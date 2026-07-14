Världens viktigaste maskin kan ha hamnat i Kinas händer

Som Realtid tidigare skrivit har bolaget ett de facto-monopol på tekniken, och utan den skulle utvecklingen inom allt från smartphones till artificiell intelligens stanna av.

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Nu har detta monopol satt ASML mitt i en diplomatisk konflikt med USA.

USA:s handelsminister Howard Lutnick har anklagat ASML för att en av bolagets avancerade litografimaskiner kan ha hamnat i Kina, en anklagelse som satt bolaget i kris. Det skriver The Economist.

Ska ha full kontroll

ASML avvisar bestämt påståendet. Bolaget att man har full kontroll över var samtliga 340 tillverkade EUV-maskiner befinner sig, inklusive de 26 som skrotats, och att ingen av dem finns i Kina.

Bolaget betonar även att endast dess egna ingenjörer hanterar transport och installation av de känsliga maskinerna, som dessutom övervakas digitalt.

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Trots upprepade förfrågningar uppger ASML att man inte fått ta del av något bevis som styrker den amerikanska anklagelsen.

Även den nederländska regeringen ställer sig skeptisk till anklagelsen. Handelsminister Sjoerd Sjoerdsma har försökt övertyga amerikanska tjänstemän och kongressledamöter om att Nederländerna strikt efterlever sina exportregler.

Han uppger att regeringen för närvarande inte utreder den amerikanska anklagelsen, men att man skulle agera om det fanns skäl till det.