EU sätter press på Google – måste öppna för konkurrens

EU-kommissionen har presenterat nya krav som innebär att Google måste ge konkurrenter större tillgång till både Android och företagets söktjänster.

Beslutet är en del av genomförandet av Digital Markets Act (DMA), vars syfte är att minska de största teknikföretagens marknadsmakt och stärka konkurrensen.

Reglerna innebär att AI-utvecklare och sökmotorer ska få bättre möjligheter att använda Googles plattformar och funktioner.

Ställer nya krav

Bland annat måste Google öppna elva funktioner i Android så att konkurrerande AI-assistenter kan integreras på liknande sätt som företagets egen AI-tjänst Gemini, skriver Reuters.

Det innebär exempelvis att användare ska kunna aktivera en alternativ AI-assistent med röstkommandon och använda den för uppgifter som att söka information eller boka tjänster direkt i mobilen.

Förändringarna ska införas i nästa version av Android och väntas bli tillgängliga för användare inom EU från juli 2027.

Kommissionen kräver även att Google delar viss sökdata med företag som utvecklar AI-baserade söktjänster.

ANNONS

Läs mer: Google passerar drömgräns – tvivlarna har tystnat. Dagens PS