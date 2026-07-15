Apple anklagar sin förre chefsdesigner för att stjäla hemligheter

Relationen mellan Apple och bolagets tidigare chefsdesigner Jony Ive har försämrats kraftigt, enligt medieuppgifter.

Teknikjätten har nämligen stämt OpenAI och AI-hårdvarubolaget io Products för stöld av företagshemligheter.

Även om Ive inte nämns vid namn i stämningsansökan omfattas hans bolag io Products och medgrundaren Tang Tan, tidigare ansvarig för Iphone-design på Apple.

Låg bakom flera stora succéer

Flera bedömare menar att rättsprocessen i praktiken innebär att Apple nu hamnat i konflikt med en av de personer som haft störst betydelse för företagets produktutveckling, skriver The Telegraph.

Jony Ive arbetade nära Steve Jobs under tre decennier och låg bakom flera av Apples mest framgångsrika produkter, däribland den färgstarka Imac, Ipod och Iphone.

Han lämnade Apple 2019 och grundade designstudion LoveFrom, som under en period fortsatte samarbeta med Apple. Det samarbetet avslutades dock 2022.

Sedan dess har Ive engagerat sig i flera designprojekt och startade 2024 io Products tillsammans med flera tidigare Apple-chefer.

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