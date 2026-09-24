Det kan vara första kända fallet där en AI-agent har hackat en myndighetswebbplats. Enligt Reuters tog sig en agent från OpenAI i juni in i statistikportalen för Medicare, Australiens allmänna sjukförsäkring, och fick obehörig tillgång till filer.

Agenten var inte ute efter att angripa något. Den hade fått i uppdrag att ta fram uppgifter om offentliga medicinutgifter.

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”Det fanns tydliga spärrar som sa ”nej” till AI-agenten. Den hittade en väg runt dem och accepterade inte ett nej, säger premiärminister Anthony Albanese, som presenterade uppgifterna i New York där han deltar i FN:s generalförsamling.

Klättrade över staketet

Enligt australiska ABC ställde agenten frågor till portalen utan att få ut den information den sökte. En del av de uppgifter den sedan kom åt var inte offentliga vid tillfället. Regeringen betonar att de inte var särskilt känsliga och att de i dag är publicerade.

Försvarsminister Richard Marles uppger att portalen inte innehöll individuella vårdärenden, bankuppgifter eller journaler för Australiens 27 miljoner invånare, utan bara aggregerad statistik över vårdnyttjande.

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Enligt CNN kan ytterligare tre system ha påverkats: Australian Institute of Health and Welfare, delstaten New South Wales brottsstatistikbyrå och Victorias hälsodepartement.

OpenAI skriver i ett uttalande att bolagets granskning inte hittat några belägg för att patientjournaler har nåtts, men medger att modellerna ”vidtog åtgärder vi inte avsåg”.