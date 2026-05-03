AI börjar shoppa loss – det går sådär

Anthropic, bolaget bakom AI-modellen Claude, har genomfört ett experiment där AI-agenter fick representera 69 anställda på en intern marknadsplats, kallad Project Deal, och köpa och sälja varor sinsemellan med en budget på 100 dollar per person.

Resultaten var slående, men långt ifrån imponerande, enligt Futurism.

Kunde handla – men inte bra

Agenterna lyckades visserligen sluta 186 avtal för över 500 listade föremål – allt från snowboards och tangentbord till pingisbollar och lampor.

Men affärerna var inte särskilt fördelaktiga: deltagarna bedömde i genomsnitt sina avtal som fyra på en sjugradig skala, ett ”oanmärkligt” resultat som Anthropic själva medger.

En deltagare slutade dessutom med exakt samma snowboard de redan ägde från start. En annan agents AI lade ett udda bud på ”exakt 19” pingisbollar, ”inte 18, inte 20”, och fick affären.

Anthropic erkänner att de rättsliga och politiska ramverken kring AI-agenter som genomför transaktioner för människors räkning ”helt enkelt inte existerar ännu”, vilket gör området riskfyllt.