Hackare lät AI-agenter bryta sig in hos över 100 bolag – för 50 dollar styck

Avslöjades av ett misstag

Att kampanjen alls upptäcktes beror på en miss från hackarens sida. Kontrollpanelerna för Cairn låg öppet exponerade på nätet, vilket gjorde det möjligt för NorForge att följa intrången i realtid, rapporterar Dagens Næringsliv.

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Fagerland, som har analyserat skadlig kod i närmare 30 år, kunde i praktiken titta hackarna över axeln medan agenterna släpptes lösa. Han säger att han imponerades av flera av de tekniker agenterna använde.

”Företag bör använda agenter som gör samma sak som angriparna, så att allt de har på nätet testas automatiskt”, säger han enligt Adresseavisen.

Bland de AI-hackerverktyg som NorForge har följt ligger träffsäkerheten typiskt kring tio procent, enligt Quartz.

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Bolagen tonar ned

Reuters identifierade flera av de drabbade genom att gå igenom hackarens aktivitet.

Deere uppger till Reuters att bolaget har vidtagit åtgärder och inte ser några tecken på att känslig information har kommit åt. SharkNinja säger att intrånget gällde en fristående sajt med produktsupport och att hotet är under kontroll. Cummins utreder uppgifter om en attack mot en webbplats som drivs av en av bolagets leverantörer.

Reuters har inte kunnat fastställa hur mycket data, om någon alls, som har stulits.

Inte första gången

Cairn har dykt upp tidigare. Förra månaden avslöjade Gambit Security en kampanj där en kinesisktalande hackare använde AI-agenter mot upp till 100 bolag under fem dagar, skriver Quartz.

Realtid har tidigare rapporterat hur statsstödda hackare använde Anthropics Claude för att automatisera en storskalig spionageoperation. I somras varnade även Philip Martin, säkerhetschef på kryptobörsen Coinbase, för att billig AI gör angrepp både snabbare och vanligare.

Brittiska NCSC bedömer att AI nästan säkert kommer att öka både volymen och effekten av cyberattacker de kommande åren.

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Det som skiljer NorForges fynd från tidigare fall är inte någon ny sårbarhet. Det är ekonomin. En enda aktör, med en kort instruktion och några tusen dollar, kom in hos över hundra företag.