkulerar fritt, men företaget bakom förblir otydligt, uppstår ett vakuum.

Ett vakuum där oron växer – och där frågan hänger kvar: vad mer vet de, som kunderna inte får veta?

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

