Kvantdatorer knäcker fusionens verkliga flaskhals

Tokamak-reaktorer ska drivas av deuterium och tritium. Deuterium finns i havsvatten. Tritium finns i praktiken inte alls på jorden, utan bildas i spårmängder högt uppe i atmosfären när kosmisk strålning träffar luften.

Ett kommersiellt fusionskraftverk måste därför tillverka sitt eget bränsle under drift.

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Forskare från IBM, Oak Ridge National Laboratory, Cleveland Clinic och Michigan State University har nu för första gången använt kvantcentrerade superdatorer för att beräkna kemin i det material som ska sköta den tillverkningen.

Resultatet är nio molekylära konfigurationer av FLiBe – ett smält salt av litiumfluorid och berylliumfluorid, enligt IBM. Saltet utgör den filt som ska omge reaktorn: när neutronerna från fusionen träffar litiumet föds nytt tritium.

Poängen är sållningen. Simuleringarna låter forskarna avgöra vilka saltvarianter som är värda dyra fysiska experiment, i stället för att pröva sig fram.

Utan en fungerande filt spelar det ingen roll hur länge plasman hålls vid liv, reaktorn stannar när tritiumet tar slut.

Ett beroende byts mot ett annat

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Tritiumproduktion aldrig bevisats fungera i kommersiell skala, skriver Dagens PS.

Samtidigt tillverkas anrikat litium-6 i dag i praktiken bara i Ryssland och Kina. Ett Europa som bygger fusionskraftverk utan egen bränslekedja riskerar alltså att byta ett energiberoende mot ett annat.

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Kina har lagt runt 13 miljarder dollar på fusionsforskning på tre år och siktar på el från fusion redan 2031.

Svenska Novatron vid KTH lovar el till 40–60 öre per kilowattimme och planerar nästa anläggning i Stockholmsregionen med driftstart senast 2029. Samma bränslefråga gäller dem alla.