Kina lanserar sin "bästa modell någonsin" – i nivå med Anthropic

Det kinesiska AI-bolaget Moonshot väntas inom de närmaste dagarna lansera en ny språkmodell.

Förväntningarna är höga, då den enligt uppgifter ska kunna mäta sig med de mest avancerade systemen från amerikanska AI-företag.

Lanseringen ses som ännu ett tecken på att Kina snabbt minskar avståndet till USA inom utvecklingen av generativ artificiell intelligens.

Kinas största hittills

Den nya modellen, Kimi K3, beskrivs som Kinas största hittills och uppges innehålla mellan två och tre biljoner parametrar, skriver Financial Times.

Parametrar är ett mått på storleken och komplexiteten hos en AI-modell och används ofta som en indikator på dess kapacitet, även om de inte ensamma avgör prestandan.

Enligt personer med insyn väntas Kimi K3 prestera bättre än Anthropics senaste modell Opus 4.8 i flera etablerade jämförelsetester.

Däremot bedöms den fortfarande ligga efter Anthropics mer avancerade modell Fable, som tidigare tillfälligt begränsades efter amerikanska farhågor om dess kapacitet inom cybersäkerhet.

ANNONS

Läs mer: EU sätter press på Google – måste öppna för konkurrens. Realtid