Flera stora tillverkare konkurrerar med varandra om att leverera chip åt heta AI-bolag. Nu faller Modals val på Nvidia.
Svenskens AI-raket byter till Nvidia – dubbelt så hög kapacitet i tester
AI-startupen Modal, med svensken Erik Bernhardsson som grundare, har snabbt blivit omtalat.
Nu hamnar bolaget i fokus igen efter att ha använt chip från Nvidia.
Tidigare har man bara använt chip från Intel och AMD.
Kan kräva stora förändringar
Affären är ett tecken på att Nvidias satsning på processorer kan utmana de två etablerade konkurrenterna på en marknad som bolaget värderar till omkring 200 miljarder dollar, skriver Euronext.
Modal, som hyr ut datorkraft till AI-utvecklare, planerar att börja använda Nvidias nya Vera-processorer för att driva AI-agenter.
Det handlar om AI-system som kan utföra långvariga uppgifter åt användare.
I tidiga tester fördubblade Nvidias nya chip mängden arbete som AI-agenter kunde utföra, enligt Modal. Resultatet fick bolaget att för första gången besluta sig för att stödja Nvidias processorarkitektur.
Det kommer samtidigt att kräva omfattande förändringar i Modals programvara.
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Stark finansieringsrunda
Bolaget kommer dock inte att överge Intel eller AMD. I stället ska processorer från de tre tillverkarna användas parallellt, med målet att varje arbetsuppgift ska köras på den hårdvara som presterar bäst.
Modal betonar att jämförelsen gjordes med de Intel- och AMD-processorer som finns på marknaden i dag.
Båda konkurrenterna utvecklar nya modeller som kan minska Nvidias försprång.
Beskedet kommer efter en stark finansieringsrunda för Modal.
Förra veckan tog bolaget in 750 miljoner dollar i en investering ledd av Accel, till en värdering på 15,75 miljarder dollar.
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Försöker nå en miljard dollar
Modal uppger att användningen av företagets tjänster har tredubblats och att intäkterna har ökat mer än 15 gånger på ett år.
Bolaget räknar med att nå en försäljning på en miljard dollar under de kommande tolv månaderna.
För Nvidia är processorordern en del av en bredare satsning på att bredda verksamheten bortom de traditionella grafikprocessorerna.
Bolaget räknar med att generera minst 20 miljarder dollar i intäkter från Vera-processorer under det innevarande räkenskapsåret.
Även OpenAI, Anthropic och Oracle har uppgett att de planerar att använda processorerna.
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