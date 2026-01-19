19 jan. 2026

Musk: ”De är skyldiga mig allt” – kräver miljardnota

Elon Musk anser att OpenAI inte skulle vara vad det är i dag utan honom. (Foto: Scott Roth/AP/TT)
Elon Musk anser att OpenAI inte skulle vara vad det är i dag utan honom. (Foto: Scott Roth/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Elon Musk trappar upp striden mot OpenAI och Microsoft. Nu kräver han summor som saknar motstycke i techvärlden.

Elon Musk har lämnat in ett domstolsdokument som kan bli en av de dyraste rättsprocesserna i teknikbranschen hittills.

Där kräver han upp till 134 miljarder dollar – motsvarande cirka 1 470 miljarder kronor – från OpenAI och Microsoft. Enligt Musk är det pengar som bolagen tjänat tack vare hans tidiga insatser.

Musk var med och grundade OpenAI 2015, långt innan ChatGPT blev ett världsfenomen. Han lämnade organisationen 2018, men menar nu att bolaget har frångått sitt ursprungliga uppdrag när det omvandlades till en vinstdrivande verksamhet.

Det är kärnan i den juridiska strid som nu går mot rättegång.

”Utan Musk hade OpenAI inte funnits”

I handlingarna hävdar Musk att han stod för omkring 60 procent av den tidiga finansieringen, totalt cirka 38 miljoner dollar, och dessutom bidrog med kontakter, rekrytering och sitt namn.

Hans advokater menar att OpenAI:s värdeökning till stor del kan spåras till dessa tidiga år.

Enligt Musks ekonomiska expert ska OpenAI ha tjänat mellan 65,5 och 109,4 miljarder dollar tack vare detta, medan Microsofts vinster kopplade till samarbetet uppges ligga mellan 13,3 och 25,1 miljarder dollar.

Därför vill Musk nu få del av det han kallar ”orättmätiga vinster”.

OpenAI slår tillbaka

OpenAI avfärdar kravet som oseriöst och beskriver det som en del av en kampanj för att störa verksamheten. Microsoft har i sin tur förnekat att bolaget gjort något fel och vill att Musks beräkningar stoppas från att presenteras för juryn.

Rättegången väntas starta i april i Kalifornien. Utöver pengarna kan Musk även komma att kräva ytterligare påföljder, bland annat förbud mot vissa delar av bolagens verksamhet.

Striden mellan världens mest kände teknikentreprenör och AI-branschens tyngsta aktörer är därmed långt ifrån över – och notan kan bli historisk.

Elon MuskMicrosoftOpen AIOpenAI
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

