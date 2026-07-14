ASML i Nederländerna är det enda bolaget i världen som tillverkar EUV-litografimaskiner, en teknik som är helt avgörande för att tillverka de mest avancerade halvledarna, de som bland annat driver dagens kraftfullaste AI-modeller. Nu är frågan om Kina fått tag på en maskin.
Världens viktigaste maskin kan ha hamnat i Kinas händer
Som Realtid tidigare skrivit har bolaget ett de facto-monopol på tekniken, och utan den skulle utvecklingen inom allt från smartphones till artificiell intelligens stanna av.
Missa inte: Företag i väst väljer kinesisk AI – på grund av priset. Realtid
Nu har detta monopol satt ASML mitt i en diplomatisk konflikt med USA.
USA:s handelsminister Howard Lutnick har anklagat ASML för att en av bolagets avancerade litografimaskiner kan ha hamnat i Kina, en anklagelse som satt bolaget i kris. Det skriver The Economist.
Ska ha full kontroll
ASML avvisar bestämt påståendet. Bolaget att man har full kontroll över var samtliga 340 tillverkade EUV-maskiner befinner sig, inklusive de 26 som skrotats, och att ingen av dem finns i Kina.
Bolaget betonar även att endast dess egna ingenjörer hanterar transport och installation av de känsliga maskinerna, som dessutom övervakas digitalt.
Läs även: Kinesiska robotbolag mot börsen – humanoida robotar blir nästa stora teknikrace. Dagens PS
Trots upprepade förfrågningar uppger ASML att man inte fått ta del av något bevis som styrker den amerikanska anklagelsen.
Även den nederländska regeringen ställer sig skeptisk till anklagelsen. Handelsminister Sjoerd Sjoerdsma har försökt övertyga amerikanska tjänstemän och kongressledamöter om att Nederländerna strikt efterlever sina exportregler.
Han uppger att regeringen för närvarande inte utreder den amerikanska anklagelsen, men att man skulle agera om det fanns skäl till det.
Inte ”grundlöst”
Enligt The Economist beskriver personer med insyn i ärendet anklagelsen som ”obekräftad” men ”inte grundlös”.
Missa inte: Svenska Legora utmanas av amerikanska jätten på hemmaplan. Realtid
Flera branschexperter bedömer det som osannolikt att en komplett EUV-maskin skickats till Kina, men vissa tror att enskilda komponenter kan ha nått landet via underleverantörer eller andra tredje parter.
Andra experter menar att den verkliga stridsfrågan snarare handlar om ASML:s export av äldre DUV-teknik till Kina, som stod för ungefär en tredjedel av bolagets intäkter under 2025.
Utbredd misstänksamhet mot Europa
Konflikten är en del av en bredare spänning mellan Trump-administrationen och europeiska allierade.
Vissa amerikanska tjänstemän anser att Europa är för eftergivet mot Kina, medan flera europeiska regeringar oroar sig för att USA undergräver deras ekonomiska intressen.
Läs även: Omstridd delikatess har blivit stekhet i Kina. Dagens PS
En omdiskuterad amerikansk lagförslag, MATCH Act, skulle kunna tvinga ASML att sluta serva de hundratals DUV-maskiner som redan finns i Kina, något Sjoerdsma kallar ”verkligt olyckligt” och som han menar riskerar att tillämpa amerikansk lag utanför USA:s gränser.
Tidigare uppgifter från Reuters på att Kina utvecklat en egen prototyp till en EUV-maskin i Shenzhen.
De flesta experter bedömer att ett fungerande kinesiskt system fortfarande ligger långt fram i tiden, kanske ett decennium bort, men att utvecklingen går snabbare än väntat.