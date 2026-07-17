Ett undantag i reglerna kan göra det lättare för Meta att sälja sina ”smarta glasögon” i Europa. Det är precis vad USA har lobbat för tidigare.
Undantag banar väg för Metas kontroversiella glasögon i Europa
EU-kommissionen vill lätta på reglerna för batterier i uppkopplade bärbara enheter.
Det innebär ett viktigt genombrott för Metas satsning på smarta glasögon i Europa.
Förslaget kommer efter kritik från USA mot de europeiska regelverken, men kommissionen förnekar att beslutet fattats under politisk press.
Svårt att efterfölja reglerna
Enligt ett nytt lagförslag ska produkter som smarta glasögon, smartklockor, aktivitetsarmband och vissa elektriska leksaker undantas från EU-krav på att batterier ska kunna tas bort och bytas av användaren.
Motiveringen är att sådana produkter i vissa fall innebär säkerhetsrisker om de öppnas eller att tekniska begränsningar gör kravet opraktiskt, skriver Politico.
Förändringen innebär att Meta får lättare att lansera sina senaste Rayban-utvecklade AI-glasögon på den europeiska marknaden.
De inbyggda batterierna i produkten har tidigare gjort det svårt att uppfylla EU:s batteriförordning, vilket bromsat företagets expansion i regionen.
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USA satte press
Den amerikanske ambassadören vid EU, Andrew Puzder, kritiserade i våras regelverket och menade att det hindrade försäljningen av en produkt som utvecklats gemensamt av amerikanska och europeiska företag.
Han uppmanade samtidigt EU att skapa bättre förutsättningar för innovation och företagstillväxt.
EU-kommissionen avvisar dock kopplingen mellan kritiken och lagändringen.
En talesperson framhåller att förslaget bygger på ett omfattande samråd med medlemsländer, industrin och konsumentorganisationer och inte är utformat för någon enskild produkt.
Om varken Europaparlamentet eller medlemsländerna invänder inom två månader väntas de nya reglerna träda i kraft senare i år.
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Finns kritik mot glasögonen
För Meta innebär beskedet ett viktigt steg framåt. Enligt glasögontillverkaren EssilorLuxottica, som äger varumärket Rayban, har försäljningen av Metas smarta glasögon ökat kraftigt i USA.
Under 2025 såldes mer än sju miljoner exemplar globalt, medan utrullningen i Europa gått betydligt långsammare.
Samtidigt kvarstår kritiken mot tekniken.
Konsumentorganisationen BEUC varnar för att undantaget riskerar att skapa ett farligt prejudikat och menar att smarta glasögon redan väcker allvarliga frågor om integritet, säkerhet och konsumenters rättigheter.
EU:s dataskyddsmyndigheter arbetar dessutom med en särskild granskning av smarta glasögon efter uppgifter om hur inspelat material använts för att träna AI-modeller. Resultatet väntas presenteras senare i sommar.
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