Flera miljarder kronor väntas Google vara tvunget att betala, enligt nya EU-beslut. Dessutom vill unionen öka pressen även framgent.
Google får miljardböter av EU – och det är bara början
EU-kommissionen väntas den kommande veckan presentera flera nya beslut mot Google som kan leda till böter på flera miljarder kronor.
Åtgärderna innebär en skärpning av unionens tillsyn över de största teknikbolagen och sker samtidigt som motsättningarna med USA kring EU:s digitala regelverk har minskat.
Enligt uppgifter till Financial Times rör besluten två separata utredningar inom ramen för Digital Markets Act (DMA), EU:s lagstiftning som ska begränsa de största digitala plattformarnas marknadsmakt.
Hotas av ännu fler viten
I den ena utredningen väntas kommissionen slå fast att Google har gynnat sina egna tjänster för bland annat shopping, resor och andra specialiserade sökfunktioner framför konkurrenternas i sökresultaten.
I den andra väntas bolaget åläggas att ge apputvecklare större frihet att hänvisa användare till alternativa betalnings- och distributionslösningar utanför Google Play.
Förutom böter kan Google också hotas av löpande viten om bolaget inte rättar sig efter besluten inom 60 dagar.
Storleken på de kommande böterna är ännu inte offentlig, men interna dokument uppges beskriva överträdelserna som allvarliga.
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Har hänt flera techjättar
Enligt DMA kan företag bötfällas med upp till 10 procent av sin globala årsomsättning. Googles moderbolag Alphabet redovisade intäkter på drygt 402 miljarder dollar under förra året.
Google har tidigare varit föremål för omfattande konkurrensrättsliga ingripanden i EU. Mellan 2017 och 2019 utdömdes böter på sammanlagt över 8 miljarder euro.
Förra året bötfälldes även Apple och Meta med 500 respektive 200 miljoner euro för överträdelser av DMA.
Parallellt väntas kommissionen fatta beslut om ytterligare krav på Google. Ett gäller om bolaget ska tvingas ge konkurrerande sökmotorer tillgång till data om bland annat sökningar, rankningar och klick.
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Pressen växer
Ett annat handlar om att externa AI-utvecklare ska få tillgång till samma funktioner som Googles egen AI-tjänst Gemini, för att skapa mer likvärdiga konkurrensvillkor.
EU:s tillsynsmyndigheter står under växande press från både europeiska politiker och teknikföretag att fortsätta genomdriva Digital Markets Act.
Frågan har också blivit en del av unionens bredare ambition att stärka Europas tekniska självständighet och minska beroendet av amerikanska teknikjättar inom såväl digitala plattformar som artificiell intelligens.
Varken EU-kommissionen eller Google har kommenterat uppgifterna.
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