Falsk Iphone-app stal 17 miljoner – Apple vill slippa ansvar

Låg kvar trots anmälan

Den allvarligaste anklagelsen gäller vad som hände efter det första brottet. Enligt CoinDesk anmälde Ramirez både appen och stölden till Apple samma dag som han laddade ned den, den 25 juli 2025. Appen låg ändå kvar i mer än en vecka. Den 3 augusti installerade Ellis samma app och förlorade sina pengar.

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Varken Ramirez eller Ellis fick något svar från Apple, uppger de.

Stämningen pekar också på att Apple rankade den falska appen och lyfte fram den i kurerade samlingar av kryptoappar, sida vid sida med legitima produkter. Redan i januari 2024 varnade Sparrows utvecklare Craig Raw offentligt för att en kopia av appen låg kvar i App Store, trots att den anmälts till Apple veckor tidigare.

Riktar udden mot Apples säkerhetslöfte

Målet utmanar ett av Apples viktigaste argument: att den strikta kontrollen över App Store gör plattformen säkrare än konkurrenternas. Argumentet har bolaget använt flitigt i striden mot krav på att öppna Iphone för alternativa appbutiker.

I stämningsansökan, som TechCrunch citerar, hävdas att Apple genom sin exklusiva kontroll över vilka appar som tillåts har gjort konsumenterna helt beroende av bolagets löfte om säkerhet.

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Käranden för åtta talan om bland annat brott mot konsumentskyddslagar, vilseledande framställningar och underlåtenhet att varna. De kräver ersättning för de stulna tillgångarna, skadestånd och att Apple tydligt informerar om att en listning i App Store inte garanterar att en kryptoapp är äkta.

Apple vann liknande mål

Apple har varit här förut. År 2021 stämdes bolaget av kryptoinnehavare efter en liknande bluff med en falsk plånboksapp. Målet ogillades sedan en domare gått på Apples linje att bolaget inte kunde hållas ansvarigt för appen, enligt CoinDesk.

Apple har avböjt att kommentera den nya stämningen men har tagit bort alla appar som imiterade Sparrow Wallet och stängt de kopplade utvecklarkontona, uppger bolaget till MacRumors.

Enligt Apples egen bedrägerirapport stoppade bolaget under 2025 transaktioner för över 2,2 miljarder dollar som misstänktes vara bedrägliga och avvisade fler än 371 000 appar som var kopior, spam eller vilseledande.