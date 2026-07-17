Undantag banar väg för Metas kontroversiella glasögon i Europa

EU-kommissionen vill lätta på reglerna för batterier i uppkopplade bärbara enheter.

Det innebär ett viktigt genombrott för Metas satsning på smarta glasögon i Europa.

Förslaget kommer efter kritik från USA mot de europeiska regelverken, men kommissionen förnekar att beslutet fattats under politisk press.

Svårt att efterfölja reglerna

Enligt ett nytt lagförslag ska produkter som smarta glasögon, smartklockor, aktivitetsarmband och vissa elektriska leksaker undantas från EU-krav på att batterier ska kunna tas bort och bytas av användaren.

Motiveringen är att sådana produkter i vissa fall innebär säkerhetsrisker om de öppnas eller att tekniska begränsningar gör kravet opraktiskt, skriver Politico.

Förändringen innebär att Meta får lättare att lansera sina senaste Rayban-utvecklade AI-glasögon på den europeiska marknaden.

De inbyggda batterierna i produkten har tidigare gjort det svårt att uppfylla EU:s batteriförordning, vilket bromsat företagets expansion i regionen.

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