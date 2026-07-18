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Kvantdatorer knäcker fusionens verkliga flaskhals

Kvantdatorer ska underlätta arbetet med ny fusionskraft. (Foto: Nasa)
Johan Colliander

Johan Colliander

Fusionsdebatten kretsar nästan alltid kring hetta och plasma. Men det verkliga hindret sitter i bränslet, och nu har kvantcentrerade superdatorer levererat nio möjliga vägar förbi problemet.

Tokamak-reaktorer ska drivas av deuterium och tritium. Deuterium finns i havsvatten. Tritium finns i praktiken inte alls på jorden, utan bildas i spårmängder högt uppe i atmosfären när kosmisk strålning träffar luften.

Ett kommersiellt fusionskraftverk måste därför tillverka sitt eget bränsle under drift.

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Forskare från IBM, Oak Ridge National Laboratory, Cleveland Clinic och Michigan State University har nu för första gången använt kvantcentrerade superdatorer för att beräkna kemin i det material som ska sköta den tillverkningen.

Resultatet är nio molekylära konfigurationer av FLiBe – ett smält salt av litiumfluorid och berylliumfluorid, enligt IBM. Saltet utgör den filt som ska omge reaktorn: när neutronerna från fusionen träffar litiumet föds nytt tritium.

Poängen är sållningen. Simuleringarna låter forskarna avgöra vilka saltvarianter som är värda dyra fysiska experiment, i stället för att pröva sig fram.

Utan en fungerande filt spelar det ingen roll hur länge plasman hålls vid liv, reaktorn stannar när tritiumet tar slut.

Ett beroende byts mot ett annat

Tritiumproduktion aldrig bevisats fungera i kommersiell skala, skriver Dagens PS.

Samtidigt tillverkas anrikat litium-6 i dag i praktiken bara i Ryssland och Kina. Ett Europa som bygger fusionskraftverk utan egen bränslekedja riskerar alltså att byta ett energiberoende mot ett annat.

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Kina har lagt runt 13 miljarder dollar på fusionsforskning på tre år och siktar på el från fusion redan 2031.

Svenska Novatron vid KTH lovar el till 40–60 öre per kilowattimme och planerar nästa anläggning i Stockholmsregionen med driftstart senast 2029. Samma bränslefråga gäller dem alla.

Kapplöpningen om kvantkraften

Att kvantdatorer nu används för materialkemi i stället för demonstrationsräkningar ligger i linje med den statliga upptrappningen.

USA:s handelsdepartement har tagit aktiepositioner värda totalt två miljarder dollar i nio kvantdatorbolag, med IBM som största mottagare på en miljard dollar. IBM presenterade nyligen ett experimentellt chip kallat Loon, som bolaget menar banar väg för felfria kvantdatorer i stor skala före 2029.

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Optimismen är dock inte universell. Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi vid KTH, har varnat för att nyttan med kvantdatorer systematiskt överskattas, och Nvidias vd Jensen Huang har sagt att praktiskt användbara kvantdatorer sannolikt är 15 till 30 år bort.

McKinseys senaste mätning visar samtidigt att 72 procent av tillfrågade teknikchefer, investerare och akademiker tror att en helt feltolerant kvantdator kan finnas till 2035.

FLiBe-simuleringarna är ännu inte labbtestade.

Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

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