När Deepseek lanserades 2025 var det en stor händelse i AI-branschen. Nu kommer en ny kinesisk AI-modell som ska hålla ännu högre kvalitet.
Kina lanserar sin "bästa modell någonsin" – i nivå med Anthropic
Det kinesiska AI-bolaget Moonshot väntas inom de närmaste dagarna lansera en ny språkmodell.
Förväntningarna är höga, då den enligt uppgifter ska kunna mäta sig med de mest avancerade systemen från amerikanska AI-företag.
Lanseringen ses som ännu ett tecken på att Kina snabbt minskar avståndet till USA inom utvecklingen av generativ artificiell intelligens.
Kinas största hittills
Den nya modellen, Kimi K3, beskrivs som Kinas största hittills och uppges innehålla mellan två och tre biljoner parametrar, skriver Financial Times.
Parametrar är ett mått på storleken och komplexiteten hos en AI-modell och används ofta som en indikator på dess kapacitet, även om de inte ensamma avgör prestandan.
Enligt personer med insyn väntas Kimi K3 prestera bättre än Anthropics senaste modell Opus 4.8 i flera etablerade jämförelsetester.
Däremot bedöms den fortfarande ligga efter Anthropics mer avancerade modell Fable, som tidigare tillfälligt begränsades efter amerikanska farhågor om dess kapacitet inom cybersäkerhet.
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Har förbättrats snabbt
Moonshot planerar att släppa Kimi K3 som en öppen modell, vilket innebär att utvecklare kan ladda ned, använda och anpassa den lokalt.
Det skiljer sig från de mest avancerade modellerna från bland annat OpenAI och Anthropic, som endast erbjuds via kommersiella tjänster.
Lanseringen kan utmana den etablerade uppfattningen att kinesiska AI-modeller ligger mellan åtta och tolv månader efter de amerikanska.
Samtidigt har flera investerare och teknikprofiler i USA pekat på att kinesiska modeller snabbt förbättrats och i vissa fall når jämförbara resultat inom offentliga tester.
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Billigare modeller
Pris har också blivit en viktig konkurrensfaktor. Amerikanska AI-bolag har under året höjt priserna på sina mest avancerade modeller i takt med växande investeringar i datacenter och beräkningskapacitet.
Kinesiska aktörer som Moonshot och DeepSeek erbjuder däremot öppna modeller som både är billigare att använda och kan köras i egna miljöer.
Samtidigt fortsätter investeringarna i den kinesiska AI-sektorn att öka. Moonshot uppges genomföra en ny finansieringsrunda som kan värdera bolaget till omkring 31,5 miljarder dollar.
Även DeepSeek söker nytt kapital till en betydligt högre värdering.
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