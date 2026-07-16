Humanoida krigsrobotar testas i Ukraina: "Tror det är som i Terminator"

Utvecklingen av humanoida robotar går snabbt och de kan snart komma att användas i militära operationer.

Det bedömer det amerikanska robotikföretaget Foundation Future Industries.

Man har redan testat sina AI-styrda robotar i Ukraina och planerar att inleda försök med beväpnade användningsområden redan nästa år.

”Får en psykologisk reaktion”

Bolaget utvecklar humanoida robotar för både civila och militära ändamål, skriver Euronews.

Enligt företaget är målet inte att ersätta dagens vapensystem eller skapa robotarméer, utan att använda robotarna i uppdrag där hög precision krävs och där risken för civila skador behöver minimeras.

Företaget ser inte humanoider som en ersättare till drönare, utan som ett komplement i situationer där markstrid blivit allt farligare för soldater.

Tanken är att robotarna ska kunna utföra komplexa uppgifter i miljöer där människor annars skulle utsättas för stora risker.

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”Jag tror att vi får den här psykologiska reaktionen, att det är som i Terminator, men verkligheten är att om man verkligen tänker på det ur ett praktiskt perspektiv så är det inte riktigt så”, säger företaget Foundations vd Sankaet Pathak.

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