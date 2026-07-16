Google måste bli bättre på att låta konkurrenter använda företagets produkter och plattformar. Det är kontentan i EU:s senaste beslut.
EU sätter press på Google – måste öppna för konkurrens
EU-kommissionen har presenterat nya krav som innebär att Google måste ge konkurrenter större tillgång till både Android och företagets söktjänster.
Beslutet är en del av genomförandet av Digital Markets Act (DMA), vars syfte är att minska de största teknikföretagens marknadsmakt och stärka konkurrensen.
Reglerna innebär att AI-utvecklare och sökmotorer ska få bättre möjligheter att använda Googles plattformar och funktioner.
Ställer nya krav
Bland annat måste Google öppna elva funktioner i Android så att konkurrerande AI-assistenter kan integreras på liknande sätt som företagets egen AI-tjänst Gemini, skriver Reuters.
Det innebär exempelvis att användare ska kunna aktivera en alternativ AI-assistent med röstkommandon och använda den för uppgifter som att söka information eller boka tjänster direkt i mobilen.
Förändringarna ska införas i nästa version av Android och väntas bli tillgängliga för användare inom EU från juli 2027.
Kommissionen kräver även att Google delar viss sökdata med företag som utvecklar AI-baserade söktjänster.
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Har motsatt sig kraven
Informationen, som används för att förbättra Googles egna sökalgoritmer, ska efter anonymisering kunna delas med aktörer som OpenAI och andra konkurrenter.
Samtidigt får Google möjlighet att kontrollera att mottagarna uppfyller krav på cybersäkerhet och dataskydd innan tillgång beviljas.
Den nya ordningen börjar gälla från januari nästa år och omfattar även en modell för hur ersättningen för den delade informationen ska beräknas.
Google har motsatt sig kraven och varnar för att förändringarna kan påverka användarnas integritet och säkerhet.
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Bygger på en granskning
Bolaget anser att det redan har presenterat alternativa lösningar som både skyddar användarna och uppfyller lagstiftningens syfte.
EU-kommissionen bedömer däremot att de nya reglerna innehåller tillräckliga skyddsmekanismer och att endast företag som uppfyller fastställda säkerhetskrav kommer att få tillgång till funktionerna och den aktuella datan.
Beslutet följer på en särskild granskning som kommissionen inledde tidigare i år för att säkerställa att Google följer Digital Markets Act.
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