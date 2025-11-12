Ny kvantdator kan bli genombrott – eller luftslott

IBM:s nya experimentella processor Loon demonstrerar enligt företaget att nyckelkomponenter för att bygga felfria kvantdatorer i stor skala nu existerar, rapporterar Reuters.

Samtidigt lanserade företaget chippen Nighthawk, som ska bli tillgängligt i slutet av året och som IBM tror kan överprestera klassiska datorer i vissa uppgifter redan nästa år.

Mycket känsliga datorer

Kvantdatorer arbetar med ”qubits” som till skillnad från vanliga bitar kan representera noll och ett samtidigt, vilket gör dem potentiellt mycket kraftfullare än dagens datorer.

Men tekniken är fortfarande i ett tidigt stadium och qubits är extremt känsliga för yttre faktorer som temperaturförändringar och ljus.

”Om jag bara vibrerar ett bord kan jag förstöra våra kvantdatorer. Om lite ljus kommer in kan det skada dem”, säger Jay Gambetta, forskningschef på IBM, till CNN.