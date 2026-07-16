Redan nästa år kan humanoida robotar vara ute på slagfältet i större skala i krig. Det förutspår en vd i branschen.
Humanoida krigsrobotar testas i Ukraina: "Tror det är som i Terminator"
Utvecklingen av humanoida robotar går snabbt och de kan snart komma att användas i militära operationer.
Det bedömer det amerikanska robotikföretaget Foundation Future Industries.
Man har redan testat sina AI-styrda robotar i Ukraina och planerar att inleda försök med beväpnade användningsområden redan nästa år.
”Får en psykologisk reaktion”
Bolaget utvecklar humanoida robotar för både civila och militära ändamål, skriver Euronews.
Enligt företaget är målet inte att ersätta dagens vapensystem eller skapa robotarméer, utan att använda robotarna i uppdrag där hög precision krävs och där risken för civila skador behöver minimeras.
Företaget ser inte humanoider som en ersättare till drönare, utan som ett komplement i situationer där markstrid blivit allt farligare för soldater.
Tanken är att robotarna ska kunna utföra komplexa uppgifter i miljöer där människor annars skulle utsättas för stora risker.
”Jag tror att vi får den här psykologiska reaktionen, att det är som i Terminator, men verkligheten är att om man verkligen tänker på det ur ett praktiskt perspektiv så är det inte riktigt så”, säger företaget Foundations vd Sankaet Pathak.
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Väcker etiska frågor
Samtidigt väcker utvecklingen växande frågor om etik och internationell rätt. Det finns i dag inget särskilt internationellt regelverk som reglerar användningen av humanoida eller autonoma robotar i krig.
I stället omfattas de av den humanitära folkrätten, som bland annat kräver att civila och militära mål ska kunna skiljas åt.
FN har under de senaste åren intensifierat arbetet med att ta fram regler för så kallade dödliga autonoma vapensystem.
Förhandlingar pågår inom ramen för konventionen om vissa konventionella vapen, där målet är att skapa ett internationellt regelverk för vapen som kan välja och bekämpa mål utan direkt mänsklig kontroll.
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Bygger sin egen AI
Foundation Future Industries använder egenutvecklade AI-modeller som bygger upp digitala representationer av den fysiska omgivningen.
Tekniken skiljer sig från traditionella språkmodeller genom att den fokuserar på att förstå och förutsäga hur objekt och miljöer förändras över tid, vilket gör den lämpad för robotstyrning.
Företaget bedömer samtidigt att de största säkerhetsriskerna med artificiell intelligens på kort sikt inte handlar om humanoida robotar utan om andra tillämpningar.
Hit hör bland annat cyberattacker, desinformation och beväpnade konsumentdrönare, där avancerade AI-modeller kan utnyttjas av kriminella eller statliga aktörer.
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