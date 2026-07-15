Io Products startades av designgurun Jony Ive som mest är känd för sitt arbete på Apple. Nu har en tvist blossat upp mellan bolagen.
Apple anklagar sin förre chefsdesigner för att stjäla hemligheter
Relationen mellan Apple och bolagets tidigare chefsdesigner Jony Ive har försämrats kraftigt, enligt medieuppgifter.
Teknikjätten har nämligen stämt OpenAI och AI-hårdvarubolaget io Products för stöld av företagshemligheter.
Även om Ive inte nämns vid namn i stämningsansökan omfattas hans bolag io Products och medgrundaren Tang Tan, tidigare ansvarig för Iphone-design på Apple.
Låg bakom flera stora succéer
Flera bedömare menar att rättsprocessen i praktiken innebär att Apple nu hamnat i konflikt med en av de personer som haft störst betydelse för företagets produktutveckling, skriver The Telegraph.
Jony Ive arbetade nära Steve Jobs under tre decennier och låg bakom flera av Apples mest framgångsrika produkter, däribland den färgstarka Imac, Ipod och Iphone.
Han lämnade Apple 2019 och grundade designstudion LoveFrom, som under en period fortsatte samarbeta med Apple. Det samarbetet avslutades dock 2022.
Sedan dess har Ive engagerat sig i flera designprojekt och startade 2024 io Products tillsammans med flera tidigare Apple-chefer.
Läs mer: Han skapade Iphone – nu vill han befria oss från den. Realtid
Köptes av OpenAI
Bolaget utvecklar AI-baserad hårdvara i nära samarbete med OpenAI.
Förra året köpte OpenAI io Products i en affär värd omkring 6,4 miljarder dollar, samtidigt som Ive behöll en central roll i utvecklingsarbetet.
Apple hävdar att OpenAI systematiskt rekryterat tidigare Apple-anställda för att komma över konfidentiell information om kommande produkter.
Enligt stämningen ska Tang Tan under rekryteringsprocesser ha försökt få Apple-medarbetare att avslöja detaljer om hemliga projekt.
Läs mer: Iphone-skaparen designar Charles III:s emblem. Dagens PS
Avfärdar anklagelserna
Apple anklagar också OpenAI för att ha uppmanat arbetssökande att ta med prototyper från Apple till anställningsintervjuer.
OpenAI avfärdar anklagelserna och menar att de saknar grund. Företaget anser dessutom att Apple felaktigt beskrivit kontakterna mellan bolagen inför stämningen.
Konflikten utspelar sig samtidigt som OpenAI väntas presentera sin första AI-enhet, som enligt tidigare uppgifter blir en skärmlös och bärbar produkt med avancerade AI-funktioner.
Även om den inte direkt konkurrerar med Iphone väntas den utmana hur konsumenter använder digitala assistenter.
Läs mer: Anthropic skickade fram nyanställd till EU – får skarp kritik. Dagens PS