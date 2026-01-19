Musk: ”De är skyldiga mig allt” – kräver miljardnota

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Elon Musk har lämnat in ett domstolsdokument som kan bli en av de dyraste rättsprocesserna i teknikbranschen hittills.

Där kräver han upp till 134 miljarder dollar – motsvarande cirka 1 470 miljarder kronor – från OpenAI och Microsoft. Enligt Musk är det pengar som bolagen tjänat tack vare hans tidiga insatser.

Musk var med och grundade OpenAI 2015, långt innan ChatGPT blev ett världsfenomen. Han lämnade organisationen 2018, men menar nu att bolaget har frångått sitt ursprungliga uppdrag när det omvandlades till en vinstdrivande verksamhet.

Det är kärnan i den juridiska strid som nu går mot rättegång.

”Utan Musk hade OpenAI inte funnits”

I handlingarna hävdar Musk att han stod för omkring 60 procent av den tidiga finansieringen, totalt cirka 38 miljoner dollar, och dessutom bidrog med kontakter, rekrytering och sitt namn.

Hans advokater menar att OpenAI:s värdeökning till stor del kan spåras till dessa tidiga år.

Enligt Musks ekonomiska expert ska OpenAI ha tjänat mellan 65,5 och 109,4 miljarder dollar tack vare detta, medan Microsofts vinster kopplade till samarbetet uppges ligga mellan 13,3 och 25,1 miljarder dollar.

Därför vill Musk nu få del av det han kallar ”orättmätiga vinster”.