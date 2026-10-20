Kaos hos flera banker – kopplas till störningar i Google Cloud

Ett avbrott i Googles molntjänst Google Cloud har orsakat störningar hos flera brittiska banker.

Bland de drabbade finns Revolut och Lloyds, vars kunder har haft problem med delar av bankernas digitala tjänster.

Problemen uppstod på tisdagen i Google Clouds region europe-west2, som enligt bolagets egen tjänstestatus är belägen i London.

Gick inte att betala

Google uppgav att flera problem hade registrerats sedan tisdagsmorgonen och att bolagets tekniker arbetade med att undersöka orsaken, skriver Wall Street Journal.

Avbrottet påverkade flera centrala tjänster hos Revolut. Enligt bankens webbplats var kortbetalningar, överföringar, kontantuttag i bankomater, valutaväxling och aktiehandel otillgängliga. Det gäller även i Sverige, enligt TT.

Revolut uppgav att kundernas pengar och uppgifter var säkra trots störningarna. Banken arbetade med att återställa tjänsterna och bad samtidigt kunderna om ursäkt för problemen.

Även Lloyds rapporterade störningar. Banken uppgav att kunder fortfarande kunde logga in i appen som vanligt, men att vissa av dess digitala tjänster hade drabbats.

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