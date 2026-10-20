Det har varit omöjligt att betala för ett stort antal bankkunder under morgonen. Revolut och Lloyds är två av bankerna som har drabbats.
Kaos hos flera banker – kopplas till störningar i Google Cloud
Ett avbrott i Googles molntjänst Google Cloud har orsakat störningar hos flera brittiska banker.
Bland de drabbade finns Revolut och Lloyds, vars kunder har haft problem med delar av bankernas digitala tjänster.
Problemen uppstod på tisdagen i Google Clouds region europe-west2, som enligt bolagets egen tjänstestatus är belägen i London.
Gick inte att betala
Google uppgav att flera problem hade registrerats sedan tisdagsmorgonen och att bolagets tekniker arbetade med att undersöka orsaken, skriver Wall Street Journal.
Avbrottet påverkade flera centrala tjänster hos Revolut. Enligt bankens webbplats var kortbetalningar, överföringar, kontantuttag i bankomater, valutaväxling och aktiehandel otillgängliga. Det gäller även i Sverige, enligt TT.
Revolut uppgav att kundernas pengar och uppgifter var säkra trots störningarna. Banken arbetade med att återställa tjänsterna och bad samtidigt kunderna om ursäkt för problemen.
Även Lloyds rapporterade störningar. Banken uppgav att kunder fortfarande kunde logga in i appen som vanligt, men att vissa av dess digitala tjänster hade drabbats.
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Har bett om ursäkt
Lloyds meddelade också att banken kände till liknande problem hos andra organisationer och följde utvecklingen.
Google Cloud har bett de drabbade om ursäkt och uppgett att bolagets tekniker fortsatte att undersöka problemen.
Någon närmare förklaring till vad som orsakat avbrottet framgick inte av den tillgängliga informationen.
Händelsen visar hur störningar hos en stor leverantör av molntjänster kan få konsekvenser för flera företag samtidigt.
Banker och andra finansiella aktörer använder molninfrastruktur för att driva delar av sina digitala tjänster, vilket innebär att problem hos en extern leverantör kan påverka kundernas möjligheter att genomföra betalningar och andra transaktioner.
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