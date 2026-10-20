Svenskens AI-raket byter till Nvidia – dubbelt så hög kapacitet i tester

AI-startupen Modal, med svensken Erik Bernhardsson som grundare, har snabbt blivit omtalat.

Nu hamnar bolaget i fokus igen efter att ha använt chip från Nvidia.

Tidigare har man bara använt chip från Intel och AMD.

Kan kräva stora förändringar

Affären är ett tecken på att Nvidias satsning på processorer kan utmana de två etablerade konkurrenterna på en marknad som bolaget värderar till omkring 200 miljarder dollar, skriver Euronext.

Modal, som hyr ut datorkraft till AI-utvecklare, planerar att börja använda Nvidias nya Vera-processorer för att driva AI-agenter.

Det handlar om AI-system som kan utföra långvariga uppgifter åt användare.

I tidiga tester fördubblade Nvidias nya chip mängden arbete som AI-agenter kunde utföra, enligt Modal. Resultatet fick bolaget att för första gången besluta sig för att stödja Nvidias processorarkitektur.

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Det kommer samtidigt att kräva omfattande förändringar i Modals programvara.

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