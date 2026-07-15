Google får miljardböter av EU – och det är bara början

EU-kommissionen väntas den kommande veckan presentera flera nya beslut mot Google som kan leda till böter på flera miljarder kronor.

Åtgärderna innebär en skärpning av unionens tillsyn över de största teknikbolagen och sker samtidigt som motsättningarna med USA kring EU:s digitala regelverk har minskat.

Enligt uppgifter till Financial Times rör besluten två separata utredningar inom ramen för Digital Markets Act (DMA), EU:s lagstiftning som ska begränsa de största digitala plattformarnas marknadsmakt.

Hotas av ännu fler viten

I den ena utredningen väntas kommissionen slå fast att Google har gynnat sina egna tjänster för bland annat shopping, resor och andra specialiserade sökfunktioner framför konkurrenternas i sökresultaten.

I den andra väntas bolaget åläggas att ge apputvecklare större frihet att hänvisa användare till alternativa betalnings- och distributionslösningar utanför Google Play.

Förutom böter kan Google också hotas av löpande viten om bolaget inte rättar sig efter besluten inom 60 dagar.

Storleken på de kommande böterna är ännu inte offentlig, men interna dokument uppges beskriva överträdelserna som allvarliga.

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