Hackare använder billig AI för att ta sig in i system

Artificiell intelligens håller på att förändra spelreglerna inom cybersäkerhet i grunden.

Det menar Philip Martin, säkerhetschef på kryptobörsen Coinbase.

Han varnar för att många företag ännu inte är förberedda på den nya hotbild som växer fram.

Systemen har blivit bättre

Martin pekar på hur avancerade cyberangrepp tidigare kunde kräva veckor av förberedelser, social manipulation och sällsynta säkerhetshål för att lyckas.

Med dagens AI-modeller riskerar samma typ av operationer att genomföras på bara timmar eller minuter.

”Funktioner som nu är begränsade till ett fåtal labb kommer att vara inom räckhåll för alla attackgrupper med någorlunda goda resurser”, skriver han i Fortune.

Utvecklingen drivs av att de mest avancerade AI-systemen blivit allt bättre på att analysera programkod och identifiera sårbarheter.