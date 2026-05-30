30 maj
2026

Realtid
JUST NU:

Betyg i grundskolan avgör långt upp i vuxenlivet

Realtid.se
IT & tech

Hackare använder billig AI för att ta sig in i system

hackare
AI har satt kraftfulla verktyg i även mindre resursstarka hackare. (Foto: Pexels).
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund

Det pågår ett race mellan hackare och företag inom cybersäkerhet. AI har nämligen ökat insatserna betydligt.

Artificiell intelligens håller på att förändra spelreglerna inom cybersäkerhet i grunden.

Det menar Philip Martin, säkerhetschef på kryptobörsen Coinbase.

Han varnar för att många företag ännu inte är förberedda på den nya hotbild som växer fram.

Systemen har blivit bättre

Martin pekar på hur avancerade cyberangrepp tidigare kunde kräva veckor av förberedelser, social manipulation och sällsynta säkerhetshål för att lyckas.

Med dagens AI-modeller riskerar samma typ av operationer att genomföras på bara timmar eller minuter.

”Funktioner som nu är begränsade till ett fåtal labb kommer att vara inom räckhåll för alla attackgrupper med någorlunda goda resurser”, skriver han i Fortune.

Utvecklingen drivs av att de mest avancerade AI-systemen blivit allt bättre på att analysera programkod och identifiera sårbarheter.

AI hjälper båda sidor

Modeller från ledande AI-bolag har redan visat att de kan hitta fel i programvara som undgått granskning i årtionden. Enligt Martin innebär det ett fundamentalt skifte för både hackers och den som behöver försvara sig.

I nuläget anser han att utvecklingen främst gynnar försvarssidan.

Företag känner sina egna system bättre än externa angripare och kan använda AI för att analysera kod, genomföra simulerade attacker och stärka sin infrastruktur. Coinbase använder redan tekniken inom flera delar av säkerhetsarbetet.

Men fördelarna kan bli kortlivade.

Läs mer: Vd:ns fem ord utlöste intensiv debatt: ”Vill bara få in dem”. Dagens PS

Kapplöpning på gång

Inom områden där koden är öppen och tillgänglig för alla, exempelvis decentraliserade finansplattformar och öppen källkod, har angripare och försvarare tillgång till samma information.

Då blir det i stället en kapplöpning om vem som först hittar och utnyttjar svagheter.

Särskilt oroande är risken för så kallade leverantörskedjeattacker, där angripare utnyttjar sårbarheter i programvarubibliotek och andra komponenter som används av många organisationer.

Blir snabbt billigare

Martin bedömer att AI kommer att göra sådana angrepp både snabbare och vanligare.

Han framhåller att dagens mest avancerade modeller fortfarande kräver stora investeringar i datorkraft, men att kostnaderna sjunker snabbt.

För att möta utvecklingen uppmanas företag att börja använda AI mer offensivt i sitt eget säkerhetsarbete, menar Martin.

Läs mer: Entreprenören sågar Helsing: ”Fungerar inte på slagfältet”. Dagens PS

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin